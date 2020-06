IZDAJA GODINE U SRBIJI: Nitko ne može vjerovati u čemu se kultni novinar pojavio na TV-u; ‘Država ovdje ne postoji’

‘Država u pravom smislu riječi ovdje ne postoji’

Nedavno se javno i pred očima čitave nacije odrekao svog omiljenog kluba Crvene Zvezde zbog fotografije čelnika crveno-bijelih s ratnim zločincem i monstrumom koji je ubijao po Hrvatskoj, kapetanom Draganom, koji je nakon 13 i pol godina u hrvatskom zatvoru pušten na slobodu te se vratio u Srbiju, a sad je Milojko Pantić napravio i korak dalje…

ČUVENI SRPSKI KOMENTATOR POLUDIO ZBOG ZVEZDINOG POTEZA: ‘Znate li gdje je 29. svibnja 1991. bio vaš novi počasni član kluba?’

Do kraja ‘izdao’ svoje nogometne vrijednosti i do temelja zatresao naše susjedstvo

Naime, u ponedjeljak je Milojko Pantić do kraja izdao svoje nogometne vrijednosti i do temelja zatresao naše susjedstvo, pojavivši se u košulji koja izgleda kao dres, ni manje, ni više, nego Partizana.

Na “tapetu” Pantića ovoga puta je bio vječiti derbi, ali i fotografija Kristijana Golubovića na stadionu u Humskoj.

“Prijatelji sporta danas je moderan izraz duboka država. Zapravo, država u pravom smislu riječi ovdje ne postoji. Postoji samo kriminalna a ne politička vlast, koja je državu poistovjetila sa sobom, privatizirala ju i gazi je kao plitak potok. Zato, nekadašnja utakmica svih naših nogometnih utakmica nije više sportska niti nogometna priča. To je sada pravi izvještaj s fronta koji se zove stadion, i to da simbolizam bude potpun, još je i vojni. Priča počinje 24 sata prije utakmice, jer je policija morala čuvati stadion čitav dan prije utakmice. Tu igru, kao i sve ostale u životu Srbije, vodi njen neokrunjeni kralj političkog kupleraja. On radi što hoće jer je anulirao, tj ušutkao ustavni sud”, Pantićev je uvod u emisiju koju možete pogledati na You Tube kanalu.