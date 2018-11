JE LI ČLAN DINAMOVE UPRAVE UHVAĆEN U LAŽI USRED TV PRIJENOSA? Ovo je ta njegova sporna izjava o kojoj upravo svi živi pričaju

‘Član Uprave Dinama Krešimir Antolić posve je hladno lagao kako su kupovine jacuzzija i razne opreme uhićenom falsifikatoru medijske špekulacije’

Udruga članova Dinama “Dinamo to smo mi” podnijela je kaznenu prijavu prošlog tjedna protiv odgovorne osobe u Dinamu na temelju saznanja kako je Dinamovom službenom karticom plaćena računalna oprema i jacuzzi Franju Vargi, uhićenom u aferi SMS, javljaju iz spomenute udruge.

‘Kupovine jacuzzija i razne opreme uhićenom falsifikatoru medijske su špekulacije?!’

Udruga članova kluba “Dinamo to smo mi” na svom je Facebook profilu objavila post kako je “prije nekoliko dana član Uprave GNK Dinamo Zagreb Krešimir Antolić posve hladno lagao kako su kupovine jacuzzija i razne opreme uhićenom falsifikatoru medijske špekulacije.

Danas kada izlaze računi vidi se kako smo bili u pravu, a u klubu vlada prava omerta. Tek priopćenje koja kaže da su to ‘određene nepravilnosti”, stoji u objavi uz koju je priložen i video gostovanja predsjednika Udruge Juraja Čošića na N1 TV-u…

Antolić: ‘Naglasak je na špekulacijama’

“Naglasak je na špekulacijama. Ajmo riješiti tu hektiku koja se stvara oko Dinama. Tko može biti odgovoran i tko može reći je li nešto kupljeno Dinamovom karticom ili nije? To je objavljeno u medijima. Ako nas netko oko toga bude pitao, ali ne predsjednik udruge ‘Dinamo to smo mi’, nego netko čiji je to posao, mi ćemo dati odgovor.

Strategija ove Dinamove uprave je da apsolutna pažnja javnosti mora biti na igračima i trenerima, pogotovo sada kada pišemo najveće stranice svoje nogometne povijesti. Nemamo namjeru hodati okolo po Hrvatskoj i objašnjavati što svaki dan radimo da bi Dinamo funkcionirao i kakve odluke donosimo”, bio je dogovor šefa sigurnosti u Dinamu.

Sučeljavanje u N1 studiju

Nedavno su se, po prvi put zajedno u studiju u TV dvoboju, sučelili član Uprave Dinama Krešimir Antolić i predsjednik udruge ‘Dinamo to smo mi’ Juraj Čošić. Potpuno oprečna mišljenja mogla su se čuti od spomenutog dvojca na pitanje o Zdravku Mamiću i činjenici da je Dinamu krenulo nakon što je on pobjegao od zakona u Bosnu i Hercegovinu. Bilo je prilično žestoko u studiju.