IZJAVE TRENERA HAJDUKA MOGLE BI IZAZVATI BURNE REAKCIJE: Evo kako je Burić objasnio težak kiks s Goricom

Vidjet ćemo na terenu kako će Goričani reagirati na ovakve izjave

Hajduk će u subotnjem okršaju 14. kola Prve HNL ponovo, nakon svega nekoliko dana, na noge neugodnoj Gorici. Gorica je u srijedu u utakmici Kupa slavila s 2:1 i eliminirala ih iz natjecanja, a sada trener Damir Burić najavljuje kako će u subotu istrčati sasvim novi Hajduk.

“Prvi dan nam je bio jako težak, napravili smo analizu da vidimo gdje smo pogriješili. Bilo je nevjerojatnih pogrešaka. Moramo držati koncentraciju 95 minuta i igrati kao u prvom poluvremenu protiv Gorice da bismo pobijedili”, rekao je Burić.

Zatim je otkrio što im točno nedostaje. “Fali nam instinkt pravog napadača koji želi dati gol, to nam je ozbiljan problem. Radili smo jednostavne greške, napravili smo dosta prekršaja u opasnoj zoni i to je Gorici išlo na ruku jer stoje kompaktno u obrani i koriste takve situacije”, izjavio je to Burić, a valja sada, onako usput spomenuti kako Hajdukov napadač Adam Gyurcso na posudbi u Puskas Akademiji trpa kao lud i do sada na svom kontu ima u osam utakmica pet golova i dvije asistencije.

Najavio je i što će promijeniti u odnosu na prošlu utakmicu s Goricom, koju je njegova momčad, ruku na srce, odigrala katastrofalno. “Pokušat ćemo u ovoj utakmici bolje zauzimati 16 metara, a možda ćemo mijenjati i formaciju. Mi se nadamo da ćemo imati neke igrače koji su bili ozlijeđeni, neki igrači su dobili udarce tako da ćemo morati i prisilno mijenjati”, rekao je Burić, a zatim je na neki način pokušao umanjiti izrazito djelotvornu taktiku Gorice, koja ih je u prvom dijelu puštala da se troše i branila svoja vrata, da bi u drugom dijelu uraganski krenula i u potpunosti šokirala favoriziranog protivnika.

“Gorica je pokazala da im je forte igra na drugu loptu, defenzivna duboka formacija i izlazak u brzu kontru. Moramo igrati kao u prvom poluvremenu u prošloj utakmici. U prošloj utakmici podijelili smo im poklone kakvi se dijele za Božić i Novu godinu, to ovoga puta ne smije biti tako”, zaključio je Burić. Vidjet ćemo na terenu kako će Goričani i njihov sjajni strateg Sergej Jakirović reagirati na ovakve izjave o poklanjanju.