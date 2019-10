IZBORNIK PROGOVORIO O PROBLEMU KOJI SE VIŠE NE MOŽE ‘SKRIVATI’: To je hendikep i bitno koči igru; ‘Nemamo rješenje za njega’

‘Nama je to sigurno hendikep, nemamo rješenje koje može nadomjestiti Vrsaljka na toj poziciji’

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u razgovoru je za Sportske novosti priznao što ne valja u igri Hrvatske i koji igrač najviše nedostaje. Otkako je on na kormilu, reprezentacija nikad nije dobila drugu utakmicu u jednom ciklusu (ne računajući prijateljske). Prvo je s Grčkom remizirala da bi otišla na SP, od Španjolske je doživjela debakl nakon ogleda s Portugalom, protiv Engleske je na Wembleyju ostala bez završnice Lige nacija. U kvalifikacijama je poražena u Mađarskoj te osvojila po bod u Bakuu i Cardiffu. Skor je tri remija i tri poraza.

‘Žao mi je i teško zato što nismo završili posao’

“Žao mi je i teško zato što nismo završili posao. Sad se moramo još mjesec dana mučiti i imati laganu nervozu. Eto, to me muči. Imali smo dvije meč-lopte, Azerbajdžan i Wales, i nismo ih iskoristili. Zbog toga nisam zadovoljan i nisam sretan. Međutim, nema mjesta nekom velikom nezadovoljstvu, jer prvi smo na tablici kolo prije kraja i treba nam samo taj jedan bod na našem terenu da ostanemo na čelu. U dobitnoj smo poziciji. Druga je stvar što imam snažan dojam da smo mogli i morali prije sve riješiti i to me grize”, kazao je hrvatski izbornik dan nakon utakmice u Cardiffu.

O ‘PROBLEMU’ KOJI JE ESKALIRAO, UTAKMICI S WALESOM I SVOM ATOMSKOM NOGOMETU: ‘Ne znam zašto nam se to događa’

Dobar početka, loš završetak

Znači, tri utakmice u kvalifikacijama u Budimpešti, Bakuu i u nedjelju u Cardiffu Vatreni odlično otvore susret zabiju, imaju dobar rezultat, ali na kraju sve ispuste i ne dovrše posao… To je sad već postao “problem”…

“Kako god se vratim na to, uvijek dođem do istog zaključka: da imamo premalo vremena između dviju utakmica. Samo dva dana. Potom izađemo na teren koji je težak, koji je nezgodan, trideset tisuća ljudi, ambijent, a protiv sebe imaš momčad koja se bori i mora dobiti da bi ostala u igri. Nije bilo lako igrati u Cardiffu, ja to razumijem. Nažalost, odnosno nasreću, jer to smo rejtingom zaslužili, gdje god Hrvatska dođe, stadioni su puni, suparnici su napaljeni, i to je mali problem koji nam smeta. No mi svojom kvalitetom moramo i to prebroditi i riješiti. Dobro smo krenuli u utakmicu, držali kontrolu maksimalno, do te zadnje minute prvoga poluvremena. Velšani su do tada bili bez šuta na naš gol, bez opasnosti. I onda malo popusti koncentracija. Ja to pripisujem tome da nemamo vremena da se odmorimo, prilagodimo, osvježimo. Zadnjih pola sata Velšani nisu mogli hodati, vidjelo se to na njima, a mi to nismo kaznili”.

‘Imam samostalnost u odlučivanju’

Novinar je izbornika upitao i koliko na reprezentaciju i na njega osobno utječe loša klima u HNS-u? “Vodeći ljudi Marijan Kustić i Davor Šuker u sukobu su u ključnom razdoblju kvalifikacija”…

“Nije to moj posao, time se niti bavim niti zamaram. Moj je posao na terenu, a za ovo drugo nemam ni volje, ni snage, ni energije, a ni ambicije da se miješam. Ono što meni treba kao izborniku to i imam: samostalnost u odlučivanju. U drugo se ne uplićem. Ima ih koji će se baviti time”, istaknuo je diplomatski Zlatko Dalić.

‘Za Euro moramo čekati da se Vrsaljko oporavi ili vidjeti neka nova rješenja’

Također, protiv Walesa je itekako bilo uočljivo da nedostaje prava igra preko desnog boka. Nerijetko je dojam da igrači ne daju loptu Tinu Jedvaju kad bi ga trebalo gurnuti u for, da traže druge opcije. To je hendikep. To bitno koči igru naše reprezentacije…

“Nama je to sigurno hendikep, nemamo rješenje koje može nadomjestiti Vrsaljka na toj poziciji. Tin Jedvaj nije po vokaciji desni bek, on je stoper, ali u ovoj situaciji, od svih igrača koje imam, on najbolje pokriva to mjesto. To je tako i s njim nam valja izgurati kvalifikacije do kraja”, nije skrivao Dalić kako gleda na Jedvaja, piše SN, pa je nastavio:

“Za Euro moramo čekati da se Vrsaljko oporavi ili vidjeti neka nova rješenja. Nama je nužno da s lijeve i s desne strane imamo bolju podršku, puno više centaršuteva, puno više akcija prema naprijed, ne samo defenzivu.

Hrvatska nogometna reprezentacija 16. studenog igra posljednju eurokvalifikacijsku utakmicu protiv Slovačke vjerojatno na Maksimiru (prvotno je stajalo da će se igrati na Rujevici), u kojoj nas bod vodi na Euro.