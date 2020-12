JE LI BILIĆ ZAISTA TREBAO DOBITI OTKAZ? Ne! Sasvim je nepravedno smijenjen i zapravo su mu, na ružan način, smjestili

Nije to bila tek takva smjena, bila je to smjena kojom se poslala jasna i nedvosmislena poruka

Ne možemo reći da nismo znali i pripremili se na najcrnji scenarij, a što je žalosnije, znao je to i vjerojatno se dobro pripremio i sam Slaven Bilić. Odmah drugi dan nakon teško izborenog remija protiv velikog Pepa Guardiole, vodstvo West Bromwich Albiona odlučilo je da će ipak smijeniti hrvatskog trenera.

No, nije to bila tek takva smjena, bila je to smjena kojom se poslala jasna i nedvosmislena poruka. Poruka koja precizno kaže da je Bilić krivac jer je WBA trenutno na 19. mjestu Premiershipa i da je baš on odgovoran za to što njihovoj momčadi ove sezone nikako ne ide u Premiershipu, inače, prema mnogima, najjačoj ligi svijeta. A je li baš tako? Je li Bilić uistinu kriv i jedini odgovoran za loše rezultate? Pa i ne baš.

Pukovnik i pokojnik

Po dolasku u WBA, tamo još u ljeto 2019. godine, pred Bilića su stavljeni gotovo nerealni ciljevi. U dvije sezone morao je izboriti plasman u Premiership i to s vrlo limitiranim budžetom igrajući u najzahtjevnijoj ligi svijeta, Championshipu. Biliću je to uspjelo već prve sezone i čak se nije pretjerano mučio. Bio je dobar dio sezone na prvom mjestu ljestvice, a na kraju je ušao u Premiership kao drugoplasirani, dakle izravno.

Bilićev pothvat u prvoj sezoni bio je ravan senzaciji i to će vam reći gotovo svaki navijač WBA-a, a moglo se to lako vidjeti i prema njihovim reakcijama na društvenim mrežama. Za njih je Bilić bio heroj, spasitelji-preporoditelj, ali znate dobro kako to ide u modernom nogometu, pogotovo engleskom. Jedan dan si pukovnik, drugi dan pokojnik.

Jedini način za opstanak

I ta priča s pukovnikom i pokojnikom imala bi smisla da je Bilić bio taj koji je uprskao, ali, de facto, nije. Krivci ovaj put leže isključivo u upravi kluba, odnosno, njihovim operativcima i sportskom direktoru Luku Dowlingu. Postoji otprilike samo jedan način da klub koji izbori plasman iz Championshipa u Premiership tamo i opstane. To je, dakako, ulaganje u nove igrače, a čak im i kupnja ovećeg broja pojačanja ne garantira da će ostati u ligi. Eto, prošle sezone Norwich nije kupovao, izletjeli su iz lige, kao i Bournemouth, a recimo, Aston Villa je kupovala i nekako su opstali.

Bilić vrlo dobro zna kako to ide, prošao je on već svoj rudarski posao po Premiershipu, ali WBA mu je ove sezone odlučio dati budžet od, pazite sada, 27 milijuna eura. Suludo je to mala cifra s obzirom na to da u Premiershipu čak i osme ili devete “pickove” plaćate po 40 milijuna eura. Recimo, Pep Guardiola je braniča Nathana Akea, koji je ove sezone odigrao tristotinjak minuta, platio suludih 45 milijuna eura i da ne nabrajamo dalje, gotovo svaki klub Premiershipa ima jednog ili dvojicu takvih preplaćenih pojačanja koja ne služe ničemu.

Operirali mu iza leđa

Bilićevi šefovi na kraju su ipak popustili i potrošili su malo više od plana, oko 40 milijuna eura, ali su na kraju tako elegantno podmetnuli Biliću da je ovaj u jednom trenutku puknuo. Posljednjeg dana prijelaznog roka WBA je odlučio prodati ponajboljeg Bilićeva braniča Ahmeda Hegazija, za otprilike pet milijuna eura i to pod izlikom da uzima preveliku plaću (77 tisuća eura tjedno). Bilić je ostao bez braniča, a obrana mu, pa recimo to tako, nedovoljno dobra za Premiership. Istrošenog i ostarjelog Branislava Ivanovića jednostavno ne možemo nazvati pojačanjem jer čovjek je već, realno, trebao biti u mirovini. Na koncu je Bilić u jednom trenutku morao javno progovoriti o tome, a indirektno je otkrio i koliko se neprofesionalno posluje i radi u West Bromu.

“Želio sam da Hegazi ostane. Iskusan je, vrhunski profesionalac, kvalitetan igrač i zato sam htio da ostane. On je htio ostati, ali onda se nešto dogodilo i on je otišao, iako me klub uvjeravao da će ostati. Tako da prodaja njega sigurno nije bila moja odluka. U subotu smo imali taktički trening za Brighton, na kojem mi je Hegazi bio u prvoj momčadi za ovu utakmicu, kao što je igrao i cijeli prošli meč, tjedan dana ranije protiv Burnleyja”, kazao je Bilić prije nekoliko mjeseci i usput je otkrio kako klub “operira” iza leđa treneru.

“U klubu su me uvjeravali da će Hegazy ostati. I onda se dogodilo to što se dogodilo. Iznenada, jučer… Naravno da nisam zadovoljan, naravno da nisam. Jako sam razočaran, jer trebamo igrače. Naravno, postoji ekonomska strana posla, ali mi smo nogometni klub i nogometna momčad i moramo zadržati naše najbolje igrače”, kazao je Bilić.

Momčad za drugu ligu

Bilić je na koncu dobio momčad otprilike jednaku onoj koju je imao u Championshipu i to nije dovoljno za opstanak čak se usudimo reći da trenutno nema niti momčad koja bi osvojila prvo mjestu u drugom razredu engleskog nogometa, a njegovi su se izravni konkurenti, poput Leedsa, pojačali dovoljno da mogu opstati. Leeds je, spomenimo samo, uložio oko 106 milijuna eura u igrače koji doista jesu pojačanja Marcelu Bielsi, a nisu prodali baš nikoga i Leeds je zbog toga danas na 13 mjestu i vjerojatno će ostati u ligi.

Da samo potvrdimo tezu. WBA je trenutno najmanje vrijedna momčad lige, vrijede tek 106 milijuna eura. Prvi sljedeći je Burnley čija momčad vrijedi znatno više 150 milijuna eura. Leeds, recimo, vrijedi 180 milijuna eura, Sheffield 175 milijuna, Brighton 230 milijuna, Newcstle 270 milijuna eura… Hm, zapravo možda bi bilo bolje vidjeti koliko vrijede prve tri momčadi Championshipa. Bournemouth vrijedi 137 milijuna eura, Norwich 114 milijuna eura, a Watford 110 milijuna eura. Dakle, Bilić bi, ako ćemo gledati samo vrijednosti momčadi bio tek četvrti u Championshipu.

Nezasluženi otkaz

E sada. Ne bi bilo loše spomenuti kako Bilićeva momčad ove sezone uistinu nije igrala loš nogomet. Tko ih je gledao, to može i potvrditi. Potvrđuju to i njihovi navijači koji se nisu složili s njegovim otkazom i koji su vrlo burno reagirali na društvenim mrežama. Potvrđuju to i pojedini engleski mediji, poput Daily Maila koji je dan nakon otkaza objavio kako Bilić nije kriv za loše stanje u WBA niti je otkaz dobio isključivo zbog rezultata.

“Napetost se dizala otkako je Bilić shvatio da će imati samo 25 milijuna funti za dovođenje igrača, plus novac od prodaje igrača. Usporedite to s Leedsom koji je potrošio 100 milijuna funti prije nego što je uopće zaigrao prvu utakmicu u Premiershipu. West Brom se uvijek branio da je Bilić znao da će mu budžet za transfere biti limitiran, no hrvatski trener se branio kako nije znao da će taj limit biti tako jako limitiran”, tvrdi Daily Mail i zapravo se to može protumačiti tako da je Biliću zapravo bilo stalo više do opstanka i boljitka kluba nego samom vodstvu kluba.

Bilić je među rijetkim trenerima koji ne gledaju prvo sebe i svoj ego, već mu je prije svega stalo do kluba, igrača i napretka. Vrstan je psiholog, motivator, sjajan analitičar i solidan taktičar, što je dokazao upravo protiv Pepa Guardiole. Bilić na koncu nije dobio vremena pronaći pravi recept za Premierligu, a u utakmicama sa Chelseajam, Unitedom i Tottenhamom pokazao je da recept ima, ali momčad mu je jednostavno kvalitetom bila toliko slabija da je poražen s minimalnim rezultatom, dok je protiv Pepa čak uzeo i bod. Bi li Bilić uspio do kraja sezone osigurati opstanak to nikada nećemo saznati, ali u jedno smo sigurni. Sigurni smo da otkaz nije zaslužio i sigurni smo se vodstvo kluba silno potrudilo da Biliću maksimalno oteža posao.