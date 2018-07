IZBORNIK OTVORIO DUŠU NAKON UTAKMICE: ‘Napatili smo se, nakon što smo promašili penal bilo nam je strašno’

‘Nakon što smo promašili penal bilo nam je strašno, bojali smo se da nam se ne osveti’

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale SP-a nakon što je u osmini finala u Nižnjem Novgorodu boljim izvođenjem 11-eraca svladala neugodnu i čvrstu Dansku sa 4-3 (1-1, 1-1). Junak pobjede bio je vratar Danijel Subašić koji je obranio tri 11-erca u raspucavanju, da bi pobjednički pogodak za četvrtfinale postigao Ivan Rakitić.

Danska je povela nakon samo 58 sekundi igre golom Mathiasa Jorgensena, a izjednačio je Mario Mandžukić u 4. minuti. Hrvatska je imala veliku priliku riješiti pitanje pobjednika prije izvođenja 11-eraca, ali je udarac Luke Modrića s bijele točke u 116. minuti obranio Kasper Schmeichel. Kad se činilo da su naši nogometaši pali, Subašić je iskočio kad je to bilo najpotrebnije.

Dalić nije mogao gledati posljednje izvođenje jedanaesterca Vatrenih

Zlatko Dalić nije mogao gledati posljednje izvođenje jedanaesterca Vatrenih, kad je loptu u ruke uzeo Raketa. Kamere su pokazale prema klupi Hrvatske, prije nego što je Rakitić pucao penal, a Dalić je imao ruke na glavi, nije mogao gledati, pritisak je učinio svoje.

Nije jedini, pola Hrvatske je strepilo, bojalo se, nadalo… sad svi konačno možemo odahnuti, kao i naš izbornik. Dalić je nakon utakmice, u razgovoru s Dragom Ćosićem, komentatorom HRT-a, izgledao kao da mu je pao ogroman kamen sa srca:

“Evo nas među osam. Ma je, nakon što smo promašili penal bilo nam je strašno, bojali smo se da nam se ne osveti. Sreća prati hrabre, a mi smo bili hrabri. Bila je to jedna borba, velika borba. Na kraju je sve ok, dobro je ispalo. Hvala dečkima na trudu i karakteru. Nisu potonuli. Nismo ni počeli,a još sam rekao da moramo biti oprezni u prvim minutama,. Nismo odreagirali kako smo trebali, ali smo se brzo vratili. Ne znam što pametno kazati. Bilo je stresno, jako teško. Luka je fighter, borac, rekao sam mu nemoj sad pasti, digni se, da bi sad pali nakon svega. Suba je to riješio, hvala Bogu, uvijek netko iskoči. Vježbali smo jedanaesterce, Badelj je bio siguran na treningu, ali utakmica je nešto drugo”, kazao je Zlatko Dalić i dodao:

‘Neka se ljudi vesele. Za koji dan opet isto’

“Napatili smo se, ne smijemo stati sad. Teško je bilo za igrati, teško je bilo vrijeme, zato su naši bili tako umorni. Bila je takva situacija. Danci su pretrčali više od nas. Ma, teško je igrati kad ne možeš napraviti presing, jer Danci preskaču igru. Neka se ljudi vesele. Za koji dan opet isto. Gledao sam utakmicu Rusije i Španjolske. Više nitko ne igra na ljepotu, svi igraju na rezultat. Hrvatska putuje po Rusiji i pobjeđuje” Možemo puno, otvara nam se puno toga. Ne smijemo podcijeniti Rusiju. Ne bi oni došli do četvrtfinala, ovo je sad za nas finale. Ako ostanemo mirni, staloženi, pametni, možemo puno. Za ovo se živi”, zaključio je Zlatko Dalić.