IZGUBIO STRPLJENJE: Mamić zbog nediscipline iz prve momčadi izbacio jednu od svojih najvećih zvijezda

Dinamov ofenzivni igrač Junior Fernandes potjeran je zbog nediscipline u drugu momčad, u kojoj će provesti na hlađenju do daljnjega.

Već duže vrijeme Junior Fernandes ljuti trenera Modrih Zorana Mamića. I obratno! U susretu 25. kola HNL-a između Istre 1961 i Dinama na Aldo Drosini (pobjeda Dinama 1:0), Zoran Mamić je mijenjao Fernandesa nekoliko minuta prije kraja prvog poluvremena. Prilikom izlaska iz igre, Junior Fernandes je bio vidno nezadovoljan. Kasnije je Mamić novinarima kazao kako ga je izvadio iz igre jer nije bio dobar.

“Netko na kritiku reagira dobro, a netko loše… Vidjet ćemo“, kazao je Mamić na presici uoči utakmice protiv Slaven Belupa prije dva tjedna. Njegove riječi kao da su bile nagovještaj onoga što se danas dogodilo na treningu.

Mamić je potpuno izgubio strpljenje sa Čileancem koji je, čini se, svog trenera ovoga puta prilično žestoko naljutio, pa je po hitnom postupku potjeran u drugu momčad. U ovom trenutku još uvijek se ne zna što se točno dogodilo. Dinamo je u službenom priopćenju to predstavio kao “nedisciplinu”. Za sada ne žele otkriti ništa detaljnije, u klubu to za sada skrivaju kao “zmija noge”.



“Zbog nediscipline na treningu Junior Fernandes je izbačen u drugu momčad u kojoj će provesti do daljnjega. Razlog njegovom izbacivanju nije forma, njegove igre, prijašnje trenerovo nezadzvoljstvo, nego novi momenat. Nedisciplina. I to je to”, kazala nam je glasnogovornica Dinama Sandra Špičić.

Junior Fernandes do dalnjega u drugoj momčadi

Junior Fernandes tako će do daljnjega trenirati pod palicom Željka Sopića. A ovime je pogođen i Dinamo. I to jako. Iz razloga, što su Modri u samo dva dana ostali bez dva važna krilna napadača. Marka Pjace i Fernandesa. Pjaca je u srijedu u prvoj polufinalnoj Kup utakmici protiv Hajduka slomio desnu ključnu kost zbog koje je završio van stroja i na operaciji. Trebao bi se oporavljati od 4 do šest tjedana.

Šansa za Brekala

Sad kad nema Pjace i Fernandesa, Mamić će najvjerojatnije morati dati šansu u prvoj momčadi mladom Josipu Brekalu. Brekalo bi od prve minute mogao zaigrati u derbiju na Poljudu protiv Hajduka ove nedjelje.

Ovaj slučaj malo podsjeća na onaj sa Sammirom, iako je Sammir u studenom 2013. godine bio izbačen iz prve momčadi zbog, kako je to tada Zoran Mamić objasnio, “opetovanog iskazivanja nepoštivanja prema klubu i suigračima”.

Mamić je i prije pokazivao ‘zube’

I mladi nogometaš Robert Murić, odbjegli Dinamov sin koji trenutno igra za drugu momčad Ajaxa, također je 2014. godine bio izbačen iz prve momčadi. Međutim, Murić je bio izbačen iz prve momčadi jer je otkrio Mamićima kako želi u Ajax. Znači ne zbog nediscipline.

Tad su bijesna braća Mamić, uvidjevši da će jedan veliki dragulj pobjeći iz Maksimira za sitniš, potjerala Murića među juniore s obrazloženjem da nema smisla forsirati mladića koji će na ljeto napustiti njihovo gnijezdo.

Slučaj Cleyton

Sjetimo se i slučaja Cleytona, koji je trebao zamijeniti Sammira u momčadi. Cleyton je 2014. godine stigao iz Kayserispora s reputacijom “mirnog obiteljskog čovjeka”, ali bio je daleko od toga. Cleyton se u vidno alkoholiziranom stanju potukao, pa i dobio batina u zagrebačkom noćnom klubu Pepermintu. Brazilac se od bolova nije pojavio na jutarnjem treningu, pa je hitnim postupkom i suspendiran. Fernandes je tada bio s njim, ali za razliku od svog tadašnjeg suigrača nije dobio batine.

Srednjak Machada

Što se tiče ove sezone, jedini koji je od trenera Mamića dobio ozbiljnije “po nosu” izbacivanjem iz prve momčadi bio je Machado, i to zbog onog svog srednjaka upućenog zapadu maksimirskog stadiona u susretu 3. pretkola Lige prvaka protiv Moldea. Portugalski nogometaš je neprimjerenom gestom reagirao na zvižduke navijača koji su tako pozdravili njegov izlazak iz igre u 65. minuti susreta. Sudac ga je kaznio crvenim kartonom iako je bio izvan terena, a Mamić ga je nakon toga izbacio iz prve momčadi i kaznio sa 100 000 eura.