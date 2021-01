JE LI MOGUĆE DA ĆE MODRIĆU USPJETI ONO ŠTO NIJE GOTOVO NIKOME? Pobijedio je sistem i razbio jedan od najgorih stereotipa

Komentar: U Modrićevu slučaju, po prvi put nakon dugo vremena, nisu bitne godine, nije bitno koliko su mu načeta koljena, nije bitan niti rizik od potrošenosti zbog prevelikog broja utakmica po sezoni, nije bitno troši li se na utakmicama za reprezentaciju

Samo oni vrsni znalci, takozvane nogometne enciklopedije, znat će precizno reći koji su se sve igrači umirovili u dresu Real Madrida u ovom stoljeću. Nama, ovako na prvu, padaju napamet samo Zinedine Zidane koji je baš na Santiago Bernaneu objesio kopačke o klin i to s 34 godine na leđima, a osim njega još smo se, ne pitajte kako, sjetili Rubena de la Reda, nekada jednog od najtalentiranijih španjolskih igrača, koji je zbog problema sa srcem karijeru završio s 25 godina i ostao je raditi kao trener u Realu.

Možda smo nekog izostavili, možda i nismo, ali sama činjenica da nam je desetak minuta trebalo da se pokušamo prisjetiti tko je sve završio karijeru u Realu, dovoljna je da potvrdi koliko je to rijedak i danas gotovo nemoguć scenarij. I ne samo u Realu, u većini klubova ne postoji praksa produljivanja ugovora igračima starijim od 30 godina, a kamoli iza neke 32. ili 33. godine. Uvriježilo se posljednjih godina da ti veterani karijeru odu u miru i spokoju završiti na neku egzotičnu destinaciju gdje usput zarade dovoljno da osiguraju egzistenciju sebi i budućim naraštajima.

Modrić kontra svih

Bio je takav slučaj i s igračima za koje se nikada ne bi niti pomislilo da će napustiti matične klubove. Sjetite se gdje su i kako su završili karijere Frank Lampard, Steven Gerrard, Xavi, Iniesta, Casillas, Raul, igrači koji su većinu karijere proveli u istom klubu… Mislilo se i da će Cristiano Ronaldo ostati do kraja u klubu iz svojih snova, ali nije. Mislilo se da će Sergio Ramos, kapetan i ikona kluba ostati do kraja, ali prema posljednjim napisima španjolskih medija karijeru će vjerojatno nastaviti u PSG-u i počeo se “krviti” s upravom kluba.

Mislilo se i da će Lionel Messi ostati u Barceloni gdje je i ponikao sve do samog kraja, ali kako se čini – neće. Sve su te ikone u poodmaklim nogometnim godinama uredno napuštale svoje klubove, u kojima u proveli gotovo cijelu karijeru i to bez nekog većeg oproštaja, ili ih ih planiraju napustiti. Ali samo jedan od njih sviju čini baš sve da karijeru okonča u klubu u kojem je dosegao zvjezdani status i najveću slavu. Riječ je, dakako, o Luki Modriću.

Pobijedio sistem

Problem s većinom ovih navedenih igrača bile su godine. Klubovi su već po inerciji počeli gledati na igrače starije od 30 godina kao na igrače za skori otpis, za neke to doista možda i vrijedi, ali za pojedince poput, recimo, Ronalda, Messija, Modrića, Ramosa, Ibrahimovića to ipak ne vrijedi, no na njih se ipak tako gleda. OK, Ronaldo i Messi su možda čak i izuzeci među izuzecima, ali fakt je da im novi ugovori vjerojatno neće biti bogati kao oni prijašnji.

Real nije zadržao Ronalda novim ugovorom, s Ramosom su pred razlazom, Barcelona će vjerojatno izgubiti Messija, Ibrahimović se već podosta puta susreo s otpisivanjem, ali Modrić bi izgleda mogao pobijediti sistem.

Naime, španjolski mediji već danima, ako ne i tjednima, uvjeravaju da će dres Real Madrida s brojem 10 ostat će u vlasništvu Luke Modrića još najmanje godinu i pol dana, dakle, do kraja lipnja 2022. godine i to nakon što je s čelnicima kluba usmeno dogovorio sve uvjete novog, jednogodišnjeg ugovora, koji će uskoro navodno i potpisati.

Razbio stereotip

Dogovor između Modrića i Reala omogućiti će Modriću da cijelu dekadu provede u “kraljevskom klubu”, a pregovori su, navodno, bili prilično jednostavni u usporedbi s pregovorima koje su čelnici vodili s drugim zvijezdama madridskog kluba, kao što su Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos. Naime, hrvatski veznjak nije inzistirao na dvogodišnjem ugovoru i bio je spreman na smanjenje plaće, koja mu trenutačno donosi 10 milijuna eura godišnje, čime će pomoći klubu u prevladavanju ekonomskih teškoća izazvanih pandemijom, koja je Realu odnijela oko 25 posto ukupnih prihoda, odnosno oko 200 milijuna eura.

No, pravi razlog zapravo nije pristanak na smanjenje plaće. Reći će mnogi kako je pravi razlog top forma i ono što Modrić donosi Realu na terenu. On je i dalje u vrhunskoj formi i čini vidljivu razliku u igri Reala i to je neosporivo, dapače, razbio je taj stereotip o padanju forme nakon tridesete i brojke to potvrđuju.

Ključan igrač

U Modrićevu slučaju, nakon dugo vremena, godine nisu problem, nije problem onaj datum rođenja na osobnoj ili putovnici i to je nešto što svakako vrijedi i prenaglasiti. Statistika mu je graniči s fenomenom. Igrači u njegovim godinama mogu odigrati na vrhunskoj razini otprilike 25 godišnje, a on je samo u prva tri mjeseca skupio više od polovice minuta koje je dobio u prošloj sezoni. Iako je štedio Modrića na početku sezone, Zinedine Zidane je ubrzo shvatio da s Hrvatom na terenu njegova momčad ima drugačiju “krvnu sliku” pa do sada skupio 1585 minuta, a u tom je vremenu skupio četiri gola i jednu asistenciju, ali opet niti te brojke nisu ono zbog čega Modrić zaslužio ugovor.

Modrić je, posebice sada kada je Ramos na izlaznim vratima, ostao, de facto, jedini istinski lider u Realu. Miljenik je Zinedinea Zidanea i jedan od nekolicine igrača koji su ove sezone sudjelovali na tajnom sastanku u prosincu, nakon kojeg se, kako su pisali španjolski mediji, Real konačno konsolidirao i predvođen upravo Modrićem počeo nizati dobre rezultate i vraćati se u vrh Primere.

Godine nisu bitne

Kao što smo kazali. U Modrićevu slučaju, po prvi put nakon dugo vremena, nisu bitne godine, nije bitno koliko su mu načeta koljena, nije bitan niti rizik od potrošenosti zbog prevelikog broja utakmica po sezoni, nije bitno troši li se na utakmicama za reprezentaciju… To su sve, ionako, varijabilni segmenti. Važno je upravo ono što on u suštini donosi Realu, a to je prije svega ta sigurnost, prevaga i konkurentnost na terenu. I to u kontinuitetu. I to baš onda kada je najpotrebnije.

Modrić i u 36. godini gine za momčad. Ne pita za plaću, ne pita s kim će igrati, ne buni se ako starta s klupe ili ako ga se prijevremeno zamijeni, ne svađa se s trenerom i upravom, samozatajan je u medijima. Šuti i radi svoj posao najbolje što može i prema svemu viđenom u njegovoj dosadašnjoj karijeri, ginut će za momčad do zadnjeg dana ugovora. Eto, to je možda i najbitnije.

OK, puno toga može zahvaliti dobroj genetici, atleticizmu i činjenici da uistinu posjeduje elitne nogometne sposobnosti, ali time se mogu pohvaliti i brojni drugi nogometaši, eto može i Ramos i Ronaldo i Messi i Zlatan, ali Modrićev mentalitet i način razmišljanja doveo ga je upravo do onoga za što se mislilo da je nemoguće. Mislilo se već da je nemoguće umiroviti se u tako velikom klubu kao što je Real i mislilo se kako je nemoguće da klub produži ugovor igraču koji je već dobro zagazio u srednje tridesete. Ali Modrić bi taj stereotip mogao razbiti.

Najveći?

Modrić je na rubu toga da postane živuća i aktivna legenda Real Madrida. Modriću novi ugovor s Realom istječe 2022. godine, a po isteku će imati 36 godina, devet mjeseci i 21 dan, te će postati sedmi najstariji nogometaš u povijesti kluba. Ako isključimo vratare i to one pričuvne poput Jerzyja Dudeka, Modrić zapravo upada među samu elitu Realovih legendi poput Ferenca Puškaša i Alfreda Di Stefana.

No, Di Stefano i Puškaš su igrali tamo 60-ih godina prošlog stoljeća kada se godišnje igralo 20-ak utakmica, a Modrić u 36. godini igra više od 40 utakmica godišnje i zavređuje novi ugovor na još godinu i pol. Dakle, situacija je neusporediva, a uz to, ako se doista umirovi u Realu, usuđujemo se reći da će postati možda i najveći igrač Reala u ovom stoljeću. Da, pored Cristiana Ronalda. Pored Zinedinea Zidanea, pored Sergija Ramosa, Ikera Casillasa, Raula… Najveći!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.