JE LI DALIĆ UPRAVO NAJAVIO KRAJ? ‘Ne mislim još dugo biti trener, ima i važnijih stvari od rezultata utakmice’

Srebrni hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić u Rusiji je u petak, točno na obljetnicu početka Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine predstavio svoju knjigu “Rusija naših snova”. No, pomalo je knjiga pala u drugi plan jer je izbornik najavio svoj skori odlazak. No nije napomenuo kad će se točno on dogoditi.

“Ne mislim još dugo biti trener. Prevelik je to stres, troši to čovjeka, a ima i važnijih stvari u životu od rezultata utakmice. Obitelj, prijatelji, sve ono što sam zapustio zbog nogometa”, rekao je izbornik Zlatko Dalić na predstavljanju knjige, prenose Sportske novosti.

Psiholog Čerčesov

Inače, promocija knjige prošla je u odličnom ozračju i prisjećanju na utakmicu s Rusijom u kojoj je na drugoj strani bio izbornik Stanislav Čerčesov.

“Mi smo odlično odigrali utakmicu protiv Hrvatske, uspjeli smo je iznenaditi, a ispali smo nesretno nakon izvođenja jedanaesteraca. To je sport, netko je morao ispasti. Zavidim li Daliću, jesam li se vidio na njegovu mjestu u finalu? Ne, to nije bilo realno, Dalić je imao puno kvalitetnije igrače, vrhunske nogometaše koji s najvećim klubovima osvajaju Ligu prvaka. No probudili smo nogomet u Rusiji i zanimanje za reprezentaciju, pa smo i sad u kvalifikacijama za Euro imali više od 40.000 gledatelja na utakmici sa San Marinom i više od 45.000 navijača protiv Cipra. To je prije Svjetskog prvenstva bilo nezamislivo”, izjavio je Čerčesov.

Na Dalićeve riječi o odlasku imao je savršen odgovor ruski izbornik:

“Prijatelju Zlatko, kad se osjećaš loše, samo se sjeti Rusije. Odmah ćeš biti sretan i spokojan”, zaključio je Čerčesov.