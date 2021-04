‘Nažalost, izvjesno je kako će se to dogoditi, kako ćemo u sljedećoj sezoni gledati sasvim novi Dinamo’

Što će biti s Plavima na kraju sezone, hoćemo li od iduće gledati sasvim novi Dinamo? Prema riječima Branka Strupara, bivšeg nogometaša sad cijenjenog nogometnog sukomentatora i stručnjaka, izvjesno je da hoćemo.

DINAMOVCI NAKON POVRATKA U ZAGREB PROGOVORILI O SPORNOM GOLU: ‘Suci su nam sa snimkom došli u doping-sobu. To sve govori’

Nazvali smo ga danas kako bi nam prokomentirao spomenuto, odnosno dao svoje stručno viđenje. Jer, utakmica na Estadio de la Cerámica možda je bila posljednja šansa da na međunarodnoj klupskoj sceni zajedno gledamo ovu veliku generaciju Dinama koja je u posljednje tri sezone dvaput prezimila u Europi i jedanput bila izuzetno konkurentna za prolaz skupine u Ligi prvaka…

‘Nogomet je veliki biznis’

U ovoj je, pak, došla do četvrtfinala Europske lige srušivši veliki i moćni Mourinhov Tottenham. Bruno Petković, Dominik Livaković i Mislav Oršić trebali bi zaigrati na Euru a nakon ovakve euro sezone, ali i nastupa u dresu Dinama u protekle tri eurouspješne sezone za Plave, za očekivati kako će im cijena nakon Eura dodatno skočiti te će ih Dinamo jako teško zadržati. Kada se uzme u obzir i dogovoreni odlazak Joška Gvardiola u RB Leipzig, fantastične predstave Lovra Majera, Luke Ivanušeca i ostalih, lako je zaključiti da bi Dinamo mogao ostati bez pola prve postave. Prema Transfermarktu, Petkovićeva cijena je 11 milijuna eura, Oršićeva je trenutna 7.5, Livakovićeva 13 milijuna eura, Majerova iznosi 10 milijuna eura, cijena Luke Ivanušeca je 5.5 milijuna…

“Nažalost, izvjesno je kako će se to dogoditi, kako ćemo u sljedećoj sezoni gledati sasvim novi Dinamo, iako bi mi svi htjeli da ostane isti i da se još pojača za dva-tri TOP igrača. Međutim, nogometni biznis je veliki. Ne samo najveće zvijezde kluba poput Livakovića, Petkovića, Oršića, čitava momčad je dobila na cijeni, to je bez daljnjega. Na terenu su izgledali kompaktni i zbilja kao momčad u ovosezonskoj Europskoj ligi. U takvoj situaciji iskazuju se strijelci, pa je tako Mislav Oršić zabio tri komada jakom Tottenhamu i zabijao je Atalanti ranije. Svatko od tih igrača je podignuo svoju cijenu, to bez daljnjega. No, sad sve ovisi koji klub i koliko tko novaca nudi. Vjerujem da će netko otići, to je neminovno, to je takav biznis nažalost ali realnost današnjeg svijeta. Dečki su napravili velike stvari i kao kruna svega toga zaslužuju neki veliki transfer u neku ligu petice ili u neki drugi jaki klub ili ligu. Proslavili su hrvatski klupski nogomet. Ne bi bilo dobro da sad odu 4-5 igrača odjednom ali vjerujem da će neki otići. To je tako”, objašnjava nam Branko Strupar i zaključuje:

‘Pitanje je samo koliko će igraća otići, ne hoće li netko otići’

“Pitanje je samo koliko će igraća otići, ne hoće li netko otići. Znate, to će biti velike cifre. Na kraju krajeva, Joško Gvardiol je već otišao, hajmo to tako kazati, u RB Leipzig. Još jedan mladi vrhunski igrač već je potpisao za Leipzig. Sad tek slijedi, na kraju sezone i nakon Eura, neminovno je da će se Dinamo promijeniti. Dosta igrača Plavih igra u reprezentaciji Hrvatske, cijena će im nakon Eura skočiti i samo se mogu nadati da se Dinamo neće osuti, odnosno da klub neće napustiti puno igrača odjednom. Vidjet ćemo što će se dogoditi”.

