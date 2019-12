JE LI HRVAT BIO NAJVEĆA POGREŠKA REALA U NOVIJOJ POVIJESTI? Španjolci ponovo počeli pisati o Kovačiću. Evo i zašto

Kovačić već dvije godine nije u Realu, ali sada su se Španjolci prisjetili kako bi im Hrvat vrlo dobro došao

Bliži se najzanimljivi i najjači derbi europskog nogometa, čuveni “El Clasico”, a zanimljivo je kako se uoči utakmice Reala i Barcelone piše o – Mateu Kovačiću. Španjolski Mundo Deportivo naglasio je kako će baš hrvatski nogometaš silno nedostajati Real Madridu u najjačem derbiju svijeta, koji je na rasporedu u srijedu 18. prosinca.

Kovačić već dvije godine nije u Realu, ali sada su se Španjolci prisjetili kako bi im Hrvat vrlo dobro došao na gostovanju kod Barcelone, baš zbog posljdnjeg “El Clasica” na kojem je Kovačić zaustavio Lionela Messija.

Zaistavio Messija

“Prije dvije godine u Superkupu je Zidane sve iznenadio. Povukao je neočekivan potez i stavio Kovačića da čuva Messija. Hrvat je s lijeve strane veznog reda, uz pomoć Casemira, uspio zaustaviti Messija. Ponovio je to i u uzvratu na Bernabeu, ali tada je igrao u sredini, a u pomoć mu je dolazio Kroos. Zidane je tako izvukao dvije pobjede. Ipak, u sljedećem susretu ova dva kluba, Kovačić je toliko revno radio svoj posao da je Real koštao gola. Umjesto da prati Rakitića, on je nastavio trčati za Messijem, što je rezultiralo golom Suareza”, piše to Mundo Deportivo.

Sada kažu kako će Kovačićevu ulogu u derbiju igrati Fede Valverde, ali tko zna hoće li se moći nositi s Messijem kao Hrvat onda. Možda je Real na kraju ipak pogriješio prodajom Kovačića Chelseaju. Čovjek je sada ključni igrač Franku Lampardu i jedan je od najboljih igrača engleske Premier lige, igra najbolji nogomet u karijeri, hvale ga na sve strane, a sada eto za njim vape i španjolski mediji…