‘S.L. Benfici nije dana suglasnost za prodaju ulaznica hrvatskim državljanima za gostujući sektor stadiona Maksimir’

Posljednjih dana, točnije od kad je Dinamo na ždrijebu parova osmine finala Europske lige izvukao portugalskog velikana Benficu, u navijačkim krugovima pojavila se priča kako će torcidaši biti prisutni na maksimirskom jugu 7. ožujka kad se igra prva utakmica, zbog prijateljstva s navijačima Benfice “No Name Boysima”.

DINAMO BEZ BJELICE PROTIV BENFICE: Uefa oštro kaznila Modre uoči obračuna s Portugalcima

Torcida poziva svoje pripadnike da dođu na maksimirski jug

Uz spomenuto, na društvenim mrežama, odnosno raznoraznim stranicama koje se bave i prate navijačku subkulturu, Torcida poziva svoje pripadnike da dođu na maksimirski jug i tako daju podršku Benfici protiv hrvatskog prvaka. Krenula je prepiska po društvenim mrežama i potvrda od strane brojnih navijača Bijelih koji misle doći u Zagreb kako bi podržali Benficu.

No Name Boysi su poručili “vidimo se uskoro, braćo”, a netko iz Torcide je odgovorio “vidimo se u Zagrebu 7. ožujka”. No, čini se kako torcidaši neće moći na tribinu za gostujuće navijače:

‘Odlukom policije i Dinama Benfici nije dana suglasnost za prodaju ulaznica hrvatskim državljanima’

“Odlukom policije i GNK Dinama kao organizatora utakmice, S.L. Benfici nije dana suglasnost za prodaju ulaznica hrvatskim državljanima za gostujući sektor stadiona Maksimir”, poručio nam je glasnogovornik Dinama Alen Lesički.

Sve ulaznice za južnu tribinu prodaje isključivo Benfica i neće ih moći kupiti nitko iz Hrvatske. Slično je bilo nedavno i s Bad Blue Boysima u Češkoj gdje nisu mogli kupovati ulaznice za bilo koje tribine prije utakmice Viktorije Plzen i Dinama na svoje ime. Policija očito na taj način želi spriječiti moguće sukobe navijača.

Torcidu i No Name Boyse povezuje tragični događaj iz 1994.

Inače, prijateljstvo između Torcide i No Name Boysa datira još od davne ratne 1994. godine, a povezao ih je tragični događaj koji se zbio 18. rujna, nakon utakmice Lige prvaka između Hajduka i Benfice. Troje navijača portugalske momčadi Jorge ‘Gullit’ Mauricio, Laurentino ‘Tino’ Soares i Ana Rita Fernandes koji su bili pripadnici No Name Boysa, vraćajući iz Splita, poginuli su u nesreći u Pirinejima. Vozač kombija je na ulasku u Portugal zaspao za volanom i sletio sa ceste. Poginuli su nadomak kuće, nakon što su do Splita i natrag prošli čitavu Europu.

Zaputili se u Lisabon istim putem kojim su išli poginuli navijači Benfice

Navijačka solidarnost tada je došla do izražaja. Kako bi im odali počast torcidaši su se, u identičnom rentanom kombiju, zaputili u Lisabon istim putem kako bi dovršili putovanje preminulih. Na starom Luzu dočekani su ovacijama domaćih pristalica kada su polagali cvijeće za preminule navijače Benfice, a na stadionu je u tom trenutku osvanula ogromna poruka ‘Freedom for Croatia’ (Sloboda za Hrvatsku) koju su razvukli pripadnici No Name Boysa. I od tada se razvilo veliko prijateljstvo, koje je vidljivo i po zajedničkim transparentima.