BJEGUNAC MAMIĆ OTKRIO DETALJE O AFERI ZBOG KOJE RATUJU PREMIJER I PREDSJEDNICA: ‘Vargi sam dao 200 tisuća eura, bilo mi ga je žao’

Bivši izvršni dopredsjednik Dinama iz Međugorja drži konferenciju za novinare. Na presici Mamić govori o svojem procesu gdje kaže kako se radi o “procesnim greškama” i maše papirima.

12:35 “Zvao sam vas da budete saveznici za borbu za istinu”, obratio se Mamić novinarima pa nastavio: “Obratio sam se odvjetnicima, obratio sam se i profesorima Pravnog fakulteta, predstavnicima katedra. Ti profesori su učili te advokate, tužitelje, suce… Pa kako je moguće da ti isti učenici ne slušaju što njihovi profesori, što njihova pravna struka misli”, nastavio je Mamić.

“U kontakt s Franjom Vargom sam došao zato jer sam želeći spasiti čast i obraz hrvatskog nogometa pa sam ponudio na press konferenciji 500 tisuća nagrade da ću nagraditi onoga tko kaže tko je nacrtao svastiku. Varga se javio da zna. Ja sam jednom zaposleniku dao kontakt od Varge da vidi s njim. Varga mi je dao stick na kojem je bilo sve kako on vidi situaciju, ta sam saznanja proslijedio nadležnim službama” dodao je.

“On je tada rekao da ima i nešto važnije. Što? Kako se radi pritisak na suce i kako se montira tebi suđenje. Rekao sam – može, daj mi. Nisam izlazio s tim van, a on me sve više počeo moliti da mu pomognem, da je bolestan, da ima troje djece, da mu treba novac… Ja sam ukupno Vargi isporučio što u novcu što o stvarima oko 200 tisuća eura. Bilo mi ga je žao”, kazao je Mamić.

“Postupio sam po zakonu, jer sam preko odvjetnika predao dalje spise. Moja je savjest čista. Ja sam isključivo čovjeku pomogao jer mi se sažalio”, zaključio je.

12:25 “Proces protiv mene je falsifikat. To je sve laž. Osoba koja me želi diskreditirati pušta to u javnost, a javnost ne zna ništa o tome”, rekao je Mamić.

“Na stranici osam presude piše: ‘Izriču se kazne zakona Zdravku Mamiću u trajanju od tri godine’. Ja nisam optužen po točki 2 već po točki 3 i 4. Pogledajte film imate izricanje presude u Osijeku. Posebno se koncentrirajte na 21. minutu i nadalje”, dodao je bivši dopredsjednik Dinama.

12.11 “Radi se o 18 godina zatvora za nas četvoricu. To nije 18 sekundi. Takva kazna zaslužuje da bude napisana po zakonu, a ne da se tako igra s ljudskim sudbinama. To se dogodilo jer je tijekom suđenja neosporno utvrđeno da se to nije dogodilo, a suci moraju izreći kaznu jer im je nalogodavac tako naredio”, rekao je Mamić.

“Napravili su sramotu i ruglo od pravosuđa. Gle čuda, za vrijeme suđenja su podigli optužnice protiv igrača i gle sad, prošli tjedan sud u Zagrebu kaže Luka Modrić govorio je istinu. Šta ćemo sad? Gdje su sad oni koji tvrde da sam ja trebao tražit pravdu pritvoren u osječkom zatvoru. Tko zna koliko ću još biti tu”, dodaje.

“Od 97 svjedoka niti jedan nije teretio nas optuženike. To je moguće u državi u kojoj ne caruje zakon, ne caruje pravda, već postoje ljudi koji su donijeli tu presudu. Ti su ljudi ucijenjeni i napisali su presudu iako su znali da neće ni po čemu opstat. Ja sam s vama jer znam da ću biti slobodan čovjek, jer znam da ću biti izmasakriran kao čovjek, a bit će i moja obitelj. Uopće ne dvojim da ću biti slobodan čovjek, ali izmrcvaren i izmasakriran.”

12:00 “Ovaj proces protiv mene je falsifikat. Sve je to laž. Osoba koja me želi diskreditirati to pušta u javnost, a javnost o tome ne zna ništa”, započeo je Mamić.

“Ispitano je 97 svjedoka, ali 97 svjedoka tužiteljstva i nijedan svjedok obrane Zdravka Mamića. Gdje je tu ravnopravnost. Sad se vi pitate kako je moguće da nitko od tih 97 svjedoka nije teretio naš četvoricu. Garantiram životom da su ljudi koji su donijeli tu presudu ucijenjeni i da su napisali presudu iako su znali da ona ni po čemu ne može opstati”, nastavlja Mamić.

“Ja sam dobio tri godine zatvora za točku 2, u kojoj uopće nisam optužen”, kaže Mamić.

Zdravko Mamić prošloga je tjedna najavio konferenciju za novinare u hotelu Villa Regina u Međugorju. Mamić je putem svoje Facebook stranice poručio kako će se medijima obratiti 3. prosinca u 12 sati u Međugorju.