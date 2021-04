Je li HNK Šibenik u problemima nakon što nisu na vrijeme objavili revidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu?

Je li HNK Šibenik u problemima nakon što klub nije do 13. travnja na svojim službenim internetskim stranicama objavio revidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu, kao ni ukupni iznos koji je u protekloj godini isplatio posrednicima? Sportski direktor Ivan Bulat smatra da nema nikakvih problema u ovom slučaju jer je financijski izvještaj – objavljen!

Istina, objavljen je ali očito sa zakašnjenjem jer i sam pogled na financijski izvještaj, dokument javno dostupan na web stranici HNK Šibenik, kako je datum predaje registra odnosno potvrde primitka dokumentacije od strane Fine 14. travnja, odnosno današnji dan. Datum izdavanje potvrde je također isti, naravno…

Klub prekršio članak 12. financijskih kriterija Pravilnika o licenciranju

Klub sa Šubićevca je tako kao jedini prvoligaš prekršio članak 12. financijskih kriterija Pravilnika o licenciranju koji obvezuje klubove tražitelje licence za Prvu hrvatsku nogometnu ligu da sedam dana prije nego što će Komisija za licenciranje HNS-a donijeti odluke o licenci iste objave na svojoj internetskoj stranici.

“Objavljen je financijski izvještaj, možda je bila nekakva pogreškica, vidljiv je on na web stranici kluba. Ne znam kad je objavljen, ne bavim se tim segmentom u klubu, pročitao sam danas i ja u nekim medijima da nije objavljeno ali pogledom na našu klupsku stranicu vidim da je. Nemam informaciju kad, možda jučer, možda prekjučer, nemam pojma. Možda su i zakasnili objaviti ali uglavnom ono je objavljeno”, govori nam Ivan Bulat kojeg smo upitali kako onda očito postoji velika mogućnost u principu da je financijski izvještaj objavljen sa zakašnjenjem?

“Ne znam baš da smo u problemu, tko kaže da smo u ikakvom problemu?”, kazao nam je i potom nam uputio protupitanje Ivan Bulat kome smo odgovorili:

‘Nismo u problemima’

“Pojedini mediji tako pišu”.

Bulat je na to kazao:

“Očito je to ono kod nekih, što više negativnosti to bolje. Ne znam, moje mišljenje je da nismo u problemima, da smo to objavili i to je to, ne znam što bi vam drugo rekao”.

Izvještaji na samoj stranici moraju biti lako dostupni tijekom čitave godine te ažurirani na način da je uvijek objavljena zadnja verzija izvještaja. Komisija HNS-a ove godine odluku o izdavanju licence tražitelju donosi 20. travnja, a klubovi kojima one budu odbijene imaju pravo podnošenja žalbe o kojoj tijela HNS potom odlučuju do 27. svibnja.

“Ponavljam, ne znam kad je objavljen, ne bavim se tim segmentom u klubu. No, mišljenja sam kako nismo u nikakvim problemima”, tvrdi Ivan Bulat.

Disciplinski pravilnik HNS-a u članku 93. koji govori i o zanemarivanju obveza te propisuje da će se klub koji neizvršava obveze koje proistječu iz pravilnika HNS-a kazniti upozorenjem, ukorom ili novčanom kaznom dok se odgovorna osoba može kazniti upozorenjem, ukorom ili zabranom obavljanje funkcije do šest mjeseci.

Hoće li Savez iskoristiti tu mogućnost prema HNK Šibeniku i njegovim čelnicima ostaje da vidimo. No, ono što je jasno k’o dan je to da Šibenik dobro plovi u svojoj povratničkoj sezoni u HNL-u i da im takvo što baš ne treba. Klub sa Šubićevca trenutno je na 7. mjestu s 27 osvojenih bodova, sedam više od posljednjeplasirane Lokomotive a prije početka sezone bilo je mnogih koji su s podsmjehom govorili za Šibenik. No, eto taj Šibenik na dobrom je putu da ostane u ligi, trebao bi…

“Što se tiče financijske situacije, tu teško mogu ulaziti u taj dio, volio bi to rade sad možda ljudi koji su zaduženi za taj dio. Ja kao sportski direktor mogu sa svoje strane kazati kako sam ponosan i mogu samo biti ponosan na sve igrače koji su tu. Danas ili jučer izašla je informacija da smo najmlađa momčad u ligi, da smo među najmlađim momčadima u Europi i kao takvi, to je plod selekcije igrača koje sam ja kao sportski direktor i izabrao i mogu samo biti ponosan na njih i na sve postignuće, na sve što su napravili. Znate, bilo mi je krivo i teško slušati komentare u smislu Šibenik ne može ništa, kako će klub biti kanta za napucavanje u prvoj hrvatskoj ligi, kako će biti ovakav, onakav, tako da mi je drago da su igrači pokazali da vrijede, drago mi je da su skrenuli pažnju na sebe samim time što smo jedna od najmlađih momčadi. Da izvadimo Schifu i Pandžu bili bi daleko najmlađa momčad, tako da s te strane moramo biti puno zadovoljni i s rezultatom i sa svim dosadašnjim učinjenim”.

‘Drago mi je da sam pogodio s pojačanjima’

Bulat je poznat kao sportski direktor koji zna dovesti igrača. Tako je dobro namirisao Sahitija kojeg je prošle godine prije početka sezone doveo iz Hajduka na posudbu u Šibenik a koji je na Šubićevcu eksplodirao.

“Ne znam što da vam kažem, kad kažete skautska služba, da netko u današnje vrijeme ima dobru skautsku i da je najbolji u tome, općenito vam sad govorim, ne znam je li to marketinški u današnje vrijeme ili je to stvarno istina. Ja jednostavno, nit’ u medijima iskačem iz paštete kako se ono kaže niti pričam niti išta. Jednostavno, svi nogometaši koji su tu, od Sahitija, Princa, Čurića, Labrovića, Pajića i svih ostalih su dobri i kvalitetni, odlučio sam da su dobri i kvalitetni i da će pomoći klubu. Da ne zaboravim spomenuti i Denija Jurića za kojeg su svi bili skeptični kakav je, je li dobar, nije dobar… Međutim, moja procjena je bila da će on nama biti pojačanje i to se tako i pokazalo. Drago mi je da sam pogodio a evo, prve pohvale čujem od vas, od nikog drugog”, govori nam Bulat.

No, ono što nam nije jasno, iako nam je jasno da novi vlasnik ima pravo mijenjati i dovoditi koga hoće, ali zašto u trenutku kad Šibenik dobro stoji na ljestvici, unatoč lošijem periodu, zašto je klub dao otkaz Krunoslavu Renduliću koji je napravio, radio dobar posao? HNK Šibenik nedavno su preuzeli kolumbijsko-jordanski investitori koji su na Šubićevac poslali svog mladog predstavnika na čelo kluba, španjolskog trenera i hrpu igrača.

POZADINA NAPRASNOG OTKAZA HIT TRENERA HNL-A I TO JOŠ SMS-OM: ‘Ne mogu reći da sam iznenađen’

Grad Šibenik je dugo tražio kupca za klub koji više nije mogao održavati kao ni braća Bulat, bivši igrači koji su ga vratili u prvu ligu nakon devet godina. Propala je prodaja sumnjivom Indijcu i bogatom naftašu Punkaji Gupteu a uletio je kolumbijsko-jordanski kapital onih koji očito imaju neku svoju viziju. Je li taj otkaz Renduliću, čovjeku koji stvarno živi za grad i klub i koji je bio posvećen rezultatu, stvarno bio toliko potreban?

“Istina da smo mi bili ušli u neku malu krizu ali tijekom sezone ima uspona i padova, to je normalno. Vjerujem da je ta kriza bila prolazna i s Rendulićem i s novim trenerom Escobarom. Međutim, vidjeli smo kako su se novi vlasnici odlučili na taj potez i sad vrijeme će pokazati je li to bilo dobro ili ne. S moje strane, ja mogu samo izraziti zadovoljstvo sa svim igračima koje imamo jer su dobri i kvalitetni, puno zasluge ide i Krunoslavu Renduliću koji je znao upravljati sa šibenskim nogometnim brodom, dobro smo radili svi skupa“, objašnjava nam Bulat.

Novi vlasnici u klubu

Ružno je bilo ono sa SMS porukom, da je Renduliću iz kluba priopćeno na takav način da više nije trener prve momčadi Šibenika…

“Moram priznati kako to nije bilo lijepo, slažem se, ali ne mogu stvarno ulaziti u to jer nisam sudjelovao u njegovoj smjeni, novi vlasnici su donijeli takvu odluku. Zašto su to iskomunicirali putem SMS-a nemam pojma, možda su bile takve okolnosti, možda se nije odmah javio, stvarno ne znam, to morate pitati njih. Već sam ljudima iz kluba par puta kazao, novim vlasnicima, da izađu u medije i kažu zašto je to tako ali eto, oni kažu da se ne žele prepirati s trenerom preko medija, tako da ne bi ulazio u to. Sigurno da nije dobro ni lijepo na takav način to raditi. Što je novi vlasnik donio u klub? Novu viziju, nekakve nove ideje, vrijeme će pokazati jesu li te ideje kvalitetne ili nisu. Puno imamo stranih igrača, dosta njih je neiskusno, mlado i trebaju vremena za adaptaciju. No, meni je drago da oni drugi igrači koji su bili pod upitnikom, hoće li biti dobri, neće li biti dobri, da oni iznose puno toga. Vrijeme će pokazati jesu li novi vlasnici u pravu. A meni je drago što Šibenik stabilno plovi HNL vodama i što smo mi pomutili vodu u HNL-u jer su svi mislili kako je Šibenik taj koji će ispasti, ne treba se nitko tresi ali eto, mogu samo ponoviti da svi oni igrači koji su tu, da su pokazali da vrijede, da su kvalitetni i samim time mi je to drago”, zaključio je Ivan Bulat.