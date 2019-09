JE LI DINAMO UOPĆE SVJESTAN S KIM IGRA? Izvukli smo zastrašujuće detalje o Guardiolinu Cityju, ali ima i jedna kvaka s ‘modrima’

Dinamove šanse sa Cityjem? Gotovo nikakve, što nam djelomice kazuju i nestvarne brojke Cityja

Uz sve dužno poštovanje Dinamovu strategu Nenadu Bjelici i njegovoj momčadi, protiv Pepa Guardiole i njegova stroja koji je osvojio naslov prvaka Engleske s gotovo 100 bodova na svom kontu, nema se što previše tražiti. Momčad je to koja je “digla” pet trofeja u godinu dana i kojoj jedino nedostaje “ušati” trofej Lige prvaka, što znači da će svakako biti gladni i neće popuštati nikome.

Nedavno je Jose Mourinho rekao kako misli da su ove sezone glavni konkurenti za naslov prvaka u Engleskoj Manchester City, Liverpool, Tottenham i B momčad Manchester Cityja. Time je sve rekao o dubini koju Pep Guardiola posjeduje u svojoj momčadi. Sve i da se odluči riskirati i poštedjeti udarne igrače u, za njih svakako slabijoj, skupini Lige prvaka, Guardiolina B momčad bit će nesavladiva prepreka za sva tri protivnika. Dakako, u praksi, ali u teoriji svako svakoga može pobijediti.

Zastrašujuće brojke

Guardiola je ostao dosljedan svojoj filozofiji i sustavu. Igrat će pozicijski, tražit će posjed i vjerojatno koristiti 4-3-3 sustav. Ono što valja reći za Pepa, on mrzi gubiti. Tip je to koji svakog protivnika gleda na isti način, bio on Liverpool ili Dinamo. Guardiola će ići na maksimalni učinak, što kod slabijih ekipa obično znači punjenje mreže dokle god ide. Ključni igrač? Bernadrdo? Sterling? De Bruyne, David Silva, Aguero? Eto, probajte ga izdvojiti… Teško. A baš je to kod Pepa možda i najjača stvar, okupio je brojne svjetske zvijezde, ali nikoga se ne može izdvojiti kao najboljeg, već se uvijek naglašava kako je to momčad i, dakako, on.

Dinamove šanse sa Cityjem? Gotovo nikakve, što nam djelomice kazuju i nestvarne brojke Cityja pod Pepom Guardiolom. Pazite sada ovo. Guardioli će ovo biti već 84. utakmica na klupi Građana, a do sada je ostvario impresivnih 65 pobjeda, upisao je 12 remija, dok je gubio samo šest puta. Dakle, čovjek ima 78 posto pobjeda. Otkako je Guardiola tu City kod kuće nije zabio u samo četiri utakmice i to kada su u pitanju one domicilne, dok je u Europi mrežu tresla baš na svakoj. Ono čega bi se svaki protivnik trebao bojati kada stiže na Etihad jest činjenica da ove godine nisu izgubili niti jednu utakmicu na svom terenu, odnosno da su samo jednom remizirali s Tottenhamom u kolovozu, dok su posljednji poraz na Etihadu pretrpili u prosincu prošle godine protiv Crystal Palacea. A baš je 2018. godina bila “godina domaćih poraza” za City, gubili su, dakle, od Basela, Manchester Uniteda, Liverpoola i Lyona. Ali ako je 2018. godina bila godina domaćih poraza, što reći za 2019. godinu u kojoj kod kuće imaju sve pobjede i samo jedan remi.

Kako protiv Cityja?

Otkako ih je Guardiola preuzeo, City zabija malo manje od tri gola po utakmici, što je perverzan podatak, ali uvijek postoji “ali”. Ove sezone za premijerligaške kapacitete slabašni Norrwich slomio je City na svom terenu s čak 3:1. Guardiolinu momčad razbili su duboko postavljenom obranom i operiranjem kroz sve kanale koje City koristi kako bi stvorio šansu. Sjajno su neutralizirali napadače i upili sav pressing te koristili svoj uobičajeni napadački stil i prvoklasno kretanje bez lopte kako bi doveli svoje igrače u gol-šansu, što se protiv Cityja ne radi lako. Obrana je inače slabija karika Norrwicha, jer momčad je to koja igra izrazito napadački nogomet s visokom stopom efikasnosti i teži ka tome da brzim pomicanjem, protokom, lopte po terenu dovodi svojeg najjačeg ofenzivca Teemua Pukkija u šansu, odnosno krilne napadače Buendiju i Cantwella u pozicije prigodne za šut ili namještanje pogotka te se rijetko fokusira na odstupanje od te taktike. Ali protiv Cityja je njihov menadžer Daniel Farke, stisnuo petlju, baš kao i Bjelica kada je promijenio taktiku i formaciju protiv Atalante i rezultat je bio zapanjujuć.

Dakle, City nije nepobjediva momčad, iako brojke možda govore drugačije. Farke je usprkos svim očekivanjima i potkapacitirnosti svoje momčadi pročitao Pepa. Doduše ovaj je vjerojatno gledao na Norrwich uz ogromnu dozu nonšalancije i činjenica je da mu je momčad radila neke tragikomične pogreške, ali bio mu je to jedan od najgorih poraza otkako je menadžer Cityja.

Čeka se uzvrat

Kažemo opet, teško će Dinamo napraviti nešto posebno na Etihadu, ali vrijedi podsjetiti kako će imati puno veće i realnije šanse na Maksimiru 11. prosinca. Igrat će se tada posljednje kolo, City će vjerojatno već nakon prva četiri kola imati prolaz i moći će u posljednju utakmicu ili dvije, ući malo rasterećenije, u B postavi, premda niti to samo po sebi nije neki hendikep jer B momčad Cityja je, kao što Mourinho kaže, konkurentna za naslov prvaka Engleske. Nije niti Pep Guardiola popustljiv trener i voli gaziti slabije od sebe, to je već puno puta dokazao, ali baš bi ovaj put mogao malo popustiti. Evo i zašto.

Naime, Dinamova utakmica dolazi u zanimljivom vremenskom prozoru. Manchester City igra sa zagrepčanima taman između dva velika derbija. Prvi je onaj mančesterski 7. prosinca, potom je Dinamo za četiri dana, a onda tri dana kasnije igra u gostima kod Arsenala. Liga prvaka je prestiž i elitno je natjecanje, ali svim trenerima Premiershipa najvažnija je liga, odnosno pobjeda u derbijima. Eto, baš je tu prilika za Dinamo. Motivacije će biti puno više nego kod Cityjevih igrača, Pep će možda biti glavom već u Arsenalu, možda će se više usredotočiti na pripremu te utakmice i post-analizu one s Unitedom, a isto bi se mogli ponijeti i njegovi igrači.