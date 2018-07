IZBORNIK PRVI PUT OTVORENO PROGOVORIO O KALINIĆU: ‘To je moj poraz, ali sam miran jer sam napravio sve…’

‘Ta situacija s njim je moj poraz. Nisam sretan ni zadovoljan, jer takav igrača nedostaje koncepcijski’

Da sada provedemo anketu najpopularnijih Hrvata, sigurni bi smo da bi hrvatski izbornik Zlatko Dalić bio negdje pri vrhu. Čovjek koji je Hrvatsku spasio ponora, pa je dignuo u visinu, ujedinio je naciju u jedno, naučio nas riječju “poniznost”, pa onda opet promarširao Rusijom osmine finala SP-a, pa onda hrabrom igrom i zasluženom srećom uspio dohvatiti i četvrtfinale protiv domaćina Rusije.

Novinar Jutarnjeg lista sjeo je s izbornikom na kavu i porazgovarao o svemu. Jedno od pitanja izborniku bilo je i ono o Nikoli Kaliniću. Potjerani hrvatski reprezentativac pokazao je neposluh prema reprezentaciji i kao takav Daliću više nije bio potreban. Službeno objašnjenje bilo je zdravstvene naravi, ali svima je od početka bilo jasno da se radi o nečem sasvim drugom.

Je li mu se u međuvremenu javio Nikola Kalinić?

“Nije. Kao prvo, neću se na to vraćati, a kao drugo, nisam ja ni sretan ni ponosan zbog toga. Jer ta situacija s njim je moj poraz. Ali ja sam u potpunosti miran jer sam napravio sve što je bilo moguće da do toga ne dođe. No, nisam sretan ni zadovoljan, jer takav igrač nedostaje koncepcijski, on bi da je ovdje također igrao”, priznao je Dalić ono čega su svi koji poznaju naš kadar i koji prate nogometnu reprezentaciju, i svjesni. Nedostaje nam takav igrač za skok, za zadržavanje lopte, za odmor Mandžukića, za igranje s Mandžom u napadu, za zabijanje golova, donošenje svježine…

“Šteta je što naš izbornik nije ranije prepoznao problem, pa da sad ovdje ima primjerice Ivana Santinija”, ističe novinar Jutarnjeg…

“To je najveća šteta! Ja sam novi izbornik, a da bi dobro upoznao igrača i saznao sve najbitnije o njemu moraš ga voditi godinu-dvije, a ne desetak dana. Sad već imam bistriju sliku o svemu tome”, istaknuo je izbornik Zlatko Dalić.