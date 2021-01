JE LI BILIĆ SVJESTAN U KAKAV JE KLUB DOŠAO? Da, možda jesu superbogati, ali pogledajte kakav pakao čeka našeg trenera

Usprkos svom tom bogatstvu i luksuzu imaju podosta problema

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić (52) nije dugo čekao na novi posao. Tri tjedna nakon što je dobio otkaz u West Bromwich Albionu pronašao je novog poslodavca, a to je kineski prvoligaš Beijing Guoan s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

Beijing Guoan objavio je u srijedu na društvenim mrežama da je Bilić na trenerskoj klupi naslijedio Francuza Bruna Genesia, s kojim su prošle sezone bili treći u prvenstvu, te su igrali u četvrtfinalu azijske Lige prvaka.

Superbogati klub

No, gdje je to Bilić zaista došao? Beijing je drugi najbogatiji klub u Kini, procijenjen je na 167 milijuna dolara prije pet godina, a u vlasništvu je tvrtke Sinobo koja se bavi nekretninama i koja je većinski vlasnik, dok ostatak pripada CITC-u, kineskoj državnoj investicijskoj kompaniji koja se specijalizirala za ulaganja izvan Kine. To je ujedno i najveći konglomerat u vlasništvu države i raspolaže s fondovima koji najviše ulažu po svijetu.

Smješteni su u glavnom gradu Kine, Pekingu, u najelitnijoj četvrti poslovnog središta grada, ali klub usprkos svom tom bogatstvu i luksuzu imaju podosta problema. Naime, posljednji put bili su prvaci još davne 2009. godine, dok su u posljednje četiri godine osvojili samo jedan trofej. No, u te su četiri godine, što je za Bilića svakako crveni alarm, smijenili čak šestoricu trenera, od kojih i neke zaista vrhunske.

Troše trenere 100 na sat

Bio je tu Alberto Zaccheroni, Jose Gonzalez, Roger Schmidt, Bruno Genesio i tri puta je dolazio i odlazio Xie Feng. Bilić će im sada biti šesti trener, a Genesio je dobio otkaz samo pet mjeseci nakon što je preuzeo funkciju trenera i nakon što ih je doveo do trećeg mjesta i četvrt finala azijske Lige prvaka, što bi mnogi smatrali solidnim rezultatom.

Jasno je, dakle, što se od Bilića očekuje. Prvo ili drugo mjesto i plasman iznad četvrtfinala Lige prvaka, ali Bilića čeka puno gori posao i uvjeti jer početkom ove godine donesena je odluka o uvođenju “salary capa” za strane nogometaše. Od sada će klubovi moći dati najviše tri milijuna eura godišnje strancima, a maksimalno 600 tisuća domaćim igračima. Podsjetimo samo da su pojedini igrači ovdje zarađivali i više od 20 milijuna eura godišnje, dakle teško da će sada uspjeti dovabiti onako jaka imena kao što su uspijevali ranije.

Ponešto dobrih igrača

U klubu ga pak čeka ponešto zvučnijih imena. Tu je slavni brazilski reprezentativac Renato Augusto koji ovdje već igra četiri godine i praktički je institucija. Odigrao je 152 utakmice, zabio 40 golova i 45 namjestio. Tu je i Cedric Bakambu koji je u 74 utakmica zabio impresivna 53 gola i još ih je 20 namjestio. A vrijedi spomenuti i bivšeg igrača Las Palmasa, Jonathana Vieru, kao i brazilskog defenzivnog veznjaka i bivšeg reprezentativca Fernanda.

Kadar će mu se možda osnažiti još pokojim zvučnim igračem, a možda i neće, ali bilo kako bilo, Bilića čeka pakleni posao.