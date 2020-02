JE LI MOGUĆE DA JE BAŠ ON NASLJEDNIK OLMA? Možda će vas iznenaditi kome je u Dinamu dodjeljena čuvena ‘sedmica’ na dresu

Znači li to što je dobio kultnu “sedmicu” da bi mu se status mogao promijeniti to ćemo vidjeti

Ove zime aktualni je prvak Hrvatske ostao bez najboljeg i najvažnije igrača, Španjolca Danija Olma, koji je u 20 milijuna eura vrijednom transferu prešao u redove RB Leipziga. U prvim utakmicama nakon Olmova odlastka bilo je vidljivo kako za njega, za sada, nadomjestka nema te da će trener Nenad Bjelica morati smišljati ili novu taktiku ili će morati pronaći igrača sličnih karakteristika.

Vidjet ćemo kako će taj problem biti riješen, ali nekog nagovještaja možda ima. Iako je samo riječ o broju na dresu i ne mora se nužno odraziti na igru, Olmovu je čuvenu sedmicu dobio, možda za neke i iznenađujuće, mladi Antonio Marin. Marin je u cijeloj Europi na glasu kao iznimno talentiran krilni igrač, ali kod Bjelice još nije dobio pravu priliku.

Znači li to što je dobio kultnu “sedmicu” da bi mu se status mogao promijeniti to ćemo vidjeti, ali eto, već je u sastavu za nedjeljni ogled s Osijekom pa to valjda nešto ipak treba značiti.