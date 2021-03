Razgovarali smo s Milom Škorićem, kapetanom Osijeka

Nogometaši Rijeke uzvratili su jučer Osječanima na njihovom terenu za poraz u prvenstvu prije desetak dana, kad su Bijelo-plavi isto u Gradskom vrtu pobijedili s 2:0 pogocima sjajnog Ramona Miereza.

OSIJEK – RIJEKA 1:2: Riječani nakon drame u Gradskom vrtu u polufinalu Kupa; Tomićev debi bio je uspješan

‘I dalje sam razočaran, ali nismo bili lošiji’

Murić je dva puta bio strijelac u 7. minuti iz igre i 71. iz penala, a za 1:1 pogodio je u 14. kapetan Osijeka Mile Škorić. Čuli smo se jutros s njim, kad su se dojmovi ove sadržajne utakmice slegli…

“I dalje sam razočaran da vam budem iskren zbog ispadanja, ali kad prespavaš i vidiš… Mislim, odmah sam ja znao, jesmo ispali ali nismo mi bili lošiji. Čak mislim da smo imali bolje i konkretnije prilike od Rijeke. Je da smo gubili, no prvo smo se vratili, izjednačili, imali i jednu stopostotnu priliku, pa penal nismo iskoristili… Na početku drugog dijela smo imali dvije-tri poluprilike, pritisnuli, no nažalost onda smo dobili penal i oni si ga iskoristili i dvoboj je otišao na njihovu stranu. To je nogometa, to je sport, u ovom slučaju eliminacijsko natjecanje i ispali smo. No, kažem, ne vidim da smo bili lošiji. Vidim da se malo pisalo da su oni bili malo bolji, mislim da nisu, mislim da smo mi bili bolji”, objašnjava nam Mile Škorić, koji je zabio ukupno drugi gol ove sezone za Osijek u svim natjecanjima…

‘Mijenjao bi gol za prolaz dalje’

“Naravno da sam sretan zbog gola, ali kako je nogomet kolektivni sport mijenjao bi to za prolaz dalje. Nažalost, nismo prošli, to je bilo najbitnije. Trebamo se okrenuti nedjelji i Gorici. Jaki smo, svjesni smo kvaliteta i snage, vidimo i sami gdje smo na ljestvici. No, znamo da ne možeš sve pobijediti uvijek. Ponekad izgubiš, ali idemo dalje. U nedjelju već imamo tvrdu utakmicu, Goricu koja će biti jako teška i moramo se rekupirati i okrenuti ligaškim izazovima. Sad nam je ostao samo HNL i idemo po što bolji rezultat”.

U 69. minuti VAR je bio u akciji i provjeravao moguću najstrožu kaznu u korist Rijeke. I sam je glavni sudac utakmice Zebec prišao monitoru, pogledao sporni trenutak pa drugi puta pokazao na bijelu točku zbog igranja rukom Jurčevića. A Murić je na kraju pogodio za 2:1…

“Ne znam, nisam vidio, gledao sam snimku, mislim, te dvije-tri kamerice, teško je to vidjeti. On, kao da je bila u sjeni. A ova druga, drugi kut, iskreno ja sam jedva vidio. Je li bilo što tu, ne znam, treba vjerovati valjda arbitrima. Ne bih stvarno komentirao suđenje, imamo i dogovor, ne smijemo komentirati tako da… No, vjerujem da žele raditi što bolji posao. Možda je malo i na njima pritisak, možda se malo oni previše oko tog VAR-a i svega tog skupa, treba i njih razumjeti i bit će to sve bolje”, objašnjava nam Mile Škorić i dodaje:

“Zadovoljan sam svojom igrom, može to uvijek bolje ali najvažnije da sam u dobroj formi. Treba tako nastaviti i poboljšati igru još. Jedan period, doduše, bio sam u krizi ali igrači veći i bolji od mene budu, tako da… To je normalno. Sad sam u dobrom ritmu”.

Dolaskom Bjelice i njegovog stručnog stožera, Osijek je postao konkurentan Dinamu…

“Svi znamo kakav su rezultat imali u Zagrebu, to su samo prenijeli ovdje kod nas. Mislim, nemam ja što sad tu pričati o šefu i njegovom stožeru, no taj pobjednički mentalitet donijeli su u Osijek, kao i zajedništvo… Vidi se to na svakom koraku, bez obzira što smo izgubili jučer. Trener će izvući novije motivacije za nas, samo trebamo nastaviti”.

‘Mierez je fantastičan dečko’

Mierez se pokazuje kao top pojačanje, rekli smo mu…

“On je fantastičan igrač i dečko, nema govora tu, to se vidi na njegovim igrama. Nadam se da će postati naš igrač do kraja, ne trebam govoriti što znači za našu ekipu, nemam potrebu za tim”.

O pojačanjima

Santini, Gyurcsó, Čeberko i Brlek novi su igrači u svlačionici…

“Za Santinija nemam puno što pričati. Sve se zna o njegovim kvalitetama, odličan dečko, odličan nogometaš, odličan napadač, jako sličan Ramonu. Svi su se prilagodili odlično, Santiniji je odmah u debitantskom nastupu izborio penal i zabio gol… Dečki se uklapaju, to je najbitnije”, ističe Škorić i za kraj zaključuje:

‘Možemo postati prvaci’

“Apsolutno mislim da možemo postati prvaci. Htjeli ne htjeli, kako sezona idu svom kraju, gledajući trenutni poredak, sve više govori da smo tu ali apsolutno da vjerujem. Naravno i da znamo da je dosta do kraja, put je dug, neće biti lako ali idemo utakmicu po utakmicu, kao i dosad”.