‘ODIGRALI SMO DOBRO PROTIV MOĆNE HRVATSKE’: Izbornik Portugala prokomentirao jučerašnju utakmicu

‘Mislim da smo odigrali dobru utakmicu jedne moćne momčadi’

Nakon što su Portugal i Hrvatska odigrale 1-1 portugalski izbornik Fernando Santos rekao je kako je njegova momčad u toj prijateljskoj utakmici prikazala dobru igru te nastupila kako je i očekivao.

‘Odigrali dobru utakmicu’

“Mislim da smo odigrali dobru utakmicu unutar onoga što sam očekivao, uz normalne greške. To smo mogli i očekivati budući da ovi igrači ranije nisu igrali zajedno. Nažalost nema treninga na kojima bi se oni privikavali jedni na druge pa nam zato služne ovakve utakmice”, reako je Santos u južnom portugalskom gradu Faro.

“Dobro smo ušli u utakmicu no pogodak Hrvatske nam je stvorio probleme. Osjetili smo posljedice tog zgoditka, trebali smo odmah reagirati no nismo uspijevali. Nismo bili na pravoj razini desetak minuta no onda smo se vratili te izjednačili. Drugo poluvrijeme, pak, bila je jedna posve druga utakmica. Hrvatska je nastojala uspavati utakmicu no mi smo igru držali pod kontrolom. Nisu nam stvarali poteškoće, međutim, naša dodavanja i igra u dubinu nisu bili tečni”, dodao je Santos.ž

for all Pjaca fans

3:53~ PORTUGAL vs CROATIA – 7 Sep 2018 – Goals & Highlights https://t.co/isIDGIewZ7 via @YouTube — Zlatanic Intercept 🍙🇭🇷🦓 (@IbrahimoVidic) September 7, 2018

Vatreni poveli preko Perišića

Hrvatska je povela u 19. minuti pogotkom Ivana Perišića a Portugal je izjednačio u 32. minuti zgoditkom braniča Pepa. Objema reprezentacijama bio je to prvi susret nakon Svjetskog prvenstva te su igrale bez brojnih igrača s prvenstva.

“Mislim da smo odigrali dobro protiv jedne moćne momčadi. S obzirom o kakvoj je utakmici bila riječ prikazali smo dobru predstavu”, zaključio je Santos.

Portugal će iduću utakmicu imati u ponedjeljak u Lisabonu protiv Italije u prvom kolu Lige nacija.