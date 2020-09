JAO, KAKO IM JE NANE MAJSTORSKI SPUSTIO: Englezi poručili Biliću – ‘Bit ćeš zadnji’! Evo kako im je on odgovorio

Bilićeva momčad vjerojatno i je najslabija igračkim kadrom kao i financijama i neće se moći pretjerano pojačavati ovom prijelaznom roku

Nekako se već uvuklo u novinarski DNK, posebice kod ovih engleskih novinara, da početkom svake sezone bez imalo straha i rezerve prognoziraju svojim klubovima na kojem će mjestu završiti. Novinari Guardiana su tako prognozirali da će West Browmich Albion, klub koji vodi hrvatski trener Slaven Bilić, ove sezone završiti na samom dnu Premiershipa.

Realno, Bilićeva momčad vjerojatno i je najslabija igračkim kadrom kao i financijama i neće se moći pretjerano pojačavati ovom prijelaznom roku, ali da ih treba otpisati tako lako – ne treba. Sigurno bi dobar dio trenera bio pokoleban ovakvim prognozama i medijskim napisima, ali ne i Bilić. Baš naprotiv, Bilić je oduševljen što mu se prognozira ispadanje.

“Ma to je sjajno, ne možete dobiti veću pozitivu od toga. Ne mislim da je to izgovor ili alibi i da stvari mogu ići na bolje. Ne u tom smislu. Mislim na to da moramo pokazati svima da su u krivu. Sad imamo još veću motivaciju”, kazao je Bilić za Guardian.

‘Morate vjerovati u sebe’

Bilić je pojasnio i kako planira opstati u ligi.

“Želimo se natjecati kao samopouzdana momčad koja će dugo ostati u ligi. Siguran sam da kada su razgovarali sa Sheffieldom prošle sezone, da su rekli da im je prvi cilj ostati u ligi. Ali kad su dobili zamah, nisu rekli da im je to dovoljno. Morate biti skromni i pozitivni, dobro uravnoteženi. Ne mislimo o Norwichu, nego na Sheffield United i Aston Villu koji su se borili do posljednjeg dana sezone. U svakoj ligi ima puno pozitivnih primjera svake sezone. Želimo biti poput njih. Za to morate imati pravu kvalitetu, jak mentalitet i ono najvažnije, morate vjerovati u sebe. Jer ako ne vjerujete, u čemu je poanta? Mi vjerujemo”, izjavio je Bilić.

Jedno od većih pojačanja WBA-a ove sezone trebao bi biti veteran Branislav Ivanović.

“Njegova karijera je bila veličanstvena pa su svi oduševljeni. Znam kako on igra. Ne govorimo o nekome o kome smo morali raditi domaću zadaću iz doba Chelseaja. To je bilo prije puno godina. Ivanović je igrao jako dobro u Zenitu. Dobivamo njegovo iskustvo, kvalitetu i utjecaj koji će imati na terenu i u svlačionici. Svi će imati priliku učiti od njega”, komentirao je Bilić.