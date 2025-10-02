Dinamov motor na boku: 'Momčadska pobjeda, ali još nismo blizu svog cilja'

Atomski Dinamo je razbio Maccabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli i u drugom ovosezonskom srazu u Europa ligi osvojio nova tri boda za prvo mjesto u poretku.

Maccabi Tel Aviv poveo je u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, ali je Dinamo u sljedećih pet minuta došao do preokreta. U 16. minuti je Mateo Lisica, nakon dodavanja Josipa Mišića, snažnim udarcem pod gredu postigao izjednačujući pogodak, a u 19. minuti je Dejan Ljubičić pokazao snalažljivost u kaznenom prostoru, nakon sjajnog prodora i asistencije Morisa Valinčića.

Dejan Ljubičić je u 72. minuti postigao i svoj drugi pogodak, kad je s ruba kaznenog prostora preciznim udarcem poslao loptu u mrežu uz samu vratnicu za konačnih 3-1. Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige.

"Sigurno da smo se dobro pripremili, lošije smo ušli, ali na kraju smo pobijedili, odigrali momčadski i poginuli an terenu. Radi ambijenta i težine cijele atmosfere smo ušli uspavano, ali na kraju smo zasluženo pobijedili", rekao je Moris Valinčić nakon utakmice.

"Ja nisam igrao profesionalno u doba korone, ali bez navijača je nezamislivo i drugačije, ali odigralo se", kazao je Dinamov desni bek.

"Oni kroz sredinu navlače igrače, stvaraju višak na krilima, odigrali smo dobro svi i jedna momčadska pobjeda."

"Lijepo je pobjeđivati, ali nakon dva kola nitko nije prvi, mi moramo ući u top osam, tu se gleda jesmo li pravi ili nismo, treba se sada dobro odmoriti i pobijediti Lokomotivu", zaključio je asistent za drugi gol.

"Znali smo kakva su ekipa, osjetili smo da su dobri, ali smo odigrali top utakmicu i uzeli tri boda. Oni su jaki na lopti, imali smo probleme s dijagonalama stopera, ali odigrali smo odlično momčadski i na šest smo bodova", kazao je dvostruki strijelac Ljubičić pa nastavio.

"Imali smo kontrolu, naši stoperi i Nevistić su to odlično odradili. Prvi gol sam imao sreće, a drugi sam baš htio tamo pogoditi. Drago mi je da smo zabili, ali važnije je da smo pobijedili".