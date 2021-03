Aktualni engleski prvak Liverpool ove je sezone u velikoj rezultatskoj krizi

Nogometaši engleskog velikana Liverpoola, aktualnog prvaka Premierlige, u četvrtak su na svojem trenu izgubili od Chelseaja i tako nastavili s razočaravajućim rezultatima ove sezone, u kojoj su već prije nekog vremena izgubili gotovo sve šanse za obranu naslova.

CHELSEA SVLADAO LIVERPOOL: Kloppovi momci doživjeli rekordni peti uzastopni domaći poraz

Momčad Jurgena Klopa je protiv Chelseaja doživjela rekordni peti uzastopni domaći poraz i nakon 29 kola zauzima tek sedmo mjesto na ljestvici.

ZAŠTO LIVERPOOL ODJEDNOM IGRA KATASTROFALNO? Klopp otkrio u čemu je stvar – ‘Nikada u karijeri se nisam susreo s nečim takvim’

Legendarni engleski napadač i bivši član Liverpoola Mchael Owen u analizi susreta s Chelseajem prokomentirao je jednu situaciju u utakmici u kojoj napadač Redsa Sadio Mane nije pao u šesnaestercu nakon jednog dualea s igračem protivničke ekipe.

Rivalstvo u napadu

Owen smatra da je uzrok tome Maneovo rivalstvo s jednim suigračem, egipatskim napadačem Mohammedom Salahom.

“Ne mogu vjerovati da Mane nije pao. OK, vjerojatno je mislio da može zabiti gol, ali sličnu stvar je napravio i protiv Sheffielda. Pitam se radi li to jer je Salah prvi izvođač jedanaesteraca i možda je pomislio da će on imati priliku za zabijanje novog gola ako on padne. Svjedočimo tome da njih dvojica se natječu za status najboljeg strijelca već nekoliko sezona”, rekao je Owen pa zaključio:

“Možda je ovo luda teorija, ali njih dvojica imaju jako veliki natjecateljski duh i vidjeli smo situacije u kojima nisu htjeli dodati jedan drugome u izlednim prilikama, vidjeli smo sebičnost i nezdovoljstvo u njihovim reakcijama. Videli smo već situacije da jedan drugom ne žele da dodaju loptu u šansama. Videli smo sebičnost i pomalo nezadovoljstva u njihovim reakcijama. Zato mi je kroz glavu prošla ova teorija jer sam već ranije vidio Manea da pada u sličnim situacijama.”