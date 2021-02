IZJAVA ZA PAMĆENJE TRENERA RIJEKE NAKON TRILERA: ‘Nogometni Bog sve vidi! Na aparatima smo, ne treniramo…’

‘Praktički smo bez treninga i to sve traje već 20 dana’

Trener Rijeke Simon Rožman bio je nakon dvoboja u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive presretan, jer su njegovi momci u 90. gubili 2:1, prije toga i 2:0, a poslije posljednjeg sučevog zvižduka, oni su bili ti koji su se veselili. Riječanima je pomoglo i isključenje Cipetića, koji je dvadeset minuta prije kraja susreta dobio i drugi žuti u samo dvije minute i zbog toga je morao napustiti igru.

PREDSTAVNIK LOKOMOTIVE PRIJAVLJEN ZBOG FIZIČKOG NAPADA NA IGRAČA RIJEKE: Skandal nakon fantastične utakmice u Kranjčevićevoj

‘Jako sam sretan zbog igrača jer se vidi da su istrošeni’

“Jako sam sretan zbog igrača jer se vidi da su istrošeni. Rotiramo po nekoj logici da ne bismo išli u neku crvenu zonu. Zato smo ostavili u Rijeci Andrijaševića i Tomečaka jer su stvarno ‘na aparatima’. Jako brzo nas suparnik kažnjava, onda dolazimo u neugodnu situaciju, a ja skidam kapu dečkima za vjeru i preokret. Ovo je moja prva pobjeda u Kranjčevićevoj, uvijek se bilo teško vratiti, a naročito sada nakon 0:2″, rekao je Rožman za Novi list.

“Svaka čast svim igračima koji su ulazili tijekom utakmice, pokazalo se to zajedništvo, vjera do kraja. Bila je infarktna utakmica, vidi se da smo umorni i zato radimo dosta pogrešaka, ali mislim da u zadnjim utakmicama igramo dobro i stvaramo šanse, ali prelako primamo zgoditke. Najveći problem je taj tempo, samo smo na regeneraciji, nema ni analize utakmice, praktički smo bez treninga i to sve traje već 20 dana. Ali to nije alibi, sretan sam da nogometni Bog sve vidi i nama ponekad vrati”, zadovoljno je rekao trener Rožman nakon utakmice, a potom je najavio i susret koji slijedi s Hajdukom.

‘Hajduk? Regeneracija u busu, onda Jadranski derbi koji je uvijek velika emocija’

“Hajduk? Regeneracija u busu, onda Jadranski derbi koji je uvijek velika emocija, a mi ćemo opet morati pronaći igrače koji će to izdržati, ne smijemo ih ozlijediti. Imali smo teške utakmice gdje smo diktirali ritam i samo se nadam da ćemo to izdržati”:

U susretu 20. kola Prve HNL Rijeka je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedila Lokomotivu s 3:2 premda je do 70. minute gubila s 0:2.

Bila je to odlična utakmica s pet golova i nizom prilika na obje strane. Lokomotiva je vodila 2:0, no Rijeka je okrenula rezultat postigavši tri gola, pri čemu dva u sudačkoj nadoknadi.

Drugi poraz u posljednja tri derbija za lokose

Lokomotiva je vodila 2:0 golovima Šerifa Kallakua (12) i Josipa Pivarića (56-11m), no u 70. minuti je isključen Cipetić. S igračem više gosti su okrenuli rezultat, a golove su zabili Robert Murić (71-11m, 90-11m) i Sandro Kulenović (90+3).

“Lokosima” je ovo bio treći derbi u nizu i drugi poraz, nakon što su izgubili i od Dinama, a slavili protiv Hajduka. S druge strane Rijeka je upisala prvu pobjedu u zadnja tri kola.