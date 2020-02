JE LI MOGUĆE DA SE ON KONAČNO PROBUDIO? Već zaboravljeni povremeni Vatreni zabio prvi gol u dresu novog kluba

Ove zime poslan na posudbu u Bristol kako bi pokušao oživjeti karijeru

Momčad Bristol Cityja svladala je u 32. kolu engleskog Championshipa ekipu Derby Countyja s 3:2, a jedan od strijelaca bio je i bivši dinamovac i povremeni Vatreni Filip Benković. Benković je i dalje stoper Leicestera, ali je ove zime poslan na posudbu u Bristol kako bi pokušao oživjeti karijeru. Debi je već odradio, prije nekoliko dana, kada je njegova momčad izgubila od Birminghama.

Benković je postigao drugi pogodak na utakmici za povećanje vodstva Bristola na 2:0, a dogodilo se to nakon što se jedna lopta odbila do njega i on je onda glavom zakucao u mrežu. Bio mu je to prvi pogodak u dresu novog kluba i nadamo se ne posljednji.

Bilić opet dominira

Iste večeri nogometaši West Bromwich Albiona, koje vodi Slaven Bilić, vratili su se na pobjedničke staze nakon što su u susretu 32. kola Championshipa na gostovanju pobijedili Reding sa 2-1 povećavši prednost pred Leeds Unitedom na šest bodova. Nakon što je sedam kola bila bez pobjede, Bilićeva momčad ponovo juri prema plasmanu u Premiership spojivši tri pobjede u nizu pri čemu dvije na gostovanjima.

WBA je prvo kod kuće pobijedio Luton Town sa 2-0, potom na gostovanju Millwall sa 2-0, a u srijedu i Reading sa 2-1 okrenuvši rezultat nakon što je domaćin poveo u 11. minuti golom Georgea Puscasa iz jedanaesterca. Izjednačio je Matheus Pereira u 26. minuti, a pobjedu gostima donio je Kyle Bartley u 49. minuti na asistenciju Filipa Krovinovića.

WBA je ovom pobjedom iskoristio remi Leeds Uniteda koji je u utorak odigrao 1-1 na gostovanju kod Brentforda. WBA sada vodi sa 62 boda, šest više od Leeds Uniteda i Fulhama, dok Brentford i Nottingham Forest imaju po 54 boda.

Direktan plasman u Premiership izborit će prve dvije momčadi. dok još četiri idu u dodatne kvalifikacije za još jednu kartu za plasman u viši rang natjecanja.