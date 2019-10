JAVILA SE PROTIVNICA IVANE HABAZIN: Otkrila tko je zapravo napao trenera hrvatske boksačice pa ispalila – ‘Pokazao je ogroman manjak poštovanja’

Najbolja hrvatska boksačica, Ivana Habazin, otkazala je meč za svjetsku titulu u ženskom boksu nakon što joj je na službenom vaganju napadnut i teško ozljeđen trener Bashir Ali. Habazin se trebala boriti u Michiganu protiv najbolje boksačice svijeta Amerikanke Clarisse Shield, ali do tog meča za sada neće doći. Trener je na kraju završio i bolnici i na hitnoj operaciji lica, a prema riječima Ivane Habazin bit će dobro, no, ona je zbog ovog incidenta otkazala meč.

POTRESENA HRVATSKA BOKSAČICA IVANA HABAZIN OTKAZALA MEČ: ‘Nema tog novca za koji bi sada ušla u ring’

Nakon incidenta proširila se informacija kako je Bashira napao brat američke boksačice, ali ona je to u kasnijem obraćanju javnosti na Instagramu, demantirala. Američka boksačica kazala je kako joj je žao što je Bashir završio, ali je bila i poprilično bezobrazna.

“Zovu je Ivana ‘Bez isprika’, pa očekujem da ih i ne bude. Sigurna sam da ima drugog trenera kojeg može dovesti na borbu”, rekla je na Instagramu Amerikanka Claressa Sheild nakon skandala. U igri je bio pojas prvakinje u supervelteru po WBC-u i WBO-u, ali Habazin nažalost nije u stanju odraditi ovaj meč. Clarissa je i to komentirala i to poprilično bezobrazno.

“Pa ništa se nije dogodilo Ivani nego, nažalost, njezinu treneru. A on je pokazao ogroman manjak poštovanja. Iako ne opravdavam to što mu se dogodilo. Ja nisam nikome rekla da mu naudi, to nema veze sa mnom i počinitelj nije nitko iz mojega tima. Molimo se za Ivanina trenera”, rekla je Shield.

