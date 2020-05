JE LI MOGUĆE DA ĆEMO GLEDATI NEZAMISLIVI SCENARIJ? Rakitić otkrio što su mu u Barceloni rekli nakon sveopće drame

U protekla dva mjeseca Rakitić je gotovo svakodnevno bio tema dramatičnih članaka o njegovu statusu

Hrvatski reprezentativac, Ivan Rakitić, dao je poprilično zanimljiv intervju za španjolski radio Cope, u kojem je otkrio i svoje planove za budućnost, kao i što ga je dočekalo u Barceloni nakon mjeseci pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa.

U protekla dva mjeseca Rakitić je gotovo svakodnevno bio tema dramatičnih članaka koji su se većinski odnosili na njegov status u klubu, a pisalo se i o njegovu transferu u ovaj ili onaj klub, lamentiralo se o tome tko je kriv za tu njegovu situaciju… No, uvriježila se jedna činjenica, a to je da Rakitić sigurno napušta klub u sljedećem prijelaznom roku. Ali, je li to baš tako?

‘Ti si se promijenio’

Rakitić se vratio treninzima u Barceloni i čini se kako nije baš tolika drama kao što se pisalo. “Bilo je zaista posebno ponovno trenirati zajedno, u grupi. Od danas se ponovno osjećam kao nogometaš! Poštujemo cijelu situaciju, držimo se pravila, ali se također jako veselimo treninzima i nastavku sezonu. Nakon treninga smo se presvukli i otuširali kod kuće”, pojasnio je Rakitić.

Štoviše, kazao je kako su u klubu bili itekako iznenađeni njegovom formom. “Kada sam stigao u naš kamp Ciutat Esportiva, svi su bili iznenađeni mojim izgledom, rekli su mi: ‘Ivane, ti si se promijenio!’. Sada sam u boljoj fizičkoj spremi nego što sam bio na početku sezone”, kazao je Rakitić.

Poslao poruku predsjedniku

Rakitić, zapravo, ima ugovor s Barcelonom još godinu dana i ostavlja dojam da bi ga htio odraditi do kraja, a komentirao je i glasine o odlasku.

“Kada smo potpisali ugovor, ideja je bila da ga odradim do kraja. Također, ideja je bila da igram, ali ja sam miran. Volio bih samo da je u nekim situacijama netko iz kluba javno rekao: ‘Rakitić ostaje u klubu’ i tako prekinuo glasine. Predsjednik Bartomeu mi nije rekao ništa. Možda nas sada sluša i sutra se javi”, rekao je Rakitić.

Rakitić se spominje u kontekstu razmjene za Lautara Martineza. Hrvat bi krenuo put Milana, a Argentinac prema Camp Nouu.

“Ako Lautaro dođe, nitko sretniji od mene, ali nema ništa s cijelom tom pričom. Želim razmišljati samo o Barceloni. No, istina je da nikad nisam potpuno zatvorio vrata nekoj velikoj promjeni u karijeri”, zaključio Rakitić.

Na koncu se ipak čini da bismo mogli gledati Rakitića u Barceloni još barem godinu dana, a do sada je, prema napisima španjolskih medija, to bio nezamisliv scenarij.