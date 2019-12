JE LI MODRIĆEVO VRIJEME ZAISTA PROŠLO? Mediji uporno navode da je ‘gotov’, no postoji zanimljiva pozadinska priča

Modrić može još svašta ponuditi nogometu, Realu, reprezentaciji, ali…

Možda bi bilo najbolje da otvorimo ovaj članak napisima iz najuglednijih španjolskih medija, Marce i AS-a, koji su nastali unazad pola godine, a tiču se Luke Modrića. Naime, primijetili smo kako spomenuti mediji, svaki put kada hrvatski nogometaš iz redova Real Madrida odigra više od jednog poluvremena, pišu da je Modrić “gotov” i da u njemu više nema onog elana koji ga je gonio, a posljedično i on svoju momčad, svih ovih godina.

Zar je Modrić gotov?

“Od igrača koji je u prvom poluvremenu vršio presing i pokrivao cijeli teren, Modrić se u drugom poluvremenu pretvorio u onemoćalog i nevidljivog, bez snage i kontrole koje su ga krasile prije odmora. Nije uspio povezati igru Reala, zbog čega ga je Zinedine Zidane zamijenio u završnici”, pisala je to Marca nakon remija s Valencijom ranije ovog mjeseca. Idemo dalje…

“Kao prvotimac igrao je zadnju utakmicu kao aktualna Zlatna lopta. Nije se istaknuo. Trudio se i nudio, ali odigrao je loše i većinom bio nevidljiv. Zidane ga je s razlogom zamijenio Fedeom Valverdeom. Ali prije toga je ipak zasjala njegova zlatna noga. Njome je poslao loptu pred gol, koju je u važan zgoditak pretvorio Carvajal”, pisala je to Marca početkom prosinca, nakon utakmice s Alavesom.

Isti je list u listopadu izašao s člankom u kojem su naveli deset najvećih problema Real Madrida i između ostalog naveli su Modrića jer, kako tvrde, ide silaznom putanjom. “Sredina terena mjesto je na kojem se utakmice dobivaju i gube. Tu Real ima ogromne probleme zato što tamo nema dovoljno opcija. Modrić i Kroos tamo su nezamjenjivi, ali oni su dali svoje i na putu su prema dolje, dok Iscove igre pokazuju isto”, stoji u članku Marce uz opasku kako je Hrvat “gotov”.

“Protiv Bruggea je odigrao jedinu kompletnu utakmicu u sezoni i Luka više nema snage za dvije utakmice tjedno”, pisao je to AS prije nekoliko tjedana… I da dalje ne izdvajamo opisne ocjene koje se objavljuju u brojnim španjolskim i europskim medijima nakon utakmice, skratit ćemo priču i pojasniti o čemu se radi.

Zašto kritike?

Naime, gotovo svaki put kada Modrić odigra više od jednog poluvremena, a da pritom ne zabije i ne asistira, dobiva poprilično ružnu kritiku na svoj račun. Pa zašto, pobogu? Tko je gledao utakmice Real Madrida ove sezone, lako je mogao vidjeti da je Luka Modrić među najboljima u svojoj momčadi. Isto je to htjenje, isti je to angažman, stil igre, čak igra i nešto ofenzivnije nego što je prije igrao te se češće upisuje među strijelce i više asistira. Da, postoji taj famozni “ali” i o njemu treba pisati, ali ne u kontekstu da je Modrić “gotov”, da je zreo za Kinu, Katar, MLS ili kakvu već egzotičnu ligu. Neke stvari samo treba staviti u kontekst i drugačije ih poimati.

Suočite se prvo s ovim podatkom i o njemu na sekundu razmislite. Luka Modrić je zagazio u 35. godinu života. Modrić se ne bavi programiranjem, nije ekonomist niti pravnik, ne radi uredski posao… Modrić svakodnevno, već više od 20 godina, vrlo naporno trenira, igra po dvije, tri utakmice tjedno, pretrpio je brojne teške povrede koje ostavljaju dugotrajne posljedice, posebice ako se obnavljaju, a obnavljale su se.

Reprezentacija kriva?

Luku Modrića ove su sezone stisle ozljede, već je dva puta izbivao s travnjaka na period koji je dovoljno dug da ispadne iz forme. Predbacivalo mu se da “gine” za reprezentaciju, da mu je sav fokus prešao samo na nacionalnu vrstu, da mu se više i ne da igrati za Real te da se tamo očito dolazi samo rehabilitirati. Pisali su i kako je za njegovu “lošu” formu u Realu kriva baš reprzentacija jer se s nacionalne dužnosti vraća umoran, izrauban, potrošen.

No, to je notorna glupost. Pa Modrić za reprezentaciju odigra osam ili devet utakmica godišnje, problem je taj što je za Real prošle sezone odigrao 46 utakmica, a dodamo li još devet reprezentacijskih, dolazimo do brojke od 55 utakmica, odnosno gotovo 4200 minuta provedenih na terenu. Za igrača od 34 godine, ta je brojka isuviše velika. Treba se pomiriti s činjenicom da je Modrić već odavno prošao zenit svoje karijere, što bi recimo bila sezona 2015./16., te da više ne može odigrati u kontinuitetu 50-ak utakmica na vrhunskoj razini.

Samo ga treba dozirati

Modriću nije toliko opala kvaliteta i preciznost dodavanja, on i dalje slovi za jednog od najboljih pressing-igrača, najboljih kreativaca, ma jedan je od najboljih igrača na svojoj poziciji, ali problem je što Modrić na toj vrhunskoj razini ne može odigrati više od jednog poluvremena, a tu smo isto možda previše rekli. Modrić nažalost više nije igrač koji može odigrati 55 utakmica godišnje, već bi mu optimum bio negdje na 30 i to bez reprezentacije. U tih 30 utakmica također bi ga trebalo dozirati jer nema smisla “peglati” ga protiv Alavesa 90 minuta, ako će on svoj posao odraditi u jednom poluvremenu. Modrića samo treba pravilno dozirati u skladu s njegovim fizičkim stanjem i formom kako bi se iz njega trenutno izvukao maksimum.

Zidane to, za sada, ne radi dobro. U posljednjih devet utakmica, otkako se Modrić oporavio od ozljede, Zidane ga je u šest susreta koristio gotovo cijelu utakmicu i u tih je šest utakmica Modrić odgirao dobro, ali čovjek se poprilično troši i takav tempo jednostavno neće moći pratiti kroz cijelu sezonu. Igrat će on, ali opet ćemo čitati po španjolskim medijima kako je “gotov” i kako se “ugasio”. Ne, nije on gotov i nije se ugasio, već jednostavno ima godina i treba ga se pravilno koristiti. Modrić može još svašta ponuditi nogometu, Realu, reprezentaciji, ali ne ako će ga se raubati u 55 utakmica godišnje i ponajviše ako će se o njemu i dalje pisati kao o igraču čije je vrijeme prošlo. Nije njegovo vrijeme prošlo, samo su se neke okolnosti promijenile i treba im se prilagoditi.