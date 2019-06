JE LI HNS-OV POTEZ BIO ISHITREN, KOMPLICIRAJU LI U SPLITU BEZ POTREBE? ‘Žalosno da je do toga svega došlo. Neke stvari nisu bile dobre, ali…’

‘Neke stvari u Savezu nisu bile dobre i to je ponukalo i navijače da reagiraju. Hajduk je bio puno puta oštećen. No, uz neke nove ljude u HNS-u se neke stvari mijenjaju nabolje’

HNS je jučer potvrdio kako će Poljud ugostiti Vatrene 10. listopada u bitnom eurokvalifikacijskom susretu protiv vodeće momčadi naše skupine Mađarske. To znači da će hrvatska nogometna reprezentacija, nakon više od 4 godine i one svastike na praznom Poljudu protiv Italije, zaigrati u Splitu, naravno ako se ne dogodi obrat pa Grad Split i Hajduk odbiju domaćinstvo…

Splićani ostali zbunjeni

Splićani su ostali zbunjeni potvrdom domaćinstva za koje su, kako su to sami istaknuli, saznali iz medija. Hajduk je ostao neugodno iznenađen jer nije bio upućen u namjere HNS-a, a oglasili su se i iz Grada Splita koji je vlasnik stadiona. Za dolazak reprezentacije na Poljud, dakle, pojma nisu imali ni Grad Split, koji je vlasnik stadiona, niti na Poljudu.

I tu opet dolazimo do zapleta ove čitave priče. Međutim, da bismo raspleli novonastali čvor, moramo se vratiti na početak, u prosinac 2018. kad je predsjednik Hajduka još bio Jasmin Huljaj… Naime, Grad Split je tada poslao zahtjev za domaćinstvima dviju utakmica, Slovačke i Mađarske…

Izvršni odbor sad je jednoglasno prihvatio kandidaturu Splita i Poljuda da budu domaćini utakmice protiv Mađarske. Dakle, kandidatura postoji s Huljajevim potpisom od 7. prosinca prošle godine. Hajduk se tom prigodom kandidirao i za utakmicu koju u studenom igramo protiv Slovačke, kako je to izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić kazao u razgovoru za Sportske novosti…

Čelni ljudi saveza, naravno, žele ujediniti sjever i jug, te smatraju kako je ovo idealna situacija, odnosno kako su stvoreni svi preduvjeti za takvo što i kako je došlo vrijeme da se prekine ova mučna situacija između HNS-a i Splita, kao i priče o Savezu. Godinama se, naime, potezala priča kako je HNS protiv igranja u Splitu, kako svjesno izbjegavaju dolazak na jug radi nereda, sabotaže reprezentacije, mogućih kazni zbog ispada navijača, no sad su te glasine i tu pomalo paranoidnu situaciju, koja je nekad na veliko vladala u Savezu, odlučili presjeći ovim potezom potvrde domaćinstva…

Je li potez HNS-a bio dobar, nije li možda stvar isforsirana?

E sad, postavlja se pitanje je li potez HNS-a bio dobar, nije li možda stvar isforsirana? Sasvim je sigurno da je ovaj potez HNS-a iznenadio hajdukovce i sada se očekuje reakcija. Jer, domaćinstvo je određeno, a Uefa ne gleda baš blagonaklono na političke probleme i miješanje nesportskih stvari u onaj sportski dio. Kako bilo, puno je onih koji su s oduševljenjem dočekali HNS-ovu potvrdu. Među njima je i legenda Hajduka Ivica Šurjak (66.).

Slavni kapetan Hajduka, nenadmašno lijevo krilo koje se smatra jednim od najboljih jugoslavenskih i hrvatskih igrača svih vremena, počeo je u redovima Bijelih u kojem je proveo 10 godina, a onda 1981. godine za tri milijuna franaka prešao u redove francuskog PSG-a. Pričalo se da je kasnije odbio bogatu ponudu Real Madrida i američkog Cosmosa, ali ispostavilo se kako ga PSG nije htio pustiti u Madrid…

“Takav se klub ipak ne odbija”, kazat će Šurjak koji je bio dio one slavne generacije Bijelih sa Starog placa koja je harala Jugoslavijom i Europom. Do 1981. u “bilom” je dresu, brojeći europske i sve domaće utakmice, nastupio 487 puta i postigao 127 golova, a sedamdesetih godina bio je jedan od najmodernijih i najtraženijih igrača Europe. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 54 puta uz 10 golova.

‘Povratak reprezentacije na Poljud velika je stvar’

“To je velika stvar,, ako se uzme u obzir da reprezentacija dugo nije igrala u Splitu. Pametna odluka, u svakom slučaju. Svi su željni da u Splitu, govorim o publici, nakon dugo vremena vide Modrića, Perišića i ostale viceprvake svijeta. Normalno da je i meni to drago kao nekom tko je tu. Drago mi je da je, na neki način, taj rat između HNS-a i Hajduka ide u smjeru rješavanja toga problema.

Ali, žalosno je što je do toga uopće i došlo. Znamo da je Split najsportskiji grad na svitu. Ljudi ovdje vole Hajduk i reprezentaciju Hrvatske, bez daljnjega. Jasno da će i ovom prilikom dati reprezentaciji podršku. Mislim da ljudi u Hajduku i navijači nikad nisu imali ništa protiv igrača reprezentacije Hrvatske, protiv uspjeha Vatrenih, nažalost neke stvari u Savezu nisu bile dobre i to je ponukalo i navijače da reagiraju. Na jedan način, Hajduk je bio puno puta oštećen, to je bilo očito… Ja bi volio da se i po tom pitanju neke stvari dovedu u red. Da se ne privilegira jedna momčad ili netko drugi”, kazao nam je Ivica Šurjak i nastavio:

‘Drago mi je da se uz neke nove ljude u Savezu mijenjaju stvari na bolje’

“Drago mi je što je do toga došlo, što ćemo ponovno gledati reprezentaciju u Splitu, a posebno mi je drago da se uz neke nove ljude u Savezu mijenjaju neke stvari na bolje, znači da svi budemo ravnopravni u borbi za nešto što nam je svima najdraže, a to je osvajanje prvenstva Hrvatske”, istaknuo je Ivica Šurjak.

Okrenuli smo broj još jedne legende s Poljuda, onaj Zorana Vulića koji je u svojoj karijeri skupio 25 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije, a dres hrvatske nogometne reprezentacije odjenuo je tri puta, uključujući i 17. listopada 1990. godine u Zagrebu, u prvoj prijateljskoj utakmici naše izabrane nogometne vrste, od uspostave neovisnosti, protiv reprezentacije SAD-a u kojoj je Hrvatska pobijedila 2:1.

Zoran Vulić: ‘Svi imamo pravo gledati hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Hrvatskoj’

“To je za mene normalna stvar, svi imamo pravo gledati hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Hrvatskoj. To je za mene jedan jedini odgovor. Veselim me povratak naših Vatrenih na Poljud, viceprvaka svijeta, svakom normalnom je to drago”, kratko je prokomentirao Zoran Vulić.