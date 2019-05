JE LI MAMIĆ RUŠIO IZBORNIKA, PA SU MU LEĐA OKRENULI NJEGOVI LJUDI? ‘Danas bi neki od njih bili konobari da nije bilo Zdravka’

Porazgovarali smo s bivšim dopredsjednikom HNS-a i pravnikom Ivanom Brlekovićem

Na dan treće utakmice Hrvatske na SP-u protiv Islanda koju smo pobijedili 2-1, Jutarnji list je objavio priču o tome kako je propao pokušaj rušenja Zlatka Dalića. Navodno je Zdravko Mamić naredio smjenu izbornika, ali su mu ‘košaricu’ dodijelili čak i najlojalniji ljudi…

U centru događaja spominje se i “čovjek koji je od Damira Vrbanovića preuzeo izvršnu vlast, Marijan Kustić zajedno sa svojim pobočnicima”, čak i Tomislav Svetina, šef Dinama u Mamićevom “odsustvu” koji se navodno također usprotivio Mamićevoj jasnoj poruci da se Zlatka Dalića smijeni s mjesta izbornika nacionalne selekcije, a to se dogodilo nakon poraza od Perua na američkoj turneji…

‘Izvršni odbor Mamića ignorirao, Kustić odgovorio: Nema šanse’

“Izvršni odbor Mamića je – ignorirao. Marijan Kustić odgovorio je: ‘Nema šanse!’ Među njima je, inače, bio i Dinamov Tomislav Svetina. I u tome je času postalo jasno da Mamić, opterećen optužnicama a kasnije i nepravomoćnim presudama, napokon i definitivno gubi dugogodišnju autokraciju nad Savezom. Zaključak izvedite sami”, napisao je Jutarnji.

Dalić nikad nije bio Mamićev prvi izbor, niti onda kad je gorilo pod nogama nakon debakla na Rujevici protiv Finske 1-1, kad je Ante Čačić izgubio povjerenje lošim rezultatima… Onaj koga je Zdravko Mamić htio vidjeti je Slaven Bilić.

Za osvrt na čitavu ovu priču koja stoji ili koja se pojavila, kako god, iza kulise jurišanja Vatrenih prema četvrtfinalu prvenstva i kolektivnom zadovoljstvu nacije kod koje se, upravo u ovakvim trenucima, također javlja “amnezija” nakon 6. lipnja i osječke presude za teški kriminal u Dinamu, a za koji je nepravomoćno osuđen i Damir Vrbanović, kontaktirali smo HNS-ovog direktora natjecanja, nogometnog razvoja i infrastrukture u hrvatskom nogometu, dopredsjednika u Savezu Marijana Kustića, ali nam se nije javio. Za komentar čitave ove priče upitali smo bivšeg dopredsjednika HNS-a Ivana Brlekovića:

Slaven Bilić – Mamićeva želja na klupi Hrvatske

“Nisam tekst čitao, ali koliko sam ja uspio shvatiti ona turbulentna događanja oko smjene Ante Čačića i njegovih katastrofalnih rezultata, Mamićeva želja je bila da vrati na mjesto izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Slavena Bilića. Tko je Slaven Bilić, o tome ne treba posebno elaborirati, svatko o njemu ima svoje mišljenje. Međutim, iz nekih razloga to se nije dogodilo. Vjerojatno zato što je Bilić možda malo precijenio i sebe, pa je mislio da će dobiti odmah neki novi, veliki, bogati angažman u Engleskoj ili u Lige petice, ali to očito baš tako ne ide”, govori nam Ivan Brleković i nastavlja:

“U takvoj situaciji se dogodilo to da je Dalić, koji je isto u to vrijeme bio slobodan, prihvatio taj izazov, hvala Bogu da je. Spletom okolnosti, eto, postao je naš najuspješniji izbornik. Dakle, nisam baš siguran u to da je Mamić ultimativno zahtjevao da se Dalić smijeni nakon Perua, ali da mu je želja bio Slaven Bilić, to je istina. Svi vodeći ljudi u HNS-u su isključivo Mamićev izbor i Mamićev kadar i prema tome, danas bi neki od njih bili konobari da nije Mamića bilo.

Mislim da su to podmetanja, ali da su ljudi pokvareni, da će oni za kojeg ste najviše napravili danas, da će vam oni sutra u nekim normalnim uvjetima ili okolnostima prvi okrenuti leđa, to ja stalno govorim. Moguće je da i oni koje je on doveo u HNS i podijelio im pozicije, visoke pozicije, skupo plaćene sinekure, da bi mu sada rado okrenuli leđa jer je rijetko nešto tako pokvareno kao ljudska sujeta i ta ljudska ambicija, ne znam kako da to uopće i nazovem. Većina onih koje je Mamić ustoličio u HNS-u na visoke funkcije kojima oni intelektualno, prije svega, nisu dorasli, ti će ti na prvom zavoju okrenuti leđa. Apsolutno”, govori nam Ivan Brleković…

‘Mamić žrtva svojih nesposobnih savjetnika i svog katastrofalnog kadroviranja’

Prije nekoliko mjeseci u neformalnom razgovoru sa stanovitom osobom iz Saveza doznali smo kako Mamić u prosincu prošle godine i nije baš bio oduševljen novim izborom Davora Šukera na mjesto šefa HNS-a. Sad se čita o tome i dobiva dojam kako mu je upravo taj Davor Šuker, njegov proizvod na mjestu predsjednika Saveza, “instrument”, okrenuo leđa…

“Ovo za Mamićevo nezadovoljstvo Šukerom nakon izbora u Savezu sam i ja čuo”, kaže nam Brleković.

“To vam je kao da nekome tko je sposoban voziti fiću date bolid formule jedan u ruke. Onda si on umisli da je Ayrton Senna ili ne znam tko sve ne. Onda to jedno vrijeme ide, ide dok ide i onda pukne i kresne glavom o’ zid.

Dakle, ponavljam ono što javno govorim, dobrim dijelom Mamić je žrtva svojih nesposobnih savjetnika i svog katastrofalnog kadroviranja. Koliko je god genije za prodaju igrača i spada u red najvećih, a to su Mendes i Raiola, ne zaostaje puno, po sposobnosti i talentu Mamić iza njih, toliko je katastrofalan što se tiče kadroviranja, odabira ljudi, katastrofa. Tu je izraziti antitalent”, zaključuje Ivan Brleković.

A gdje je u ovoj čitavoj priči Davor Šuker? E vidite, prema onom što smo doznali, čuli, odnosno pročitali u medijima, dojam je kako je “brend” promijenio svoj “trend”, pa se više, kako nam je zimus neformalni izvor iz Saveza kazao, “ne zaključava poput kakvog čudaka u svoj ured”, nego je danas ambasador koji otvara vrata, ali i lik koji je promijenio svoj modus operandi. I upravo zbog toga odustalo se od prijašnje ideje da ga se skloni na sigurno, makne u stranu, na neku funkciju unutar Uefe. Kako sada stvari stoje Šuker ostaje predsjednik Saveza do kraja mandata.