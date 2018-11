IZBORNIK PRESUDIO O PITANJU LIJEVOG BEKA: Jedvaj ga je natjerao da se zamisli, a onda je donio odluku

Velika pobjeda protiv Španjolske gurnula je u prvi plan Tina Jedvaja

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić progovorio je u razgovoru za SN i o Tinu Jedvaju te mogućnosti da protiv Engleske ponovno zaigra na lijevom boku, unatoč povratku Josipa Pivarića koji je ranije bio opcija na toj poziciji.

“Protiv Engleza igrao je sjajno desnog beka. Bili smo njime iznimno zadovoljni. Bio mi je ta opcija jer dao je dva gola u zadnjih petnaest-dvadeset dana. Pun je samopouzdanja, siguran, ide, velika je razlika između njega sad i kakav je bio na Svjetskom prvenstvu. Puno je moćniji, brži, življi… U Rusiji nije sličio onome što bismo htjeli. Vidjelo se sada na treningu koliko je kvalitetniji, dobro se vidi tko je, a tko nije.”, rekao je jasno Dalić.

Prokomentirao je Dalić i Jedvajev put do reprezentacije i iznio nekoliko zanimljivih zaključaka.

Siguran na poziciji

“Otišao je mlad iz Hrvatske i to je pogreška. Po meni, to je ozbiljan problem svima koji se tako odluče. Nema dovoljno utakmica, ne igra stalno, a onda se kod njega dogodilo da se nekoliko puta ozlijedio. Sve ga je to usporilo, na neko vrijeme i zakočilo. Nije imao kontinuitet, a bez toga ne može se napraviti napredak i veliku karijeru. Daj Bože da uhvati konstantu nastupa u Bayeru i bude na nivou svojeg talenta. Bez utakmica teško.”, rekao je Zlatko Dalić pa dodao:

“Moramo dati šansu mlađim igračima. Oni dolaze, oni su ti. Ne smijemo biti u strahu stavljati ih. Nema teorije da se bojim dati priliku onome tko vrijedi i zaslužuje je. Dapače. Oni nam moraju biti nova energija i snaga.

Imam sad tu i Pivarića, no Tina neću dirati. Međutim, trebamo dugoročno na toj poziciji ljevaka. Hvala Bogu i Strinić se oporavio, tu su i Barišić, Sosa, Leovac… Možda ga stavimo na centarfora”, našalio se izbornik.