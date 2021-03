Ne smije biti mentalitet ‘Mi smo Hrvatska, ali ja gledam svoju promociju’

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić sinoć na press konferenciji nakon pobjede protiv Malte na Rujevici pokazao je dosad neviđeno lice, oštro unatoč pobjedi, kazavši:

“Mučili smo se ovih deset dana, nije nam išlo kako bismo htjeli. Izvukli smo se iz toga i idemo dalje. Bilo je teško dati prvi gol. Pokušali smo sa svježim igračima, odmornima, da oni igraju, a u drugom dijelu kad protivnik padne fizički da uđu drugi. To se tako obistinilo i dobili smo”, izjavio je Zlatko Dalić i nastavio:

‘Rekao sam dečkima da još nismo ekipa’

IZBORNIK OTKRIO VELIKI PROBLEM U SVLAČIONICI ZBOG KOJEG JE MORAO SAZVATI SASTANAK S IGRAČIMA: ‘Rekao sam im da nismo ekipa…’

“Ja sam rekao dečkima jučer da mi još nismo ekipa. Ono što smo radili prije Svjetskog prvenstva 2018. je da smo postali ekipa. Mi to još uvijek sad nismo. To je bio bit tog našeg sastanka. Ne smije biti mentalitet ‘Mi smo Hrvatska, ali ja gledam svoju promociju’. Tako nećemo moći dalje. Nije to to, to je moj posao. To je bit problema. Nismo bili ekipa, nismo bili tim. Očekivao sam više sad. To je ipak Malta, ne smiju biti u strahu. Oni su hrvatska reprezentacija, osim Kovačića nitko nije radio višak jedan na jedan. Tko će raditi to, ako ne oni koji su na terenu, imali su prostora… To je opaska koja vrijedi za sve koji su igrali u prvom dijelu u igri prema naprijed”, dodao je Zlatko Dalić i naglasio:

‘Govorimo sve za Hrvatsku, a gledamo svoju promociju’

“Iako, da je Vlašić dao gol u drugoj minuti bilo bi drugačije, dečki bi se opustili. Bit ćemo pred Euro desetak dana skupa. Rekao sam dečkima da nismo ekipa. Nismo još ekipa. Prije Svjetskog prvenstva postali smo ekipa, sada to ponovno nismo. Mladi igrači su talentirani i moćni, ali oni moraju biti dio ekipe, ako ja dođem na pripreme s respektom prema Luki, Perišiću, Lovrenu, Vidi… onda je jasno da moraju i oni”, rekao je Dalić pa nastavio:

‘Mlađi igrači su talentirani i moćni, ali moraju doći tu, biti dio ekipe’

“Ja i dandanas dođem na pripreme s velikim ponosom prema Luki, Vidi, Badelju, Kovačiću, Lovrenu, svima njima. Volio bih da tako i svi. Mlađi igrači su talentirani i moćni, ali moraju doći tu i biti dio ekipe. Moraju imati respekta prema svima nama. Ne kažem da su oni svjesni toga, ali trebat će im vremena”.

Na kraju je poručio novinarima:

“Do 25. svibnja neću davati intervjue, hvala na podršci i vidimo se na pripremama za Svjetsko prvenstvo”.