U najzanimljivijoj utakmici subotnjeg programa europskih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se igrati u Kataru 2022. godine, Srbija i Portugal su u skupini A igrali 2:2 (0:2). Portugal je vodio 2:0, ali u drugom su domaći nogometaši uspjeli zabiti dva gola, uz obilatu sudačku pomoć.

SRBI ZAUSTAVILI RONALDA I DRUŠTVO: Orlovi uz sudačku pomoć osvojili bod protiv Portugala, Luksemburg priredio senzaciju

Već u prvoj minuti nastavka Aleksandar Mitrović (46) je smanjio na 1:2 no nizozemska sudačka postava propustila je označiti zaleđe u kojemu se prethodno nalazio asistent Radonjić. Na 2:2 poravnao je Kostić (60) iz lijepe akcije, da bi u sudačkoj nadoknadi suci još jednom teško oštetili Portugal. Cristiano Ronaldo je u utrci za loptom bio brži od vratara Dmitrovića te poslao loptu prema praznoj mreži. Srpski stoper Stefan Mitrović izbio je loptu nakon što je ona prešla gol-liniju te je Portugal trebao povesti sa 3:2, no suci nisu označili pogodak već je glavni djelitelj pravde Makkele čak pokazao i žuti karton Ronaldu zbog prigovora.

Izbornik Portugala Fernando Santos bio je bijesan nakon svega toga. Jer, ovaj okršaj kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. odlučila je sudačka pogreška.

“Lopta je bila barem pola metra u golu, ali to ne može sakriti činjenicu da nismo igrali dobro večeras. Opet, nemoguće je i nedopustivo da se ovakve stvari događaju na utakmicama na ovakvom nivou”, rekao je Santos u izjavi za portugalsku televiziju odmah nakon utakmice pa otkrio da mu se sudac susreta ispričao:

“Sudac me pozvao i ispričao mi se nakon utakmice, bio sam s njim u svlačionici. Ovo je drugi put u kvalifikacijama već da mi usvajam ispriku sudaca za pogrešku. Situacija je bila potpuno jasna, to se moralo vidjeti, ali sada je kasno za sve. Ronaldo je također jasno vidio da je bio gol. Bio je nervozan jer su i drugi igrači bili nervozni”, istaknuo je Santos, prenosi Fotmob.com.

Santos je na pitanje portugalskih novinara zašto su dopustili Srbiji povratak u meč, rekao:

“Ne mogu pronaći objašnjenje za to, nemam ga. Prostudirali smo ih, vidjeli ste to i u prvom dijelu, ali sve se to u tijeku može promijeniti. Upozorio sam svoje igrače na to”.

UEFA: 🇵🇹 Fernando Santos 🎙

"Why did we let Serbia tie the match? I have no explanation, I can't find an explanation. We had studied Serbia, we knew what they could do as they did in the first half, but that they could also change, I warned my players about that."

— PortugueseSoccer.com ⚽️ (@PsoccerCOM) March 27, 2021