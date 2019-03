JAVIO NAM SE IGOR CVITANOVIĆ: ‘Nismo dogovarali posao u tajnosti, ali nisam htio da ispadne da miniram trenera. Takvo što ne prihvaćam’

Javio nam se Igor Cvitanović nakon preuzimanja trenerske klupe Istre 1961.

Bivši legendarni hrvatski nogometaš Igor Cvitanović novi je trener davljenika u prvenstvu, Istre 1961. Cvita je postao ukupno 23. trener u prvoligaškoj povijesti nogometnog kluba iz Pule, a bio je najizgledniji hrvatski kandidat za nasljednika dosadašnjeg kormilara zeleno-žutih Krunoslava Rendulića.

CVITANOVIĆ NAJAVIO SVOJE PLANOVE S ISTROM: ‘Jednu stvar sam detektirao kao problem’

Proslavljeni modri as u foto-finišu slavio je ispred svog španjolskog protukandidata kojem su se davale ipak za nijansu veću šanse da osvane na trenerskoj klupi u Puli.

Razlog tomu leži u činjenici kako ovaj potonji nije bio spreman odmah startati na Aldo Drosini. Kod Cvitanovića nije bilo nikakvog odugovlačenja i to je, stekao se takav dojam, bio uteg na vagi koji je presudio da sportski direktor kluba David Vizcaino amenuje njegov angažman za spas prve momčadi u najjačem razredu hrvatskog nogometa…

IGOR CVITANOVIĆ PREUZIMA HRVATSKOG PRVOLIGAŠA? Proslavljeni napadač pred izazovom trenerske karijere

‘Dobro se osjećam kao novi trener Istre 1961’

“Dobro se osjećam kao novi trener Istre 1961. Nije ovo bilo iznenada, bili smo mi već u kontaktu. Moj menadžer Davor Šimek davno prije je bio u kontaktu s njima. Imali smo nekoliko razgovora, dogovorili se i sad sam ovdje.

Nismo dogovarali posao u tajnosti, ali nisam htio izlaziti u javnost dok sve ne bude gotovo. Nije to niti korektno prema treneru koji radi.

Oni kad su mene kontaktirali rekao sam im da ne želim da ispadne da miniram trenera, takvo što ne prihvaćam. Jednostavno, ‘ako ste se odlučili za smjenu onda možemo razgovarati’. Tako sam im kazao. Drugačije ne. Nakon toga su mi dali potvrdni odgovor i sve smo dogovorili”, kazao nam je Igor Cvitanović koji nam se javio s istarskog sunca…

“Nikad niti jedan posao u nogometu nije bez izazova. Uvijek postoji neki izazov. Prvo moram upoznati igrače da bi se mogli raditi neki rezovi i donijeti prve konkretne odluke. Ovo je prilagodba, brzo će doći utakmice pa ćemo vidjeti. Što možemo u kratkom periodu to ćemo napraviti, ovo sve drugo nećemo dirati. Naravno da postoje ciljevi, ne može se raditi nijedan posao bez ciljeva. On je izbjeći kvalifikacije za ostanak u HNL-u, to je prvi cilj, a za ostale ciljeve ćemo sve vidjeti kad prođe ova sezona, samo da izbjegnemo kvalifikacije za ostanak u prvoj hrvatskoj ligi. Nakon toga se može razgovarati o ostanku”.

‘Izazova mora biti, pa kakav bi život bio bez izazova?’

Bit će ovo jedan od najvećih trenerskih izazova za Cvitanovića…

“Sigurno da je. Kao što sam rekao, izazova mora biti, pa kakav bi život bio bez izazova? Kad je sve rutina, kad je sve divno i krasno, judi se uljuljaju. Malo stresa je dobro, možda ne previše, ali malo je.

Dobro je imati malo i tenzija, to te drži budnim. Znate, imam običaj i sad sam zvao bivšeg trenera momčadi Krunoslava Rendulića i pitao ga za njegovo mišljenje. Ipak smo kolege i mislim da je to neki red, moj princip. Jer, smatram da ako je neki trener radio s igračima do mene, on ih poznaje najbolje. Naravno, sa svim ostalim suradnicima koji su radili s Rendulićem obavit ćemo razgovore i podijeliti neka zapažanja i mišljenja”.

‘Prve utakmice će sve pokazati’

Za kraj nam je Cvitanović kazao:

“Za sad su dojmovi dobri i pozitivni. Sve ljude koje dosad susrećem i koje sam susretao svi su susretljivi i pozitivni. Nema razloga da tako ne bude ukoliko oni svi žele da Istra ide naprijed. Naravno da će rezultati biti ta neka vodilja kako će se ljudi, javnost u Puli dalje ophoditi prema svima nama koji radimo posao u Istri 1961. Prve utakmice nekako će pokazati da li smo željni uspjeha i napravit ćemo sve da Istra uspije u svojim planovima”.