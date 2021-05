Je li Lionel Messi već odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu Barcelone? Pitaju s to mnogi nakon što je klub potvrdio da Argentinac ne konkurira za posljednje kolo La Lige koje je na rasporedu za vikend.

Barcelona je objavila kako je Messi u dogovoru s trenerom Ronaldom Koemanom propustio trening u petak te da neće biti u momčadi za Eibar.

“Ovo mu je prilika da se odmori prije Copa Americe, koja počinje idućeg mjeseca. Messi je jedan od igrača s najvećom minutažom ove sezone. Odigrao je 47 utakmica i osvojio Kup kralja. Pritom je zabio 38 pogodaka, a 30 u prvenstvu osigurao je titulu najboljeg strijelca u La Ligi”, stoji u Barcinom priopćenju.

Messi won’t play in Barca’s final game Saturday. He’s out of contract at the end of next month, so if he doesn’t extend his deal he will have already played his final game for the club.

(My hunch is he will extend, but… who knows?) https://t.co/6QWe72qUiV

