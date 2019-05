ŠEF SUDACA SAMO ZA NET.HR O PRIČI KOJA SE POJAVILA: ‘To je laž, to nije točno. Nikakvih sukoba nije bilo. Zbog mene nije otišao’

Javio nam se Ante Kulušić, HNS-ov dopredsjednik i šef sudaca, glede iznenadne ostavke Brune Marića

Šef hrvatskog VAR-a, poznati i bivši kontroverzni nogometni sudac Bruno Marić, iznenada je podnio ostavku na mjesto HNS-ovog instruktora za pomoćne videosuce (sustav VAR). Ta je odluka donesena nakon zahtjeva koje je Hajduk dao HNS-u.

Marić je pisanim putem obavijestio rukovodstvo HNS-a kako podnosi ostavku na mjesto VAR instruktora Hrvatskog nogometnog saveza, točnije dva dana nakon što je Marić u društvu Ante Kulušića, HNS-ovog dopredsjednika i šefa sudaca, predstavio projekt VAR-a u HNL-u i održao miting za novinare u HNS-ovoj Akademiji u Sesvetama.

Ostavku podnio ‘isključivo zbog Hrvatske i hrvatskog nogometa’

Kako ističe, ostavku je podnio “isključivo zbog Hrvatske i hrvatskog nogometa”. Više o tome možete pročitati – OVDJE. Predstavnici Hajduka i grada Splita početkom ovog mjeseca bili su u Zagrebu na sastanku s Marijanom Kustićem, glavnim operativcem HNS-a i novim izvršnim direktorom Saveza, na kojem se razgovaralo o odigravanju kvalifikacijske nogometne utakmice za Europsko prvenstvo između Hrvatske i Mađarske na Poljudu u listopadu ove godine.

Zahtjev hajdukovaca na sastanku s HNS-om

Splićani su na sastanak došli s uvjetima koje je Hajduk već ranije postavio, poput stranog povjerenika za suđenje, vraćanja Udruge klubova Prve HNL, transparentnog financijskog izvještaja i kriterija za izbor ljudi na funkcije. Zna se i da im smeta što je na funkciji direktora HNS-a Damir Vrbanović zbog sudskih procesa protiv njega, a jedan od uvjeta je bio da Bruno Marić ne bude glavni instruktor za VAR. Uz spomenuto, pojavila se priča kako Bruno Marić nije bio u dobrim odnosima s Kulušićem, menadžerom ovog najkompleksnijeg projekta hrvatskog nogometa…

‘Implementacija VAS sustav bit će u zadanim i obećanim rokovima’

“To je laž, to nije točno. Pa, ja sam osobno predložio Brunu Marića Izvršnog odboru za instruktora VAR-a. Nikakvih sukoba nije bilo. Mislim da je on u svojoj izjavi sve rekao. Ja mu samo mogu zahvaliti na dosadašnjem poslu, skupa s kolegom Šepsom, koji je isto instruktor VAR-a. Očito je shvatio da je on možda prepreka igranju reprezentacije Hrvatske u Splitu, onako kako je on to i istaknuo u svojem priopćenju. U toj njegovoj izjavi sve je kazano i sve je jasno k’o dan. Svaki komentar, osim što je laž da ja i on nismo u dobrim odnosima, je suvišan. Sigurno zbog mene nije otišao s funkcije, to sigurno”, kazao nam je Ante Kulušić, koga smo i upitali hoće li se zakazani rok za početak korištenja VAR sustava, najavljen za proljeće u sezoni 2019./2020., sad biti pomaknut?

“Implementacija VAS sustava u Hrvatskoj će biti u zadanim i obećanim rokovima. Idući tjedan na Izvršnom odboru, IO će predložiti novog voditelja edukacije. Znači, odlazak Brune Marića neće odgoditi ništa. Sve ostaje kao i do sad”, naglasio nam je Ante Kulušić.