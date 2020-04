JAVIO NAM SE ANDRIJAŠEVIĆ IZ SAMOIZOLACIJE: ‘Nije lako gledati kako ljudi ostaju bez posla. Situacija s COVID-19 utjecala je na sve’

Razgovarali smo s ponajboljim igračem Rijeke Frankom Andrijaševićem (28)

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza u utorak je usvojio tri verzije izmjena kalendara natjecanja u Prvoj i Drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi te Hrvatskom kupu, zbog aktualne nepredvidive situacije s pandemijom koronavirusa, a postavljeni su i novi rokovi za licenciranje.

PREMINUO NAJBOLJI STRIJELAC U POVIJESTI RIJEKE: Njegov rekord teško će itko od mlađih igrača srušiti

IO HNS-a usvojio tri inačice izmjene kalendara natjecanja

“Prema preporuci krovne europske nogometne organizacije, Uefe, rukovodstvo HNS-a razmotrilo je sve opcije u kalendaru kako bi se omogućio uspješan završetak natjecateljske godine”, izvjestili su iz Saveza.

Franko Andrijašević je u Solinu s obitelji

I dok nogomet u Hrvatskoj miruje igrači su u samoizolaciji, pa tako i Franko Andrijašević koji se trenutno nalazi u svom Solinu s obitelji. Kaže da sad ima priliku provesti više vremena sa najmilijima, za ono što profesionalnim nogometašima inače nedostaje…

“Čitave su nam obitelji ovdje, i moja i od supruge. Praktički smo tu od prije mjesec dana, kad je to sve krenulo, odmah smo se zaputili za Solin”, rekao nam je ponajbolji nogometaš Rijeke na posudbi iz Genta Franko Andrijašević i nastavio:

“Svi smo u samoizolaciji i vodimo se programima iz kluba koje smo dobili. Svako se snalazi na svoj način. Tu malo izađem van kod sebe u dvorište, odradim malo vježbe snage, otrčim malo, uzmem loptu pa vježbam, zezam se s njom… Svatko ima neki svoj način da i barem malo ostane u formi. Nije loše, ali sigurno i nije to ono kako bi trebalo biti. Ne možeš na igralište, nisi s ekipom. Sve je u fazi mirovanja. Svi čekamo da ovo prođe pa da se vratimo našim nekim dnevnim rutinama, poslu”.

‘Dobro je što možeš više vremena provoditi s obitelji. Uvijek nam to nedostaje’

U svakom zlu ima nešto dobrog. Stara je narodna koja se može primijeniti i u ovom slučaju…

“Dobro je što možeš više vremena provoditi s obitelji. Uvijek nam to nedostaje. Evo sad prilike. Ja gledam sebe, ne pamtim kad sam toliko vremena imao za obitelj, i jako sam zahvalan i zadovoljan zbog toga. Zafrkavamo se, igram igrice, zabavljamo se, posebno se družim s djecom. No, htio bih naglasiti da se svi suosjećamo sa svim žrtvama koronavirusa, kao i s onim oboljelima”, iskreno će Franko Andrijašević koji nam se otvorio…

“Nije lako gledati niti da dosta ljudi ostaje bez posla. Situacija s koronavirusom utjecala je na sve, i ona one koje se nisu razboljeli, na njih je COVID-19 utjecao s te ekonomske strane. Govore da će kad ovo sve prođe ekonomski biti dosta teško”, kazao nam je Franko i naglasio kako već sad u Hrvatskoj ima ljudi kojima je teško i koji su pogođeni pandemijom koronavirusa s te financijsko-ekonomske strane… Naravno, nije moglo a da ga ne pitamo hoće li se i u Rijeci rezati plaće, odnosno kakve su informacije s Rujevice po tom pitanju?

‘Znam samo ono što sam pročitao iz novina’

“Gledajte, praktički znam samo ono što sam pročitao iz novina, što je predsjednik Mišković rekao. Takva je nekakva priča. Sad, što će biti, stvarno ne znam. Ja sam u drugačijoj situaciji. U Rijeci sam na posudbi, mene većinom Gent plaća. Za sad ni tamo nitko ništa ne zna, i tamo sve stoji. Oni jesu prekinuli prvenstvo, tako da gledamo što će biti po pitanju plaćanja. Sigurno da Uprava razgovara s igračima, pretpostavljam i pojedinačno, gleda se i razmatra kako i što dalje”.

Andrijašević, kao i ostali, prati informacije iz HNS-a…

“Dali su tri termina. Po meni, teško da će ovaj prvi termin biti moguć. Sad eventualno ova preostala dva, ako bi situacija u Hrvatskoj krenula na bolje. Samo, ne znam na koji način. Još ako to bude bez publike, praktički u lipnju i srpnju kad su najveće vrućine. Ne znam kako će se to sve po tom pitanju odviti, iskombinirati… Igrati utakmice bez publike nije isto kao i s njom. Pogotovo nama na Rujevici na kojoj je u svakoj utakmici nama Armada 12. igrač. No, neke stvari su iznad svih nas, viša sila… Moraš se prilagoditi tako kako je”.

‘Nitko ne zna dokle će ovo trajati. Svima nedostaje nogomet’

Problem je i u tome što je pitanje u kakvoj će se formi vratiti igrači, na što će to sve ličiti? Stanje mirovanja s minimalnim održavanjima forme pogubno je za formu u cjelini…

“Zezamo se oko toga, nije da nešto puno razglabamo o tome. A mislim, što ćete si sad razbijati glavu. Od toga nemamo ništa. Pratimo svi što se događa. Kad se čujemo u Wapp grupi, i kad napravimo trening putem videopoziva, trener nam da uvijek neku informaciju. Nitko ne zna dokle će ovo trajati. Svima nedostaje nogomet, nitko nije niti mogao sanjati da će se prvenstvo prekidati. Kad je to sve počelo u Kini, mislilo se neće to kod nas. A sad već mjesec dana nema nogometa, i možda će tako i biti još mjesec dana”.

Prvenstvo je prekinuto u trenutku kad je Rijeka drugoplasirana momčad HNL-a sa 47 bodova, 18 bodova manje od branitelja naslova, vodećeg Dinama, bodom više od trećeplasirane Lokomotive i dva boda od četvrtoplasiranog Hajduka.

Što se tiče hrvatskog Kupa, tu ih čeka polufinale natjecanja protiv Osijeka, nakon što su u četvrtfinalu izbacili Dinamo…

‘Nalazimo se rezultatski u dobroj situaciji’

“Imamo tu utakmicu doma i u jednoj smo dobroj situaciji. Zadovoljni smo ovim djelom u kojem smo pobjeđivali. Do prije par kola smo bili četvrti, peti, a onda smo preskočili Hajduk na drugoj poziciji. Ustanovili smo nove stvare s novim stožerom. Istina, trebao nam je jedan period da mislimo kao jedan i da se svi skupa prepoznamo u igri i na treningu, i sad je sve došlo na svoje. Vjerujem da nam neke taktike varijante i stvari neće sad nestati iz glave u ovih mjesec dana, ali za formu baš ne znam. Pitanje je i koliko će biti slobodno kad se završi ova sezona da se pripremimo za sljedeću. To je malo škakljivo, Ali, kako nama tako i svima. Htio bih naglasiti za kraj svima da ostanu doma i prate preporuke stožera, jer ćemo jedino zajedničkim snagama pobijediti ovo. Momčadskim duhom do pobjede protiv COVID-19, kao i u nogometu”, zaključio je Franko Andrijašević.