JE LI MATJAŽ KEK DOISTA DOBAR ODABIR ZA DINAMO? Mogao bi završiti gore nego Bjelica i to samo iz jednog razloga

Kada se malo pobliže sagleda Kekova karijera u Rijeci, s kojom je uistinu napravio čudo, nekoliko detalja baš zapinje za oko

Malo što oko Dinama više ikoga može iznenaditi. Povratak Zorana Mamića na klupu “modrih”, pa čak i privremeni, očekivao se zapravo već nakon ružnog rastanka s Nenadom Bjelicom, ponajboljim trenerom u novijoj povijesti kluba. No, očito se napravila kratka premosnica s Igorom Jovićevićem, koji je pak “izgorio” nakon samo sedam utakmica, valjda da se ne izazove neki veći bijes kod navijača i da baš ne ispadne da je to sve i bio prvotni plan.

Međutim, autora ovih redaka podosta je iznenadila informacija da bi novi glavni trener Dinama mogao biti Rijekin čudotvorac Matjaž Kek. Zašto? Odgovor je zapravo doista složen i u obzir se moraju uzeti dva parametra. Prvi je Dinamova politika poslovanja, a drugi je Kekov pristup i metoda rada.

Bjeličin krimen

Prije svega, za početak naše hipoteze, valja se prisjetiti odlaska Nenada Bjelice iz Dinama. Puno se nagađalo oko toga zašto je Bjelica naprasno i preko noći morao napustiti klub s kojim je napravio čudo u Ligi prvaka i Europa ligi i s kojim je ispisao modernu povijest. Neki su govorili da je postao glavna zvijezda kluba i da Zdravko Mamić to nije mogao podnijeti, govorili su i da je postao miljenik navijača, da se priklonio BBB-u koji i dalje svaku utakmicu vrijeđa takozvanu “sivu eminenciju” s međugorskom adresom.

Dinamova verzija bila je ta da se Bjelica nije htio odreći plaće u doba koronakrize, ali nekako se najrealnijom čini ona varijanta da je Bjelica zaribao tamo gdje jedino nije smio. Bjeličin krimen, ovako iz naše perspektive, bio je taj da nije stvorio dovoljno mladih igrača na kojima bi Dinamo u prijelaznim rokovima mogao zaraditi ozbiljan novac. I to, de facto, jest istina.

Period velike suše

Bjelica je u svom mandatu podigao vrijednost svim igračima za sto, dvjesto pa čak i više posto, ali problem je taj što je podigao vrijednost takozvanim “gotovim” igračima, odnosno razvijenim igračima u srednjim ili kasnim dvadesetim godinama. Vidjelo se već prošle godine u ljetnom prijelaznom roku, a najviše sada u zimskom da će Dinamo imati ogromnih problema pri obavljanju svoje primarne djelatnosti, pri prodaji mladih U-20 talenata za ogroman novac. Iako su igrali zaista izvanserijski, probili se do reprezentacije i bili glavna forca Dinama, Bruno Petković, Mislav Oršić, Dominik Livaković, Dino Perić i Amer Gojak nisu ostvarili velike transfere. Pitanje je je uopće bilo ponuda, kakve su one bile i tko ih je na koncu slao.

Dinamo je u prošla dva prijelazna roka ostao gotovo suh. Da, znamo da se prodao Dani Olmo, ali realno prodao se za dvostruko manju cifru od one koju su u Dinamu priželjkivali. Neki će reći da je Dinamo u tom poslu prošao čak i loše jer transfer od 20 milijuna eura s bonusima, za jednog od najboljih mladih igrača u Europi čini se zaista tanašnim.

Ignoriranje politike

Igrači na kojima je Dinamo, valjda, priželjkivao zaraditi, poput Luke Ivanušeca, Lovre Majera, Sandra Kulenovića, Joška Gvardiola, Nikole More, Antonija Marina, Marka Gjire, kod Bjelice, uz izuzetak More, nisu dobivali previše prilika i njima je cijena zapravo najmanje rasla. Je li Bjelica odletio upravo zbog toga što je zanemario mlade igrače i ignorirao klupsku politiku? Usudit ćemo se reći da možda i jest jer ponavljamo to je Dinamov “modus operandi” i to je nešto od čega klub, otkako je Mamića, živi. Bjelica je garantirao rezultat u Prvoj HNL, ali ona ne nosi baš nikakvu zaradu, a vrlo je opasno bilo položiti svu nadu u to da će se Dinamo plasirati i opet napraviti čudo u Ligi prvaka, koja bi osigurala nekih 20-30 milijuna eura.

Svakako je manji rizik nastaviti s provjerenim poslovanjem i prodajom mladih igrača jer, eto, fakt je da klubovi “lige pet” kupuju Dinamove igrače bez obzira na to kako oni igrali u Europi. Dinamo se kroz godine etablirao na europskom tržištu kao rasadnik sjajnih mladih igrača koji već kao tinejdžeri imaju impresivnu statistiku, ali tu statistiku moraju nekako i ostvariti, a ostvariti je neće ulascima s klupe, igranjem u svakoj trećoj ili četvrtoj utakmici i “šaltanjem” iz Dinama 2 u senioere, već kontinuiranim nastupima za seniorsku momčad.

Gašenje vatre

Najbolji dokaz tome da je Bjelica dobio otkaz vjerojatno zato što nije koristio i afirmirao dovoljno mladih igrača jest činjenica da su odmah postavili eksperta za mlade igrače Igora Jovićevića. Zašto je Jovićević postavljen, to se vidjelo već nakon prvih nekoliko utakmica, kako bi malo ugasio vatru i spasio što se spasiti da. Ekspresno je uveo Joška Gvardiola i Luku Ivanušeca u prvu momčad, dao je puno veću minutažu Lovri Majeru i Antoniju Marinu, uveo je Bartola Franjića, Marija Ćužea, Josipa Šutala, Tina Hrvoja, a očekuju se tu još neki poput Edina Julardžije, Matiasa Godoya, Leona Šipoša…

U tih preostalih nekoliko utakmica do kraja prvenstva, čini se tako, Jovićević je imao samo jedan zadatak, valjda što brže afirmirati nekog mladića da bi ga ovi mogli na ljeto prodati i osigurati budžet barem do zime. Naglašavamo, ne kažemo da je to doista bila agenda, ali iz naše perspektive tako izgleda. Na njegovu žalost nije uspio i dobio je “pedalu”, a mjesto mu je zauzeo tip koji je Dinamovu klupski politiku provodio gotovo savršeno, Zoran Mamić.

Međutim, Zoran Mamić nikako ne može biti dugoročno riješenje, iako bi on i brat mu Zdravko to vjerojatno najviše htjeli. Prije svega, omražen je u očima navijača i Dinamo opet riskira bojkot publike, a drugo protiv njega se vodi sudski proces i postoji opcija da nepravomoćna presuda za izvlačenje novca iz Dinanam postane pravomoća, a u tom slučaju morat će otići.

Kek i njegove medote

Dakle, Dinamo se našao na prekretnici i očito je bilo da će Mamić biti samo “interim” menadžer te da će “modre” u novoj sezoni voditi netko drugi. A onda se u priči pojavilo ime Matjaža Keka. Autor ovih redaka veliki je poklonik slovenskog stratega, iako zbog prirode svog posla ne bi smio biti subjektivan i naklonjen ikome, ali opet vidi veliki problem s Kekom na Dinamovoj klupi.

S Kekom bi zapravo moglo biti nekoliko problema, ali jedan će biti najveći. Dotaći ćemo se kratko svih i na koncu fokusirati na ključnu stvar zbog koje bi vrlo lako mogao završiti poput Bjelice. Prije svega, Kek nije trener, Kek je mendažer engleskog tipa, čovjek koji želi potpunu kontrolu nad svlačionicom, koji želi dovoditi igrače po svom ukusu i teško da će prihvatiti nametanje s bilo koje strane. Trener je sa specifičnim metodama rada, specifičnim iscrpnim treninzima, kažu da je dosta teškog karaktera i da pojedini igrači nisu mogli s njime izaći na kraj, a opet je trener s vrlo jasnom filozofijom i taktikom koju će vjerojatno nametati i na Maksimiru.

Iako su Zoran Mamić i Nenad Bjelica imali određenu slobodu i mogli su možda čak i neometano raditi svoj posao, Kek će vjerojatno tražiti šansu da radi potpuno po svome. A što to u konačnici znači?

Što ga čeka?

Kada se malo pobliže sagleda Kekova karijera u Rijeci, s kojom je uistinu napravio čudo, nekoliko detalja baš zapinje za oko. Kek je u Rijeci imao Damira Miškovića za šefa. Njih su dvojica prije svega dobri prijatelji, Mišković ga je obožavao i praktički mu jeo iz ruke, a kako i ne bi kada mu je Slovenac uprihodio 50 milijuna eura od transfera igrača, kada je Rijeka bila prvak, igrala najbolji nogomet u Hrvatskoj i igrala elitno europsko natjecanja. Jedno je sigurno, u Dinamu ga to neće čekati i imat će tretman kakav je imao i Bjelica u počecima, a hoće li se time zadovoljiti i hoće li to biti problem, to ćemo vidjeti.

Vidjet ćemo i hoće li se Kek prilagoditi Dinamu, odnosno njegovim igračima ili će od njih tražiti da se prilagode njemu i njegovim metodama, njegovoj taktici, ideji i filozofiji. U Rijeci je uglavnom igrao ziheraški, koristio je istih 12-13 igrača i “raubao” ih do maksimuma, igrao je ne pertjerano atraktivan nogomet, ali efikasan, prilagođen limitima njegove ekipe, koja mu je bila u potpunosti podređena. U Dinamu ga čeka nešto zahtjevniji posao, ovdje su već afimirani reprezentativci i klupske, sa samim time i velike ligaške zvijezde poput Petkovića, Livakovića, Ademija, More, Gojaka, Oršića i upitno je hoće li se oni dati modelirati i hoće li prema potrebi mijenjati stil igre onako kako Keku odgovara.

Zašto se ne uklapa?

I dolazimo do onog ključnog problema, onog zbog kojeg je Bjelica vjerojatno stradao, a to je korištenje i afirmacija mladih igrača. Na samom početku rekli smo kako je autor ovog komentara bio iznenađen odabirom Keka, a iznenađenje je isključivo vezano za ovaj segment. Kek je dokazao u svom mandatu kako ne trpi mlade igrače. Nije uveo i afirmirao niti jednog igrača iz omladinske škole svog tadašnjeg kluba, nije niti kupovao mlade igrače, praktički ih je sustavno ignorirao. Nije da ih Rijeka nije imala, jer već je Igor Bišćan i kasnije Simon Rožman, pronašao nekolicinu mladih igrača iz vlastita pogona, poput Ivana Lepinjice, vratara ivora Pandura, Smolčića… Dakle, bilo ih je, posebice u novije vrijeme, ali kod Keka nisu bili opcija.

Kek je metodičan “tracksuit” trener i jedino što mu je važno jest – rezultat. Kako bi do njega došao obično se služi, barem mi to tako vidimo, metodom Ockhamove brive, to jest da je najbolje riješenje uvijek ono jednostavnije. Što to u suštini znači? Kek u pravilu uvijek bira razvijenog i gotovog igrača pa makar ovaj bio limitiran i u godinama, zatim ga prilagodi svom sistemu kako bi od njega dobio maksimum. To je svakako djelotvoran sistem koji je njegovao, na neki način, i Bjelica i koji će jamačno donijeti i naslov prvaka možda i ulazak u Europu, ali u tu se priču nikako ne uklapa Dinamova sportska politika koja potiče razvoj i afirmaciju mladih igrača.

Ostavljamo, dakako, prostor tome da Kek prihvati situaciju u Dinamu, da se prilagodi, ali to bi značilo da će morati mijenjati svoje metode iz temelja i raditi neke stvari, vjerojatno, protiv svoje volje. Ovako, na prvu, Kek je dvosjekli mač. Da, vjerojatno će biti sjajna šok-terapija i osovit će Dinamo na noge i spremiti ga za Ligu prvaka, ali dugoročno, ako se ne prilagodi, ova bi priča mogla imati vrlo tragičan kraj.

