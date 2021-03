IZJAVA KOJA ĆE ZAPREPASTITI NOGOMETNI SVIJET: Pogledajte što je Jurgen Klopp izjavio o Liverpoolu nakon nove katastrofe

Trener Liverpoola, Jurgen Klopp, razgovarao je s medijima nakon utakmice i otkrio kako je njegova momčad u ekstremno lošem stanju

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool izgubio je nevjerojatni šesti put zaredom na svom Anfieldu u Premier ligi, u susretu 27. kola kao gost bolji od Liverpoola bio je Fulham s 1-0 (1-0).

Jedini pogodak na utakmici postigao je Mario Lemina u 45. minuti pogodivši s ruba kaznenog prostora suprotni kut nemoćnog Allisona. Prije poraza od Fulhama Liverpool je na Anfieldu redom gubio i od Burnleyja, Brightona, Manchester Cityja, Evertona i Chelseaja, a u tih šest dvoboja je postigao samo jedan pogodak i to iz kaznenog udarca.

Prije toga niza Liverpool je dva puta odigrao neodlučeno, pa je njegov niz utakmica bez domaće pobjede u prvenstvu sada čak osam. Liverpool je ostao sedmi na ljestvici sa 43 boda, dok je 18. Fulham stigao do učinka od 26 bodova, koliko ima i 17. Brighton.

‘Mi smo ekstremno neuspješni’

Trener Liverpoola, Jurgen Klopp, razgovarao je s medijima nakon utakmice i otkrio kako je njegova momčad u ekstremno lošem stanju. “Volio bih reći da ovo nije jedan od najnižih trenutaka moje karijere, ali to ne bi bila istina. Što je, tu je, to nije problem. Ne moram uvijek imati najbolje trenutke i to je u redu. Možemo reći da smo mi momčad ekstrema. Lani smo bili ekstremno uspješni, a sada imamo istu stvar u suprotnom smjeru. Ali smatram da ćemo pobijediti ovu situaciju”, rekao je za BBC Jurgen Klopp.

Izjava je to koja bi doista mogla protresti navijače Liverpoola pa i nogometni svijet jer treneri obično imaju tendenciju ublažiti ovako teške situacije, a Kloppove riječi baš i ne ulijevaju previše nade.