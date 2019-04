JAVIO SE BOJAN KNEŽEVIĆ: Mladić koji je zapalio regiju tvrdi: ‘Spreman sam na reakcije, zanima me ponuda Srbije, zašto ne?!’

‘Zvali su me prije nekoliko dana, iako je bilo naznaka i ranije’

Dvadesetdvogodišnji Bojan Knežević, mladi hrvatski reprezentativac, igrač Dinama na posudbi u Lokomotivi javio se novinaru 24 sata i odgovorio na par pitanja o njegovoj izjavi da su ga kontaktirali iz nogometnog saveza Srbije i da ga zanima igrati za Orlove.

BIVŠI MLADI VATRENI ZAPALIO REGIJU, PA EKSPRESNO DEMANTIRAN: ‘Niti smo ga zvali, niti nam treba u reprezentaciji Srbije’

“Zanima me ponuda Srbije, zašto ne?! Gledam na to isključivo nogometno, a u Hrvatskoj mi perspektiva nije blistava, teško ću zaigrati za reprezentaciju”, kazao je Bojan Knežević. Nije htio potvrditi, ali zvao ga je predsjednik srpskog saveza Slaviša Kokeza.

IZ DRESA VATRENIH PRELAZI MEĐU ORLOVE? Velika nada hrvatskog nogometa kaže da ga zanima igranje za Srbiju

‘Zatekao me poziv tog čovjeka’

“Zvali su me prije nekoliko dana, iako je bilo naznaka i ranije. Zatekao me poziv tog čovjeka. Objasnio mi je da uvjete mogu steći i da je odluka na meni. Mama i tata će stati iza moje odluke, oni se neće petljati u moj izbor. Svi moraju biti svjesni da ja sam odlučujem što ću napraviti, pa čak ni roditelji nemaju pravo i ne žele sudjelovati u mojem izboru”, istaknuo je mladi nogometaš.

“Sve je to još li-la, ne mogu u postocima reći koliko sam blizu, ali razmišljam o toj mogućnosti. Spreman sam i na negativne reakcije okoline, ali to me ne zanima previše, to je samo moja odluka i moj život”, govori Bojan.

‘Mogućnosti igranja za A reprezentaciju’

Bitno za napomenuti da se radi o nogometašu koji je s Hrvatskom izborio Euro do 21 godine, zaigrao u jednoj kvalifikacijskoj utakmici, a tvrdi da ga Srbija ne zove za U-21 vrstu…

“Oni su mene zvali radi budućnosti, mogućnosti igranja za A reprezentaciju”, ističe.

Na pitanje novinara da li je njegov otac pravoslavne vjere, odgovara:

‘Nisam razgovarao s Gračanom’

“Meni je to isto, ne izjašnjavam se ni kao pravoslavac ni kao katolik. To je praktički ista vjera, za mene nema razlike”.

S Gračanom, kaže, nije razgovarao. Kaže kako je spreman na razgovor s izbornikom U-21 Hrvatske, ali samo ako oni iniciraju. Ako Gračan nazove, sigurno ga neću odbiti.

Iznenađeni Gračan na sve to kaže:

Gračan: ‘On je sigurno jedan od kandidata za nastup na EP’

“On je sigurno jedan od kandidata za nastup na Europskom prvenstvu. Tu je, blizu momčadi. Bit će mi žao ako odluči promijeniti reprezentaciju. Ne želim misliti da je to gotova stvar, ali o svemu treba razgovarati. No ako sam igrač odluči igrati za neku drugu reprezentaciju, onda smo mi tu nemoćni

Otac Žarko Knežević naglasio je:

“Ja se u sinovu odluku neću petljati, poštovat ću je. Što bih ga ja trebao nešto nagovarati?! Nemam putovnicu Srbije, ali sam pravoslavac i mogu je dobiti. Oni to očito znaju. Bojana nisu zvali bez razloga”, kaže tata Knežević i ističe:

“Moj sin ima podršku što god odluči. Neka igra i za Kamerun ako je to njegova želja! Uopće ne želim utjecati na njega. Sve je na njemu. Neka odluči hoće li prihvatiti poziv iz Srbije”, zaključio je.