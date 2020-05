JAO ONOM TKO KRENE PO HAALANDA: Otkriven tajni dogovor najtraženijeg napadača svijeta s Borussijom. U Realu će, recimo, podivljati

Iza odlaska u Borussiju postoji dobro izrežiran plan, redatelj je superagent Mino Raiola

Premda se ove zime činilo da će norveško čudo od djeteta, Erilng Haaland, završiti u nekom od europskih divova, poput Juventusa, Real Madrida, Manchester Uniteda, on je iznenadio sve i potpisao je za Borussiju Dortmund u transferu vrijednom tek 20 milijuna eura. Ne kažemo da Nijemci ne spadaju u elitu, ali svakako nisu ekvivalentni Realu i ostalim globalno zvučnijim klubovima.

No, iza odlaska u Borussiju postoji dobro izrežiran plan. A redatelj je superagent Mino Raiola. Ovaj, prema mnogima notorni, Talijan s Nizozemskom putovnicom, otkrio je španjolskom AS-u zašto je Haaland na kraju završio u Dortmundu, a ne, recimo u Juventusu kao što se nagađalo.

Svakako, jedan od razloga bio je razvoj mladog Haalanda. Borussija mu je obećala mjesto u momčadi, a Juventus, tvrdi Raiola, tek mjesto u U-23 ekipi.

“Sve je već bilo dogovoreno i s Juventusom, ali onda su nam rekli da bi Haalanda poslali u U-23 momčad što nije bila opcija”, rekao je Mino Raiola.

Dogovor s Raiolom

Nedugo nakon što je Haaland nastavio “trpati” i u dresu Borussije, počelo se pisati kako će već u sljedećem prijelaznom roku preći u Real. No, to, čini se, neće biti moguće. Haaland ima odštetnu klauzulu od 70 milijuna eura koja se može aktivirati tek u ljeto 2021. godine. No, sada AS tvrdi kako niti to nije u potpunosti točno. Vele da Borussija ima dogovor s Raiolom da Haaland neće otići do 2022. godine, dakle morao bi odraditi barem dvije godine na Signal Iduna Parku.

E sada, postoji i kvaka. Ako se kojim slučajem Raiola dogovori s nekim klubom prije dogovorenog roka od dvije godine, morat će osigurati transfer u vrijednosti od barem 120 milijuna eura. Dakle, kratko i jasno, do 2022. godine, Haalandova odšteta je barem 120 milijuna eura.

Real će, ako je suditi po posljednjim napisima španjolskih medija, gotovo sigurno krenuti po Haalanda u roku kraćem od dvije godine, što prema ovome znači da će ga na kraju ipak platiti puno više nego što su mislili.

No, za igrača koji je s 19 godina na leđima zabio 41 gol u 34 utakmice i to uključuje i austrijsku bundesligu i Ligu prvaka i na koncu njemačku Bundesligu, možda bi se i isplatilo.