IZBORNIK OTVORENO O PROBLEMU KOJI JE ESKALIRAO U REPKI: ‘To nam se sada događa prečesto. Moramo pronaći rješenje’

Razgovarali smo s hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem

Zlatko Dalić i Split vole se – javno! U ponedjeljak u splitskom HNK hrvatski izbornik, ovjenčan slavom u obliku srebra sa SP-a prošlog ljeta u Rusiji, primio je nagradu grada Splita za 2018. godinu. Za njega je to, kako je i sam kazao, ogromno priznanje.

Dio svoje mladosti proveo je u Splitu, igrao i u Hajduku… Grad pod Marjanom posebno je drag Daliću kojeg smo telefonom uhvatili dok je bio u Frankfurtu na putu za Liverpool, kako bi posjetio Dejana Lovrena, te pogledao spektakularnu uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka između Redsa i Barcelone na Anfieldu…

‘Split je dio mene, proveo sam u tom gradu mladost’

“Priznanje grada Splita je veliko priznanje i čast za mene. puno mi to znači. Ponosan sam i sretan zbog nje, veseli me da je to baš od Splita. Ponosan sam, stvarno jesam. Ipak sam u ovom gradu jedno vrijeme išao u školu, u mojoj mladosti kad sam bio u juniorima nekih 4, 5 godina, pa i kasnije kao prvotimac. Prvi profesionalni ugovor potpisao sam sa Hajdukom. Ma, toliko me toga veže za Split.

Ipak sam u njemu proveo dio života, Split je dio mene. Evo, kad govorimo o tome, hvala ljudima u Hajduku, hvala ljudima u Tehničkoj školi koji su mi pomogli da postanem čovjeka kakav jesam, sa svim svojim manama i vrlinama”, kazao nam je u uvodu razgovora izbornik Vatrenih Zlatko Dalić.

Split je, tako, postao i Dalićeva budućnost, jer jedna od glavnih nogometnih tema ovog mjeseca jest potencijalni dolazak hrvatske nogometne reprezentacije na Poljud u listopadu ove godine u susretu protiv Mađarske. Ili, bolje rečeno, povratak reprezentacije u Split nakon sedam godina koliko je prošlo od zadnje utakmice sa Švicarcima na Poljudu, kad je reprezentaciju kao izbornik vodio Igor Štimac.

Da, puno je godina prošlo, Hrvatska nije zaigrala u Splitu. Neka djeca koja su se rodila te 2012. godine sad idu u prvi razred osnovne škole i igranje Vatrenih u Splitu za njih je nepoznanica. Je li došlo vrijeme za povratak reprezentacije na Poljud?

‘Drugi odlučuju’

“To je moja želja, ali ja ne mogu odlučiti. Drugi o tome odlučuju. Treba razgovarati i treba na tome raditi. Ono što sam već i govorio, meni je želja da Hrvatska igra i u Splitu, i u Puli, i u Rijeci, Varaždinu, Zagrebu, Osijeku, Vinkovcima, ma svugdje gdje je to moguće. Hrvatska reprezentacija je reprezentacija svih Hrvata, tako da…

Moja je želja da igramo u Splitu, ali ja o tome ne odlučujem. Pokušavam s moje strane sve napraviti. Nisam s nikim sad u Splitu razgovarao, nemam ja što razgovarati o tome s nikim jer nemam taj mandat da ja razgovaram, pregovaram. Hrvatska reprezentacija u Splitu moja je želja, ideja, ali ima drugih ljudi koji o tome odlučuju, koji o tome razgovaraju”, kaže.

Za točno mjesec dana Vatreni igraju 3. kolo skupine E kvalifikacija za Euro 2020. godine protiv Walesa u Osijeku. U prva dva susreta ostvarili smo polovičan učinak. Na otvaranju smo u Zagrebu pobijedili Azerbajdžan s 2-1, da bismo istim rezultatom izgubili od Mađarske u Budimpešti tri dana kasnije.

Prekidi – naša najveća boljka nakon SP-a

Gotovo je postalo pravilo da Vatreni primaju pogotke nakon prekida, to je definitivno najveća boljka Dalićevih izabranika, trenutačno najveći problem, problem koji je eskalirao. Od prve utakmice SP-a do zadnje protiv Mađarske primili 24 pogotka, od čega 13, znači više od pola, iz prekida. Tri od trinaest pogotka došla su iz penala, a ostali iz slobodnih udaraca ili ubacivanja iz slobodnih udaraca, auta i kornera. Puno previše je to…

“Nažalost, puno, puno smo golova primili iz prekida. To nije dobro, to nam se već događa prečesto. Moramo na tome još više poraditi, uvijek nam nedostaje vremena za napraviti nešto kad prođu ta dva, tri dana samog okupljanja. Nedostaje nam agresivnosti u skoku, nedostaje nam odlučnosti, hrabrosti, odgovornosti. To je taj problem koji se događa i moramo ga riješiti.

Moramo to popraviti, taj segment igre moramo riješiti. Imam neke svoje vizije, neke ideje kako to popraviti, uvijek imam nešto u glavi, ali bit ću pametniji kad ćemo biti na okupu i u tih sedam, osam dana ćemo raditi na tome. Najbitnije je da igrači u tim situacijama imaju jednu odlučnost, odgovornost da to odradimo kako treba”, priznao nam je Zlatko Dalić i istaknuo:

‘Nema razloga za paniku, ali ima razloga za oprez’

“Nema razloga za paniku, ali ima razloga za oprez. Moramo biti oprezni jer svaka momčad protiv nas igra sa 120 %, srebrni Vatreni mamac su svakome, svi se protiv nas žele dokazati i ako nećemo biti na svom visokom nivou, imat ćemo problema. Niti jedna reprezentacija u našoj kvalifikacijskoj grupi nije za zanemariti, to su nam pokazali i Mađari i mi moramo biti na visokom nivou ako mislimo biti prvi ili drugi u grupi, te na kraju proći grupu, što je i najvažnije u ovom trenutku. Nema panike, ali opreza mora biti”.

Izbornik nam se osvrnuo i na igrače. Poznato je da Dalić i njegovi pomoćnici sve prate, sa svima su u kontaktu, ništa se ne prepušta slučaju, posebno ne sad kad praktički više nemamo prava na kiks, ako se ne želimo dovesti u situaciju da nam se odškrinu vrata debakla…

“Obilazim igrače, idem kod njih, razgovaram… Evo, bio sam s Rebićem, idem sad s Lovrenom, pa s Kovačićem. Bio sam već s Lukom, Rakitićem, obilazim igrače, razgovaram, zovem, gledamo, pratimo, analiziramo svi skupa i čekamo da završe ta prvenstva, pa da se onda okupimo. Što se tiče trenutne forme igrača, uvijek može bolje.

Nama Wales dolazi u teškom vremenu, periodu, kad su igrači umorni od igranja za svoje klubove, nastupe u prvenstvima. Ti termini kad je pauza jako su nezgodni bili uvijek za hrvatsku reprezentaciju, ali eto nadam se da ćemo uspjeti u tih sedam, osam dana što ćemo provesti skupa, skupiti, zbiti redove, riješiti sve probleme koji nas muče, složiti momčad i na kraju pobijediti Wales”.

Kalinić ili Livaković?

Wales se pobijediti mora, samo se postavlja pitanje da li u toj utakmici treba startati s Lovrom Kalinićem koji nije u formi u Aston Villi i koji se još vraća, ili Dominikom Livakovićem koji čitavu sezonu brani sjajno u dresu Dinama? To je pitanje koje sve zanima… Zna se hijerarhija i tko je broj 1, a to je Kalinić, i stav Dalića i Ladića je da to treba poštovati. Vratara se teško mijenja, ali opet ako nekome ne ide sukladno očekivanom, ako je netko drugi u danom trenutku bolji, onda bi se možda s njim trebalo početi, dati mu šansu…

“To ćemo vidjeti kad se skupimo, kad dođemo svi. Ne mogu ja sad govoriti tko će igrati, rano je još za to”, zaključio je izbornik Zlatko Dalić.