Španjolski veznjak Isco (28) želi napustiti Real Madrid budući da uglavnom “grije klupu”. Ove sezone skupio je deset nastupa u svim natjecanjima, a samo je tri puta bio u početnoj postavi.

Španjolski mediji tvrde da ima kompliciran odnos s trenerom Zinedineom Zidanom, a ugovor mu ističe u lipnju 2022. godine, a Zidane ga još uvijek ne želi dati u zimskom prijelaznom roku.

Sevilla je zainteresirana za Isca, a španjolski list AS piše kako je Isco upravo taj klub odabrao za svoju sljedeću destinaciju. vrijednost tog transfera iznosit će oko 20 milijuna eura, ali će se realizirati tek na ljeto, po svemu sudeći.

