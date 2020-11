JAVIER MASCHERANO ZAVRŠIO KARIJERU: Legenda Liverpoola, Barcelone i Gaučosa odlučila reći ‘zbogom’ nogometu

Argentinski veznjak 36-godišnji Javier Mascherano objavio je završetak igračke karijere tijekom koje je nastupao za nogometne velikane poput River Platea, Liverpoola, Barcelone i Estudiantesa.

“Želim vam reći da odlazim u mirovinu, te se zahvaljujem Estudiantesu što mi je omogućio da karijeru okončam u Argentini”, objavio je u nedjelju Mascherano, koji je s argentinskom reprezentacijom igrao u finalu SP 2014. u kojem su poraženi 0:1 od Njemačke.

Javier Mascherano announces he’s retiring from football.

He won 21 major trophies over his career 💯 pic.twitter.com/mOsmeVLkro

— B/R Football (@brfootball) November 15, 2020