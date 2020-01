JAO, PA NEĆE VALJDA TAMO? Olmo gotovo sigurno prelazi u redove posrnulog europskog velikana. Je li to pametno?

Dinamo ako želi zaraditi 35-40 milijuna eura, ili koliko već želi zaraditi, mora Olma prodati baš ove zime

Dolaskom novog trenera Quiquea Setiena na klupu Barcelone, Dani Olmo preko noći je prestao biti meta katalonskog diva. Dinamo se proteklih tjedana, ako je vjerovati neslužbenim informacijama, natezao s Barcelonom oko odštete, jer im je bila preniska, a na kraju je Olmo zadržan i ponuđen mu je novi ugovor, kojeg je ovaj navodno odbio. Dakle, za očekivati je da će transfera biti već ove zime i eto, možda ga zaista i bude.

Naime, ako je vjerovati SN-u, AC Milan je ponudio 30 milijuna eura Dinamu za Danija Olma i pregovori su već u tijeku. Dinamo je, zajedno s Olmom u škripcu jer Španjolac ima ugovor još godinu i pol dana, a sada mu je ponuđen novi u vrijednosti od milijun i pol eura po sezoni, što je ovaj odbio. Dakle, on za godinu dana može slobodno, bez odštete, dogovarati prelazak u drugi klub, a jednom kada uđe u posljednju godinu ugovora, što će biti u lipnju ove godine, cijena mu se drastično smanjuje jer, logično, u sljedećem prijelaznom roku je besplatan.

Dakle, Dinamo ako želi zaraditi 35-40 milijuna eura, ili koliko već želi zaraditi, mora Olma prodati baš ove zime, a to će, kao što vidimo, biti problem. Do sada je jedina, kako su to mediji prezentirali, konkretna ponuda za Olma bila ona Barcelonina, ali sada se još, izgleda, javio i posrnuli talijanski gigant, Milan.

Je li Milan dobra ideja?

Milan je još ljetos tražio Olma, ali do transfera nikada nije došlo, no sada je priča navodno drugačija i, vjerovali ili ne, Olmo bi, prema navodima našeg sportskog dnevnika, baš htio preći u Milan. Talijanima bi svakako dobro došao igrač kalibra Danija Olma, ali pitanje je koliko se Olmu isplati svoju mladu i još nerazvijenu karijeru usmjeriti baš u nestabilni Milan. Zvonimir Boban i Paolo Maldini nisu uspjeli osoviti crveno-crne na noge i trenutno egzistiraju na desetom mjestu lige, a malo tko im daje šanse da se dovuku do mjesta koje vodi u Europu.

Milan će uvijek biti veliki klub, ali trenutno je u teškoj tranzitnoj fazi koja jedva da je i započela. Da, Olmo bi možda mogao biti ključni igrač, ali isto tako može mu se dogoditi isto ono što se dogodilo gotovo svim mladim igračima koji su potpisali za njih u protekle dvije godine. I Franck Kessie i Rafael Leao i Leo Duarte i Theo Hernandez i Lucas Paqueta i Krzysztof Piatek i Bakayoko su bili perpektivni mladi igrači u ranim dvadesetima pa se o njima, po dolasku u Milan, naglo prestalo pričati.

Olmo možda i je kalibar više od igrača koje smo spomenuli, ali to ne znači da ga ne može zadestiti slična sudbina. Dakako, ako se Milan nekim čudom u sljedećim danima i tjednima ne probudi iz višegodišnjeg sna.