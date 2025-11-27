Dinamovci utučeni nakon potopa: 'Nismo im uspjeli razbiti ritam, možda su i više htjeli od nas...'
Reakcije igrača Dinama nakon teškog poraza od Lillea
Dinamov nogometaš Miha Zajc rekao je nakon poraza 0-4 u Lilleu da zagrebačka momčad nije imala svoju večer, a da je Lille bio kvalitetniji, a možda i više htio pobjedu.
"Nismo im uspjeli razbiti ritam, ali bili su kvalitetniji, možda su i više htjeli od nas. Nije ovo bila naša večer, ali moramo gledati prema naprijed", izjavio je 31-godišnji vezni igrač za Arena Sport.
Dinamu je bio poništen gol zbog prekršaja, a onda je primio dva gola iz kontranapada.
"Ne smijemo si dozvoliti takve stvari", rekao je Slovenac o primljenim golovima iz kontri. "Kasnije se bilo teško vratiti", dodao je.
Lille je u nastavku zabio još dva gola 30-godišnjem vrataru Ivanu Filipoviću, kojem je to bio europski debi za Dinamo.
"Kada izgubiš s 4-0 ne možeš gledati pozitivno", komentirao je. Rekao je da je Lille bio bolji i da mu treba čestitati. Smatra da bi možda utakmica otišla u drugom smjeru da je Dinamu bio priznat gol.
"Onda primiš gol i sve se okrene. Brzi su iz kontre i večeras su nas kaznili", dodao je. Dinamu slijede prvenstvene utakmice s Goricom i Hajdukom.
"Okrećemo se prvenstvu koje nam je najbitnije, ne smijemo klonuti", zaključio je Filipović.
