JAVIO NAM SE GRAČAN NAKON POVIJESNOG USPJEHA: Izbornika malo ‘ljute’ medijski napisi o drami u San Marinu; ‘Ne bih se složio s tim’

Razgovarali smo s izbornikom mlade reprezentacije Hrvatske Nenadom Gračanom nakon plasmana na Euro

Po prvi put nakon 14 godina, U-21 Hrvatska igrat će na Euru. Posljednji put mladi hrvatski nogometaši sudjelovali su na europskoj smotri 2004. u Njemačkoj gdje su osvojili posljednje mjesto u skupini.

Bila je to generacija koju su predvodili legendarni bivši kapetan Vatrenih Darijo Srna, jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša u posljednjih 20 godina Niko Kranjčar, brazilski napadač s pedigreom i nosom za gol Eduardo da Silva i Danijel Pranjić. Jučer su izabranici Nenada Gračana na stadionu San Marino u gradiću Serravalleu, u utakmici u kojoj ih je samo pobjeda vodila izravno na Euro, svladali istoimenog domaćina 4-0 što je povrda razlike u kvaliteti, a plasman na Euro dokaz svijetle budućnosti hrvatskog nogometa…

‘Čestitke igračima i Savezu, hvala izborniku Daliću’

“Čestitke svim igračima koji su to ostvarili. Naravno, uz podršku predsjednika HNS-a Davora Šukera i čitavog Saveza koji su nam omogućili da se dobro pripremamo i olakšali nam posao. Normalno, htio bih se zahvaliti i izborniku A reprezentacije Zlatku Daliću koji u ove posljednje dvije utakmice niti u jednom trenutku nije razmišljao o tome hoće li pustiti svoje mlade igrače i dati ih na raspolaganje nama dok ne prođu U-21 kvalifikacije. Uvidio je i sam važnost kvalifikacija i plasmana na Euro”, kazao nam je u uvodu razgovora U-21 izbornik Hrvatske Nenad Gračan, koji se zajedno s igračima i stručnim stožerom jutros vratio u domovinu iz San Marina.

Kad se sve zbroji i oduzme u ove dvije posljednje, odlučujuće kvalifikacijske utakmice, U-21 Hrvatska na veliko natjecanje plasirala se uz određenu dozu drame. Ne samo da su mladi Vatreni neki dan pod “mus” morali pobijediti Grčku, vodeću momčad skupine, nego su i protiv slabašnog San Marina u prvom poluvremenu opasno živjeli.

Gračan je na travnjak izveo šaren sastav, a najbolju priliku u prvih 45 minuta imali su domaćini koji su preko Jacopopa Raschija u 36. minuti pogodili vratnicu. No, s tim se ne slaže Gračan koji nam je to odmah dao do znanja:

Problemi s izostancima

“Iskreno, ne bih se baš složio s tim. Znači, sastav je bio kakav je bio, ako se uzme u obzir da Duje Ćaleta Car ima slomljen nos, da je Pongračić imao smrtni slučaj, da je Benković osjetio tetive, tako da na njih nismo mogli niti računati. Zato smo i naknadno zvali neke igrače.

Što se tiče same utakmice, imali smo jedno četiri, pet zicera, izlazili smo sami na golmana. Znači, zbog jednog udarca koji je s nekih 30 metara odsjeo na gornjem dijelu prečke ne treba raditi dramu. Vidio sam što se piše u medijima, stativa, da smo opasno živjeli i to”, govori nam Gračan pomalo ljutito, kojem smo naglasili kako je takvo razmišljanje plod, između ostalog i toga što je na poluvremenu Grčka u utakmici protiv Bjelorusije imala Euro u rukama zbog vodstva 1-0 u odnosu na nulu mlade Hrvatske…

“Normalno da je svaka utakmica teška. U nogometu je poznato to da, kad je protivnik lagan, u toj situaciji može biti najteže. Nama je u psihološkom smislu ova utakmica bila teška, moraš ju dobiti da bi se direktno kvalificirao na Euro i normalno da je, u svemu tome, bilo i malo nervoze. Međutim, kad smo postigli taj prvi zgoditak onda više nije bilo problema. Oni su igrali klasični talijanski blok u kojem su njihovi igrači stajali nekih 35 metara od gola i bilo je izuzetno teško probiti taj blok. Malo smo previše silili kroz sredinu, a manje po bokovima. U drugom dijelu utakmice dogovorili smo se da više koristimo krilne pozicije jer imamo širinu. Sve je kasnije sjelo na svoje mjesto”.

U drugom poluvremenu mladi Vatreni zaigrali bolje

U drugom poluvremenu mladi Vatreni zaigrali su puno bolje i Hrvatska je proradila. U 48. minuti zabio je Alen Halilović na asistenciju Josipa Brekala, a pet minuta kasnije zabio je i Nikola Vlašić. U 61. minuti pogodak je postigao i Uremović, a golijadu je nastavio Bosančić u 68. minuti. Upitali smo izbornika što im je to rekao da su tako angažirano, kvalitetno zaigrali u nastavku susreta?

“U tome svemu jako je bilo bitno da budu strpljivi. Da se ne srlja i da se ne dođe do određene nervoze i još problema. Međutim, razlika u kvaliteti toliko je bila velika da niti u jednom trenutku nisam sumnjao da ćemo zabiti taj zgoditak. San Marino je, kako se utakmica približavala svom kraju, kako je sve više odmicala, padao u fizičkom smislu. Oni nisu mogli pratiti naš ritam. Prema tome, strpljenje u takvim situacijama je bitno, prilike će već doći. Upravo kad su moji nogometaši tako reagirali, onda su došle i šanse”, rekao je Nenad Gračan.

Na EP će nastupiti 12 reprezentacija. Domaćin Italija i devet pobjednika skupina, dok ćemo preostala dva putnika na Euro doznati nakon dodatnih kvalifikacija u kojima će sudjelovati četiri najbolje drugoplasirane ekipe iz devet skupina.

Ova generacija hrvatskih igrača do 21 godine starosti ima kvalitetu i talent na turniru napraviti dobar rezultat, a hrvatski nogomet na Euru opet ima mladu reprezentaciju koja će, između ostalog, igrati baš u tom Serravalleu te još pet talijanskih gradova 2019.

Momčad već pokazala koliko vrijedi

Momčad je već godinama, u raznim kategorijama, pokazala koliko vrijedi, tu je nekoliko klasnih mladih igrača poput Vlašića, Brekala, Benkovića, Halilovića, Fiolića, Sose, Šunjića, Posavca, da sad ne izdvajamo. Momčad ima kolektiv, krasi ih zajedništvo i iskusno vođenje pod palicom čovjeka koji zna kako igrača pripremiti i izbaciti u sustav A reprezentacije…

“Ne bih nikog pojedinačno izdvajao. Mislim da se radi o jednoj grupi zaista potentnih mladića, vrlo talentiranih koji su napravili veliki uspjeh plasmanom na Euro. Što se tiče te generacije, ono što mogu reći da je ispred nje svjetla budućnost i ona puno toga može napraviti na radost hrvatskog nogometa i Hrvatske kao države”, izjavio je Gračan kojem vjerujemo kad govori ovo posljednje. Zašto ne vjerovati da se i iz Italije i San Marina U-21 Hrvatska može vratiti s nekim velikim rezultatom? Zašto ne vjerovati da mladi Gračanovi nogometaši mogu izboriti nastup na Olimpijskim igrama? To im je san, naši nogometaši još nisu uspjeli to ostvariti…

‘A reprezentacija je prioritet’

Isto kao što je Luki Modriću i društvu nastup na SP-u u Rusiji bio vrhunac generacije, tako bi nastup na Euru trebao biti vrhunac ove generacije U-21 reprezentacije prije nego što dobar dio njih zauzme svoje mjesto u A selekciji Hrvatske, čemu je sve i podređeno…

“Vidjet ćemo što će se dogovoriti sa izbornikom. Normalno da ćemo napraviti ono što je moguće. Znaju se prioriteti, a prioritet je A reprezentacija. Kvalifikacije za Euro 2020. vrlo su bitne, ali siguran sam da ćemo izvući rješenja koja će biti zadovoljavajuća za sve”, zaključio je Nenad Gračan.