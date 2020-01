IZJAVE IZBORNIKA MOGLE BI GLASNO ODJEKNUTI: Dalić progovorio o zaboravljenoj temi – ‘Začuđujuće je da mi to još uvijek nemamo’

‘Nogometna nam je infrastruktura loša, sasvim ispod razine koju razina našeg nogometa zaslužuje’

Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić odradio je veliki intervju za službenu stranicu FIFA-e u kojem je govorio o uspjehu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, zatim o lošoj infrastrukturi u Hrvatskoj te je na koncu usporedio sastav svoje momčadi danas s onim iz Rusije i dao je konačnu prognozu kako bi Vatreni mogli proći na nadolazećem Euru.

Infrastruktura je loša

“Nije bilo lako, kao što nikada nije u kvalifikacijama, ali bili smo najbolji u ključnim trenucima, pokazali smo kvalitetu, karakter i timski duh ove reprezentacije i vjerujem da smo zaslužili osvojiti prvo mjesto u skupini. Zadovoljan sam jer smo uveli svježu krv – gladne, ambiciozne i talentirane igrače poput Brekala i Vlašića te novog sjajnog napadača Petkovića – zadržavši pritom iskustvo i kvalitetu igrača poput Modrića, Rakitića ili Perišića, visoku razinu izvedbe te zajedništvo, uz veliku potporu navijača. To jedinstvo bilo je ključno na Svjetskom prvenstvu i bit će od presudne važnosti u budućnosti. Osim toga, imamo nekolicinu igrača koji ulaze u najbolje godine svojih karijera, poput Kovačića, Livakovića i Jedvaja, a njihov mi pristup govori da će Hrvatska biti u odličnim rukama čak i kada se seniori poput Modrića povuku u mirovinu”, rekao je u uvodu.

Poslije prvenstva puno se govorilo o izgradnji nacionalnog stadiona u Zagrebu gdje je reprezentacija trebala igrati, ali o tome danas više nema niti riječi. “Začuđujuće je što finalisti Svjetskog prvenstva nemaju jedan pristojan stadion u Zagrebu, glavnom gradu gdje igramo najviše utakmica. Nogometna nam je infrastruktura loša, sasvim ispod razine koju razina našeg nogometa zaslužuje. Navijači, reprezentacija, mladi igrači, treneri – svi zaslužujemo više ulaganja u nogomet jer će biti teško držati ritam s drugim državama koje znatno više ulažu”, izjavio je Dalić.

Promjene u sastavu

Potom je usporedio svoj sadašnji kadar s onim na Svjetskom prvenstvu.

“Pogleda li se naš sastav u finalu Svjetskog prvenstva i na kraju kvalifikacija za EP, vide se značajne promjene. Nemamo iskustvo kao u Rusiji, ali u nekim smo segmentima možda još bolji. Predstava u Slovačkoj potvrdila je da će Hrvatska biti težak suparnik svima, ne samo na Europskom prvenstvu, već i u godinama koje slijede. U teškoj smo skupini, no laganih skupina nema, a posebno će velik izazov biti dvoboj s Englezima. Imaju prednost domaćeg terena, no to je i dodatni pritisak te se nadamo da možemo ponoviti pobjedu na Wembleyju iz 2007. godine. No, moramo biti spremni i za čvrstu Češku te zahtjevnog trećeg suparnika, bez obzira tko izbori plasman. Naš je cilj proći skupinu te potom reprizirati čaroliju iz Rusije”, ispričao je Dalić.

Hrvatska na Euru

Kakve su šanse Vatrenih na Euru, tko je favorit?

“Engleska je jedan od favorita cijelog turnira, Gareth Southgate radi odličan posao s talentiranom momčadi i gladni su velikog trofeja. Engleski klubovi izvrsni su u Europi, a mlade im reprezentacije bilježe briljantne rezultate, što potvrđuje uspjeh rada s mladima. Međutim, i druge velesile imaju sjajne momčadi: Francuska, Španjolska i Njemačka uvijek su prisutne, Italija i Nizozemska su ponovno tu, Belgija je izvrsna, a Portugal i Hrvatska primjeri su da ima još reprezentacija koje mogu pobijediti svakoga. Mi nismo među glavnim favoritima, ali dolazimo na EP vjerujući da svakoga možemo pobijediti. To bi trebalo biti sjajno natjecanje”, završio je Dalić.