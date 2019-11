JAVIO SE EDUARDOV KRVNIK I OTKRIO NEPOZNATE DETALJE: ‘Zvao sam ga nakon što sam mu slomio gležanj. Znate što je napravio’?

Eduardova povreda bila je jedna od najgorih u novijoj povijesti nogometa

Bio je to prekršaj kojeg se većina hrvatskih, pa i navijača diljem svijeta i dan danas s mučninom u želucu prisjeća. U veljači 2008. godine sada već bivši i umirovljeni igrač Birminghama Martin Taylor teško je ozlijedio tada veliku zvijezdu i nasljednika Thierryja Henryja, Eduarda da Silvu. Bivši Vatreni tada je pretrpio težak otvoreni prijelom gležnja, koji mu je svakako obilježio, pokazat će se kasnije i cijelu karijeru.

Eduardova povreda bila je jedna od najgorih u novijoj povijesti nogometa, a zbog nje je s terena izbivao oko godinu dana i što je najžalosnije, od nje se zapravo nikada nije u potpunosti opravio. Vjerojatno više psihički nego fizičko. Eduardovu stranu znaju gotovo svi, ali malo tko se zapitao što o svemu misli njegov krvnik, Taylor. Kao i Eduardu, Tayloru je ovaj prekršaj obilježio karijeru jer nakon njega je odigrao još samo jednu utakmicu u Premiershipu i označen je kao “mesar” i praktički zlotvor koji je uništio karijeru jednom od najtalentiranijih napadača tog doba.

Nije ga htio ni vidjeti

Nakon više od deset godina Taylor je odlučio ispričati svoju stranu priče za Athletic. Otkrio je kako je odmah nakon što mu je slomio gležanj pokušao doći do njega kako bi mu se ispričao, ali veli kako ga je Eduardo odbio.

“Odmah nakon utakmice, sa suprugom sam otišao u bolnicu u kojoj je Eduardo operiran. Tamo je bio Arsenalov glasnogovornik koji je rekao da me Eduardo ne želi vidjeti. Glasnogovornik mi je dao svoju posjetincu i naglasio kako bi bilo najbolje da preko njega pokušam kontaktirati Eduarda, što sam i napravio. Poslao sam mu poruku da ga želim vidjeti i ispričati mu se, ali on je odgovorio da to ne želi, što sam poštovao”, kazao je Taylor.

Kaže kako je start bio svasvim slučajan.”Eduardo je bio prebrz za mene, tako da je moj pokušaj da mu uzmem loptu završio nenamjernim startom na njegovu nogu. Nisam imao pojma što mu se dogodilo dok nisam vidio izraz lica ostalih igrača koji su bili bliže njemu, a zatim i kako mu užasno izgleda noga. Ostao sam šokiran”, kazao je Taylor.

Nije ga pekla savjest

Pomalo šokira Taylorova izjava da ga zapravo tjednima nakon ozljede uopće nije pekla savjest. “Nisam se osjećao krivim jer sam znao da sam samo išao na loptu. Taj je start bio poput milijun takvih koje sam izveo pravilno. Jednako sam krenuo i ovaj put, ali nije ispao pravilno. U njega sam krenuo pošteno i čisto na loptu, kao što radim svaki put”, veli Taylor.

Nije ni njemu bilo lako, zbog ove su ga ozljede nazivali mnogi i prijetili mu čak i smrću. “U prvih tjedan dana nakon nesreće dobio sam 80 prijetnji smrću. Ništa vas ne može pripremiti na to. Bilo me strah tih prijetnji smrću pa sam pisma koja su mi slali s nepoznatih adresa otvarao u svlačionici, okružen trenerom i suigračima koji su me bodrili”, otkriva Taylor.

Naglasio je zatim još jednom kako Eduardo nije htio niti čuti za njega. “Upravo zato sam se toliko puta trudio da se nađemo i da mu se ispričam, ali on to nije želio. U to vrijeme smo Arsenalov veznjak, Gilberto Silva i ja imali istog agenta pa sam ga molio da on kao Brazilac bude prevoditelj na našem susretu. Ali do njega nije došlo jer je Eduardo i to odbio. Potpuno ga shvaćam”, veli Taylor.