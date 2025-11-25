Jamie Vardy opljačkan tijekom utakmice, lopovi upali u vilu dok je dadilja bila unutra

Prelazak u Italiju trebao je biti „La Dolce Vita“ za legendarnog engleskog napadača Jamieja Vardyja, no san o mirnom životu na jezeru Garda pretvorio se u pravu noćnu moru. Dok je 38-godišnji nogometaš bio na terenu boreći se za boje svog novog kluba Cremonesea, njegova luksuzna vila postala je meta drske i dobro organizirane provale. Ovaj incident, koji se dogodio krajem studenog 2025. godine, šokirao je ne samo obitelj Vardy već i širu nogometnu javnost u Italiji.

Iskusni napadač, koji je stekao kultni status igrajući za Leicester City, preselio se u Italiju u rujnu kao slobodan igrač, tražeći novi izazov u smiraju svoje karijere. Međutim, umjesto o golovima i asistencijama, naslovnice talijanskih i britanskih medija puni vijest o traumatičnom događaju koji je zadesio njegovu obitelj u njihovom novom domu.

Dobro isplanirana akcija tijekom utakmice protiv Rome

Pljačka se dogodila u nedjelju, u trenutku kada je Vardy igrao važnu utakmicu Serie A protiv AS Rome. Činjenica da se provala dogodila točno za vrijeme utakmice sugerira da se nije radilo o slučajnom odabiru mete, već o pomno planiranoj akciji profesionalaca. Prema policijskim izvješćima, provalnici su pratili raspored nogometaša i iskoristili trenutak kada su bili sigurni da on neće biti kod kuće.

Izvori bliski istrazi navode da su počinitelji, njih trojica, ušli u vilu u povijesnom gradiću Salò kroz prozor koji je ostao otvoren. Ono što cijelu priču čini još jezivijom jest podatak da kuća u tom trenutku nije bila prazna. Unutra se nalazila dadilja, koja srećom nije ozlijeđena, a prema prvim informacijama, nije ni bila svjesna prisutnosti uljeza sve dok nije bilo prekasno.

Policijski kapetan Giacomo Tessarolo potvrdio je medijima da postoje snimke s nadzornih kamera. "Imamo snimke videonadzora koje prikazuju pojedince kako ulaze u kuću kroz prozor koji je ostao otvoren. U prostorijama su se zadržali nekoliko minuta prije nego što su pobjegli s plijenom," izjavio je Tessarolo.

Krađa je otkrivena tek kada su se prijatelji obitelji Vardy vratili u kuću i zatekli stvari razbacane po podu, što je bio jasan znak da je nepozvan netko boravio u njihovom privatnom prostoru.

Ukradeni luksuzni satovi i nakit vrijedan 100.000 eura

Lopovi nisu gubili vrijeme i ciljali su isključivo predmete visoke vrijednosti koje je lako odnijeti. Iz vile je nestala značajna količina nakita, gotovine i skupocjenih satova. Među ukradenim predmetima posebno se ističe luksuzni sat marke Patek Philippe, čija se vrijednost na tržištu često penje do vrtoglavih iznosa.

Prema prvim procjenama, ukupna materijalna šteta iznosi oko 80.000 funti, što je protuvrijednost od približno 100.000 eura. Iako je financijski gubitak za nogometaša Vardyjeva kalibra nadoknadiv, emocionalni udarac i gubitak osjećaja sigurnosti u vlastitom domu nemaju cijenu.

Ovaj incident podsjetnik je na sve češću pojavu u svijetu nogometa, gdje organizirane bande ciljaju domove poznatih igrača upravo u trenucima kada znaju da su oni na stadionima. Vardy se tako nažalost pridružio nizu nogometnih zvijezda poput Raheema Sterlinga i Alexandera Isaka, koji su proživjeli slična iskustva.

Vila na jezeru Garda i život u Italiji

Vardyjeva rezidencija nalazi se u mjestu Salò, slikovitom gradiću na obali jezera Garda, udaljenom oko sat vremena vožnje od Cremone. Riječ je o vili vrijednoj više od 2 milijuna eura, koja pruža spektakularan pogled na jezero i Alpe. Jamie i njegova supruga Rebekah odabrali su ovu lokaciju upravo zbog mira i ljepote, želeći se potpuno integrirati u talijanski način života.

Prije samog incidenta, obitelj Vardy često je viđana u lokalnim restoranima i šetnjama gradom, a sam nogometaš isticao je kako uživa u učenju jezika i upoznavanju kulture. U jednom od prvih intervjua za klupsku televiziju, Vardy je s oduševljenjem govorio o Cremoni, gradu poznatom po izradi violina, te o toplom dočeku koji su mu priredili navijači.

"Ovo je nevjerojatno mjesto. Ovdje postoje violine iz 15. i 16. stoljeća koje izgledaju kao nove. Pokušavamo se prilagoditi, učimo jezik i uživamo u hrani," izjavio je tada Vardy, ne sluteći da će idila biti ovako grubo prekinuta.

Ironija sudbine: Kampanja protiv nasilja

Posebnu težinu ovom događaju daje kontekst u kojem se odigrao. Tog istog vikenda, Serie A i klubovi promovirali su kampanju borbe protiv nasilja nad ženama. Igrači su na teren izlazili s crvenom oznakom na licu, a imali su priliku na dresovima nositi imena važnih žena u svojim životima umjesto vlastitih prezimena.

Jamie Vardy je za tu utakmicu odabrao nositi ime "Becky" iznad broja 10, u čast svojoj supruzi Rebekah. Dok je na terenu simbolično iskazivao poštovanje i ljubav prema supruzi, u njihovom stvarnom domu odvijala se drama. Rebekah Vardy u trenutku pljačke nije bila u kući; prema nekim izvorima bila je na stadionu bodreći supruga, dok drugi navode da je bila u Milanu. Bez obzira na točnu lokaciju, spoznaja da su nepoznati muškarci preturali po njihovim osobnim stvarima dok je u kući bila samo dadilja, zasigurno je ostavila dubok trag na cijelu obitelj.

Istraga se nastavlja

Talijanska policija intenzivno traga za počiniteljima. Iako su kamere snimile uljeze, za sada nema informacija o uhićenjima. Istražitelji prikupljaju sve dostupne dokaze, uključujući forenzičke tragove s mjesta zločina, kako bi identificirali članove bande. Vjeruje se da su pljačkaši "profesionalci" koji su detaljno proučili navike obitelji Vardy, slično kao što nogometaši analiziraju svoje protivnike prije utakmice.

Za Vardyja, koji je u Cremonese stigao s velikim ambicijama i željom da pomogne klubu svojim iskustvom i golovima (postigao je dva gola u prvih osam nastupa), ovo je težak udarac izvan terena. Navijači i klub pružili su mu punu podršku, nadajući se da ovaj incident neće utjecati na njegovu igru i boravak u Italiji. Ostaje nada da će policija brzo reagirati i privesti odgovorne pravdi, vraćajući barem dio mira u dom engleskog napadača.

